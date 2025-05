Manhattan und Shopify bieten nahtlose Omnichannel-Einkaufserlebnisse mit der neuesten Order Management Kollaboration

Düsseldorf--(BUSINESS WIRE)--Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), ein weltweit führender Anbieter von Lieferketten-Lösungen, gab heute auf seinem jährlichen Kunden- und Partner-Event Momentum bekannt, dass ab sofort eine Connector App zu Manhattan Active® Order Management im Shopify App Store verfügbar ist.

Die Connector App bietet die sofortige Verbindung von Echtzeit-Netzwerkbeständen, Einsicht in den Status von Bestellungen und Zahlungsabwicklung. Darüber hinaus unterstützt die App die Integration für Shop Pay als Zahlungsmethode.

Manhattan gab außerdem bekannt, dass mehrere Einzelhändler der Enterprise-Klasse die Connector-App bereits nutzen, um ein erstklassiges Einkaufs- und Abwicklungserlebnis zu ermöglichen. Diese Kunden profitieren von der Konnektivität zwischen Shopify und Manhattan, die den gesamten Lebenszyklus einer Bestellung umfasst.

Die jetzt in Shopify integrierte Manhattan-Lösung für Order Management sowie Ladenbestand und Fulfillment ist als Teil von Manhattan Active Omni™ verfügbar, das entwickelt wurde, um die Komplexität von Unternehmensgeschäften zu bewältigen. Manhattan Active Omni unterstützt Unternehmen dabei, einen erstklassigen Kundenservice zu bieten, um die Kundenbindung zu verbessern, den Warenbestand in Echtzeit darzustellen, um den Umsatz zu steigern, und die besten Fulfillment-Funktionen für die Abholung im Geschäft, die kontaktlose Übergabe an definierten Übergabepunkten, die Lieferung am selben Tag und andere wichtige Liefermethoden zu ermöglichen.

„Die Fähigkeit, Same-Day, BOPIS und Ship-from-Store zu gewährleisten und gleichzeitig die Übersicht über die Bestände und ein nahtloses Kundenerlebnis sicherzustellen, ist das neue Maß der Dinge“, sagte Rukmani Subramanian, VP of Partnerships, Shopify. „Das Order Management von Manhattan unterstützt Marken mit Echtzeit-Beständen, nahtloser Abwicklung und vollständiger Transparenz und fördert damit Innovation, Wachstum und Loyalität durch außergewöhnliche Omnichannel-Erlebnisse.“

Brian Kinsella, Senior Vice President Product Management bei Manhattan, ergänzte: „Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Shopify, die es uns erlaubt, eine marktführende End-to-End-Commerce-Lösung anzubieten. Shopify und Manhattan teilen die Vision eines schnellen und einfachen Checkouts und einer zeitnahen und transparenten Auftragsabwicklung. Sowohl die Shopify- als auch die Manhattan-Plattform legen großen Wert auf das Kundenerlebnis – sei es online, im Contact Center oder beim Erhalt der bestellten Artikel.“

Erhalten Sie aktuelle Produkt-, Kunden- und Partnernachrichten direkt von Manhattan Associates auf LinkedIn.

ÜBER MANHATTAN ASSOCIATES

Manhattan Associates ist ein Technologieführer im Bereich Supply Chain- und Omnichannel-Handel. Wir führen Informationen über das ganze Unternehmen hinweg zusammen, damit Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply Chains genau übereinstimmen. Unsere Software, Plattformtechnologie und fundierte Erfahrung unterstützen Kunden, optimales Wachstum ohne Einbußen bei Umsatz- und Ertragszielen zu verwirklichen.

Manhattan Associates plant, erstellt und liefert zukunftsweisende Cloud-Lösungen, damit Anwender im Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren. Weitere Informationen: https://www.manh.com/de-de