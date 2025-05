ElastiFlow en Rohde & Schwarz werken samen om ongeëvenaarde inzichten in netwerkverkeer te bieden

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--ElastiFlow, een pionier op het gebied van observability, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Rohde & Schwarz, een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van test- en meetapparatuur, beveiligde communicatie, monitoring en netwerktests, en uitzendapparatuur. Deze samenwerking is gericht op het verbeteren van netwerkzichtbaarheid en dataverrijkingsmogelijkheden voor ondernemingen wereldwijd.

Netwerkgegevenstromen, in de vorm van IPFIX-bestanden, zijn essentieel voor het begrijpen van netwerkverkeer, het detecteren van afwijkingen en het garanderen van optimale prestaties en robuuste beveiliging. De nieuwe alliantie maakt gebruik van ElastiFlow om IPFIX-bestanden van Rohde & Schwarz-oplossingen te verrijken, waardoor ruwe gegevens worden omgezet in bruikbare inzichten.

