Visa推出商业集成合作伙伴计划,助力金融科技生态系统加速发展

新计划使发卡机构能够通过完全集成的数字解决方案增强商业服务

Visa商业产品全球负责人Gloria Colgan将探讨全新Visa商业集成合作伙伴计划的价值。

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球数字支付领导者Visa (NYSE:V)宣布推出Visa商业集成合作伙伴计划,这一新计划旨在通过其商业平台改善金融科技公司与Visa商业产品之间的连接。Visa将提供先进的API,以便将Visa产品嵌入业务合作伙伴的应用程序,并向其金融机构客户提供这些集成功能,使其能够为企业客户提供全新的无缝支付体验。 赋能金融科技公司与金融机构 Visa商业集成合作伙伴计划为创新型金融科技公司和其他业务应用程序提供商提供生态系统、技术和框架,使其能够轻松地将支付功能集成到自身平台中,并支持Visa商业发卡机构提供的Visa凭证。 例如,使用Visa商业平台的金融机构可通过Visa商业集成合作伙伴计划为客户提供虚拟支付和数据解决方案,而无需与ERP或车队管理平台等应用程序完成直接技术集成。这有助于金融机构避免漫长且昂贵的技术开发和资源投入。 该计划的首批Visa合作伙伴之一Car IQ是车队和车辆技术领域的领先企业,正在实现与商业平台的集成。客户不久后将能够为其企业客户提供Car IQ软件,并通过虚拟卡在燃油供应商处实现应用内支付,无需进行大规模的供应商入驻或开发工作,有望节省18-24个月的尽职调查、集成工作和项目管理时间。 这也为计划中的Visa业务合作伙伴减少了开发时间和成本,使金融科技公司能够专注于创新和增强客户体验,同时为其客户提供使用现有商业卡凭证进行支付的能力。 金融机构可借助Visa商业集成合作伙伴计划为客户提供增强的支付解决方案,例如ERP、费用管理、移动和车辆应用程序中的支付,并通过虚拟卡提供令牌化服务、更精细的交易控制和增强的结算数据。这不仅改善了客户体验,还强化了机构的商业卡产品供应和市场竞争地位。 通过Visa商业集成合作伙伴计划,金融机构可以接触到已与Visa集成的经过预先评估的金融科技合作伙伴,推动更快的采用和实施。 Visa商业解决方案全球负责人Darren Parslow表示:“我们的使命是通过创新数字支付解决方案赋能金融科技提供商和金融机构,Visa商业集成合作伙伴计划是这一使命向前迈出的重要一步。通过利用我们的网络和商业API,我们使合作伙伴能够更快地创新,降低开发和分销成本,并为其客户提供卓越的支付体验——这凸显了Visa推动数字支付未来和支持全球金融科技生态系统发展的承诺。” Car IQ创始人兼首席执行官Sterling Pratz表示:“我们的数字支付基础设施使发卡银行能够为商业客户提供车队解决方案,使他们能够将车队车辆直接连接到现有的Visa信用额度。我们相信,将车辆转变为用于燃油、通行费和服务的Visa支付凭证,将帮助银行重新赢回目前因传统卡计划和私人网络而流失的车队支出。” 全球覆盖与本地实施 Visa商业集成合作伙伴计划旨在支持全球业务合作伙伴网络,同时满足本地市场需求。与地区金融科技公司和金融机构的合作有助于确保Visa解决方案在不同市场的相关性和有效性。 该计划基于全球框架构建,支持全球范围内一致的合同模式、数据隐私、技术集成以及风险和安全标准。Visa还与地区合作伙伴密切合作,根据特定市场需求定制解决方案,支持从全球企业到本地初创企业的多样化合作伙伴。 持续创新 Visa致力于推动支付行业的创新,而Visa商业集成合作伙伴计划为业务合作伙伴提供了接触最新支付技术的机会,支持持续改进并适应新兴趋势和需求。 Visa诚邀金融科技公司加入Visa商业集成合作伙伴计划,并欢迎金融机构携手商业伙伴及其业务组合共同塑造支付未来。 如需了解有关Visa商业集成合作伙伴计划的更多信息以及如何加入,请访问Visa商业集成合作伙伴计划 | Visa。 关于Visa Inc. Visa(纽约证券交易所证券代码:V)是全球领先的数字支付公司,为全球200多个国家和地区的消费者、商户、金融机构和政府实体提供交易支持。我们以通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界,促使个人、企业和经济活动蓬勃发展为使命。我们相信,经济应包含每个人和每个地区,能够提升每个地区每个人的生活,并且认为提供支付渠道是未来货币流动的根本。要了解更多详情,请访问Visa.com。 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

