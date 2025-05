ImmunoPrecise Antibodies fait appel à CORE IR pour améliorer ses efforts en matière d'engagement des investisseurs

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (IPA) (NASDAQ : IPA), leader dans le domaine des biothérapies basées sur l'IA, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait engagé CORE IR, une société de relations publiques et de relations avec les investisseurs stratégiques, pour soutenir les initiatives de la société en matière de relations avec les investisseurs et de communication.

CORE IR est spécialisée dans la collaboration avec des entreprises émergentes et établies en pleine croissance afin d'améliorer la sensibilisation des investisseurs, de favoriser l'engagement des actionnaires et d'élargir la portée des activités auprès de divers publics institutionnels et de détail.

« Cette collaboration avec CORE IR représente une étape importante dans l’engagement continu d’IPA à améliorer sa communication avec la communauté des investisseurs et à accroître sa visibilité sur le marché », a déclaré la Dr Jennifer Bath, PDG d’ImmunoPrecise Antibodies. « Alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie de croissance et que nous élargissons nos capacités à l’échelle mondiale, nous croyons que l’expertise de CORE IR nous aidera à mieux faire valoir notre proposition de valeur auprès de nos actionnaires actuels et potentiels. »

Selon les termes de l'engagement, CORE IR fournira une gamme complète de services de relations avec les investisseurs, notamment la diffusion de messages stratégiques, la sensibilisation des investisseurs et le soutien aux programmes de communication de l'IPA.

« Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de l'IPA », a déclaré Scott Gordon, cofondateur et président de CORE IR. « L'IPA s'est imposée comme une force pionnière dans le domaine de la découverte et du développement d'anticorps. Nous sommes impatients d'aider l'entreprise à intensifier son engagement auprès de l'ensemble de la communauté des investisseurs. »

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. est une société de biotechnologie qui s’appuie sur la modélisation multiomique et des systèmes complexes d’intelligence artificielle grâce à une série de technologies propriétaires et brevetées. Reconnue pour sa capacité à résoudre des défis industriels complexes, la Société possède une suite de capacités intégrée de bout en bout pour soutenir la découverte et le développement d’anticorps thérapeutiques. IPA possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « famille IPA »). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ipatherapeutics.com.

À propos de CORE IR

CORE IR est une société de communication stratégique spécialisée dans les relations avec les investisseurs et les relations publiques. L'entreprise accompagne les sociétés publiques et privées opérant dans un large éventail d'industries avec des programmes personnalisés destinés à améliorer leur visibilité, à impliquer les parties prenantes et à soutenir leurs objectifs commerciaux.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.