TII, la empresa líder en IA de Oriente Medio, lanza dos nuevos modelos de IA: Falcon Arabic, el primer modelo árabe de la serie Falcon y Falcon-H1, el mejor modelo de alto rendimiento de su clase

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--El Instituto de Innovación Tecnológica (TII, por sus siglas en inglés) de los Emiratos Árabes Unidos, la rama de investigación aplicada del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada (ATRC, por sus siglas en inglés) de Abu Dabi, presentó el día de hoy dos importantes avances en inteligencia artificial (IA): Falcon Arabic, el primer modelo en lengua árabe de la serie Falcon, que se convirtió en el modelo de IA árabe con mejores resultados de la región y Falcon-H1, un nuevo modelo que redefine el rendimiento y la portabilidad gracias a un nuevo diseño arquitectónico. En la categoría de modelos de IA de tamaño pequeño-mediano (de 30.000 a 70.000 millones de parámetros), Falcon-H1 supera a las ofertas comparables de LlaMA de Meta y Qwen de Alibaba y hace posible la IA del mundo real en dispositivos de uso cotidiano y en entornos que cuentan con recursos limitados. El anuncio se hizo durante el discurso de apertura de S.E. Faisal Al Bannai, consejero del presidente de los EAU y secretario general de la ATRC, en el evento Make it in the Emirates.

Construido sobre Falcon 3-7B (7000 millones de parámetros), Falcon Arabic es uno de los modelos de IA árabe más avanzados que se desarrolló hasta el día de la fecha. Entrenado con un conjunto de datos de árabe nativo (no traducido) de alta calidad que incluye el árabe moderno estándar y los dialectos regionales, capta toda la diversidad lingüística del mundo árabe. Según la Open Arabic LLM Leaderboard, Falcon Arabic supera a todos los demás modelos lingüísticos regionales que hay disponible en árabe, lo que refuerza aún más su liderazgo en IA multilingüe soberana. Es el modelo árabe con mejores resultados de su clase e iguala el rendimiento de modelos de hasta 10 veces su tamaño, lo que demuestra que la arquitectura inteligente puede superar a la mera escala.

Por otra parte, el modelo Falcon-H1, que se lanzó recientemente, está diseñado para ampliar dramáticamente el acceso a la IA de alto rendimiento y reduce la potencia de cálculo y los conocimientos técnicos que tradicionalmente se requieren para ejecutar sistemas avanzados. El anuncio se basa en el éxito de la serie Falcon 3, de TII, que se situó entre los mejores modelos de IA de todo el mundo que pueden funcionar con una sola unidad de procesamiento gráfico (GPU); este gran avance permitió a desarrolladores, nuevas empresas e instituciones sin infraestructura de alta gama implementar la IA de vanguardia de forma asequible.

“Estamos orgullosos de introducir por fin el árabe en Falcon, y más aún de que el modelo lingüístico de mayor rendimiento del mundo árabe se haya creado en los Emiratos Árabes Unidos", declaró S.E. Faisal Al Bannai en el evento Make it in the Emirates que se celebró en Abu Dabi. Sobre Falcon-H1, añadió: "Hoy en día, el liderazgo de la IA no consiste en escalar por el simple hecho de escalar. Sino que se trata de hacer que las herramientas potentes también sean útiles, utilizables y universales. Falcon-H1 refleja nuestro compromiso de ofrecer una IA que funcione para todos, no solo para unos pocos".

Falcon-H1 sigue siendo compatible con las lenguas de origen europeo y, por primera vez, es escalable a más de 100 idiomas, gracias a un tokenizador multilingüe que está entrenado en diversos conjuntos de datos.

Más inteligente, más sencillo y más inclusivo

Falcon-H1 se desarrolló para cumplir con la creciente demanda mundial de sistemas de IA que sean eficientes, flexibles y fáciles de usar. Falcon-H1, denominada "H" por su arquitectura híbrida que combina los puntos fuertes de Transformers y Mamba, permite velocidades de inferencia significativamente más rápidas y un menor consumo de memoria, al mismo tiempo que mantiene un alto rendimiento en toda una serie de pruebas de referencia.

“Nos planteamos el Falcon-H1 no solo como un hito dentro del campo de la investigación, sino también como un reto de ingeniería: cómo ofrecer una eficiencia excepcional sin concesiones", declaró el Dr. Najwa Aaraj, CEO de TII. “Este modelo muestra nuestro compromiso de crear sistemas que sean técnicamente rigurosos con utilidad en el mundo real. Falcon no es solo un modelo; es una base que capacita a investigadores, desarrolladores e innovadores, especialmente en entornos donde los recursos son limitados pero las ambiciones no".

La familia Falcon-H1 incluye modelos de varios tamaños: 34B, 7B, 3B, 1,5B, 1,5B de profundidad y 500M. Estos modelos le brindan a los usuarios una amplia gama de relaciones rendimiento-eficacia, lo que permite a los desarrolladores elegir el modelo que sea más adecuado para sus escenarios de implementación. Mientras que los modelos más pequeños permiten la implementación en dispositivos periféricos con limitaciones, el modelo insignia de 34B supera en tareas complejas a los modelos similares de LlaMA de Meta y Qwen de Alibaba.

“La serie Falcon-H1 demuestra cómo las nuevas arquitecturas pueden abrir nuevas oportunidades en el entrenamiento de IA, al tiempo que exhibe el potencial de los modelos ultracompactos", manifestó el Dr. Hakim Hacid, investigador jefe del Centro de Investigación de Inteligencia Artificial y Ciencia Digital de TII. "Esto cambia fundamentalmente lo que es posible a la escala más pequeña y permite una IA potente en dispositivos periféricos donde la privacidad, la eficiencia y la baja latencia son críticas. Nos centramos en reducir la complejidad sin comprometer la capacidad".

Cada modelo de la familia Falcon-H1 supera a otros modelos que le doblan en tamaño y establecen un nuevo estándar en la relación rendimiento-eficacia. Además, los modelos se destacan en matemáticas, razonamiento, codificación, comprensión de contextos largos y tareas multilingües.

Impacto internacional

Los modelos de Falcon ya están impulsando aplicaciones en el mundo real. En colaboración con la Fundación Bill y Melinda Gates, Falcon apoyó el desarrollo de AgriLLM, una solución que ayuda a los agricultores a tomar decisiones más inteligentes en condiciones climáticas que son difíciles. El ecosistema Falcon de TII se descargó más de 55 millones de veces en todo el mundo y está ampliamente considerado como la familia de modelos abiertos de IA más potente y de mayor rendimiento que surgió en la región de Oriente Medio.

Mientras que muchos modelos de IA se centran en casos de uso limitados para el consumidor, el TII le dio prioridad a la creación de modelos fundamentales que puedan adaptarse para cumplir con las exigentes necesidades de la industria, la investigación y el bien público, sin tener que comprometer la accesibilidad. Estos modelos están diseñados para aplicarse en diversos escenarios del mundo real y son accesibles, eficientes en recursos y se adaptan a diferentes entornos.

Todos los modelos Falcon son de código abierto y están disponibles en Hugging Face y FalconLLM.TII.ae bajo la TII Falcon License, una licencia basada en Apache 2.0, que promueve el desarrollo responsable y ético de la IA.

Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.