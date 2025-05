MSCI en Intapp werken samen om betere informatie over privékapitaalmarkten te verstrekken

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI) en Intapp, Inc. (NASDAQ: INTA) hebben een MoU (memorandum of understanding) afgesloten om een strategische samenwerking tot stand te brengen die de manier zal stroomlijnen waarop professionals van privémarkten kansen kunnen ontdekken, analyseren en erop inspelen.

Via dit partnerschap wordt MSCI’s uiteenlopende aanbod van infomatie over privéactiva – waaronder private equity, privékrediet, vastgoed en infrastructuurreferenties, en metrieken over de prestaties van fondsen, activa en transacties en marktonderzoek – rechtstreeks beschikbaar binnen het Intapp DealCloud platform voor het beheer van transacties en relaties.

