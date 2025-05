TII, wiodący podmiot technologiczny na Bliskim Wschodzie, wprowadza dwa nowe modele AI: Falcon Arabic – pierwszy arabski model w ramach serii Falcon oraz Falcon-H1 – wysokowydajny model o niezrównanym potencjale

ABU ZABI, Zjednoczone Emiraty Arabskie--(BUSINESS WIRE)--Instytut Innowacji Technologicznych (TII) ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, centrum badań stosowanych działające przy Radzie ds. Badań nad Zaawansowanymi Technologiami (ATRC), zaprezentował dzisiaj dwa istotne osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji: Falcon Arabic, pierwszy arabski model językowy w ramach serii Falcon, który obecnie stanowi arabski model AI osiągający najlepsze wyniki w regionie, oraz Falcon-H1, nowy model wyznaczający nowe standardy pod względem wydajności i możliwości przenoszenia dzięki projektowi opartemu na nowej architekturze. W zakresie małych lub średnich modeli AI (30–70 mld parametrów) Falcon-H1 osiąga lepsze wyniki niż opracowany przez firmę Meta model LlaMA czy stworzony przez firmę Alibaba model Qwen, a tym samym umożliwia wykorzystywanie sztucznej inteligencji dostosowanej do prawdziwych warunków użytkowania na zwykłych urządzeniach, w tym w przypadku ograniczonych zasobów. Informację o tych nowych osiągnięciach podano w trakcie prelekcji, którą wygłosił Jego Ekscelencja Faisal Al Bannai, doradca prezydenta ZEA i sekretarz generalny ATRC, podczas wydarzenia „Make it in the Emirates”.

Opracowany na podstawie Falcon 3-7B (7 mld parametrów) model Falcon Arabic to jeden z najbardziej zaawansowanych arabskich modeli sztucznej inteligencji, jakie kiedykolwiek powstały. Został wytrenowany na wysokiej jakości zbiorze danych pochodzących od rodzimych użytkowników języka arabskiego (bez tłumaczeń), od współczesnego standardowego języka arabskiego po dialekty regionalne, dzięki czemu umożliwia pełne odzwierciedlenie różnorodności językowej świata arabskiego. Według wskaźników odniesienia rankingu Open Arabic LLM Leaderboard model Falcon Arabic osiąga lepsze wyniki niż wszystkie pozostałe arabskie modele językowe dostępne na szczeblu regionalnym, co potwierdza jego wiodącą pozycję w dziedzinie suwerennej, wielojęzykowej sztucznej inteligencji. Plasuje się jako najbardziej wydajny arabski model w swojej klasie, a jego wyniki odpowiadają wynikom modeli nawet o 10 razy większych, udowadniając, że inteligentna architektura pozwala wyprzedzić rozwiązania, których głównym atutem jest skala.

Z kolei nowo wprowadzony model Falcon-H1 został opracowany w celu znacznego zwiększenia dostępu do wysokowydajnej sztucznej inteligencji dzięki ograniczeniu mocy obliczeniowej i specjalistycznej wiedzy technicznej, których tradycyjnie wymaga obsługa zaawansowanych systemów. Komunikat jest następstwem sukcesu opracowanej przez TII serii Falcon 3, która uplasowała się pośród najlepszych światowych modeli AI zdolnych do pracy na pojedynczym procesorze graficznym (GPU); stanowi to istotny przełom umożliwiający twórcom, przedsiębiorstwom typu start-up i instytucjom nieposiadającym zaawansowanej infrastruktury wdrażanie nowatorskiej sztucznej inteligencji bez konieczności ponoszenia z tego tytułu wysokich kosztów.

– Wprowadzenie arabskiego do modelu Falcon napawa nas ogromną dumą, tym bardziej, że ten najbardziej wydajny duży model językowy w świecie arabskim powstał w ZEA – powiedział Jego Ekscelencja Faisal Al Bannai podczas wydarzenia „Make it in the Emirates”, które odbyło się w Abu Zabi. Odnosząc się do modelu Falcon-H1, Jego Ekscelencja powiedział: „[d]ziś pozycji lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji nie warunkuje jedynie sama skala rozwiązań. Konieczne jest zapewnienie, aby potężne narzędzia były przydatne, nadawały się do użycia i były powszechnie dostępne. Falcon-H1 odzwierciedla nasze zobowiązanie do dostarczania sztucznej inteligencji, która pracuje dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych”.

Falcon-H1 w dalszym ciągu obsługuje języki europejskie; ponadto po raz pierwszy uwzględniono w nim możliwość zwiększenia skali w celu umożliwienia obsługi ponad 100 języków dzięki użyciu wielojęzykowego tokenizera wytrenowanego na różnorodnych zbiorach danych.

Bardziej inteligentny, uproszczony i integracyjny

Falcon-H1 powstał z myślą o zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na wydajne, elastyczne i łatwe w użyciu systemy AI na całym świecie. Falcon-H1 („H” nawiązuje do hybrydowej architektury łączącej potencjał architektury Transformers i Mamba) umożliwia znaczne przyspieszenie wnioskowania i mniejsze wykorzystanie pamięci przy zachowaniu wysokiej wydajności w zakresie szeregu wskaźników odniesienia.

– Falcon-H1 był dla nas nie tylko kolejnym etapem prowadzonych badań, ale również wyzwaniem technicznym: pragnęliśmy znaleźć sposób zapewnienia wybitnej wydajności bez kompromisów – powiedziała dr Najwa Aaraj, dyrektor generalna TII. – Ten model odzwierciedla nasze zobowiązanie do tworzenia rygorystycznych pod względem technicznym systemów mających zastosowanie w warunkach rzeczywistego świata. Falcon to więcej niż po prostu model; to fundament wspierający badaczy, programistów i innowatorów, zwłaszcza w środowiskach, w których zasobów jest niewiele, lecz poziom ambicji pozostaje wysoki.

Rodzina Falcon-H1 obejmuje modele różnych rozmiarów: 34B, 7B, 3B, 1.5B, 1.5B-deep oraz 500M. Modele te zapewniają użytkownikom szeroki wachlarz możliwości pod względem stosunku wydajności do efektywności użytkowania, a tym samym umożliwiają programistom wybór najwłaściwszego modelu do użycia w określonych okolicznościach wdrażania. Mniejsze modele umożliwiają wdrożenie w ramach urządzeń infrastruktury brzegowej charakteryzujących się ograniczeniami, podczas gdy sztandarowy model 34B osiąga lepsze wyniki niż podobne modele, takie jak opracowany przez firmę Meta model LlaMA oraz stworzony przez firmę Alibaba model Qwen w przypadku realizacji złożonych zadań.

– Seria Falcon-H1 udowadnia, że nowa architektura może otworzyć nowe możliwości w dziedzinie trenowania sztucznej inteligencji, uwypuklając zarazem potencjał modeli niezwykle kompaktowych – powiedział dr Hakim Hacid, główny badacz Centrum ds. AI i Cyfrowych Badań Naukowych działającego przy TII. – Dzięki temu dokonuje się przełomowa zmiana pod względem możliwości dostępnych przy zastosowaniu modeli w najmniejszej skali, umożliwiając zastosowanie potężnej sztucznej inteligencji na urządzeniach brzegowych, w przypadku których prywatność, efektywność i niewielkie opóźnienia mają krytyczne znaczenie. Koncentrujemy się na ograniczaniu złożoności bez uszczerbku dla zdolności.

Każdy model z rodziny Falcon-H1 osiąga lepsze wyniki niż inne, dwukrotnie większe modele, wyznaczając tym samym nowe standardy pod względem stosunku wydajności do efektywności użytkowania. Ponadto modele doskonale radzą sobie z zadaniami matematycznymi, wyciąganiem wniosków, programowaniem, interpretacją w szerszym kontekście oraz zadaniami wielojęzycznymi.

Wpływ na arenie międzynarodowej

Modele Falcon już teraz są wykorzystywane w warunkach rzeczywistych. We współpracy z Fundacją Billa i Melindy Gates model Falcon wspiera opracowanie AgriLLM, rozwiązania, które pomoże rolnikom w podejmowaniu lepszych decyzji w obliczu trudnych warunków klimatycznych. Stworzony przez TII ekosystem Falcon został pobrany ponad 55 mln razy na całym świecie i jest powszechnie uznawany za najpotężniejszą rodzinę otwartych modeli AI konsekwentnie osiągających wysokie wyniki, które powstały w regionie Bliskiego Wschodu.

Choć wiele modeli AI koncentruje się na wąskich dziedzinach użycia, TII priorytetowo traktuje opracowywanie modeli ogólnego przeznaczenia, które można dostosowywać w celu zaspokojenia wymagających potrzeb przemysłu, badań naukowych i działań w służbie dobra publicznego bez uszczerbku dla ich dostępności. Modele te są zaprojektowane do użytku w wielu różnych scenariuszach w rzeczywistym świecie, dzięki czemu są stale dostępne, efektywne pod względem wykorzystania zasobów i możliwe do adaptacji do różnych środowisk.

Wszystkie modele Falcon to modele otwarte, dostępne na platformie Hugging Face oraz FalconLLM.TII.ae na mocy licencji TII Falcon, licencji oprogramowania na bazie Apache 2.0, która wspiera odpowiedzialny i etyczny rozwój sztucznej inteligencji.

