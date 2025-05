Il TII, leader nel Medio Oriente nel settore dell'intelligenza artificiale, lancia due nuovi modelli di IA: Falcon Arabic, il primo modello in lingua araba della serie Falcon, e Falcon-H1, il modello ad alte prestazioni migliore della categoria

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--L'Istituto per l'innovazione tecnologica (TII) degli Emirati Arabi Uniti, il braccio di ricerca applicata del Consiglio per la ricerca tecnologica avanzata (ATRC) di Abu Dhabi, ha presentato oggi due importanti progressi nel campo dell'intelligenza artificiale: Falcon Arabic, il primo modello in lingua araba della serie Falcon, attualmente il modello di IA in lingua araba con le migliori prestazioni nella regione, e Falcon-H1, un nuovo modello che ridefinisce le prestazioni e la portabilità grazie a un nuovo design architetturale. Nella categoria dei modelli di IA di piccole e medie dimensioni (da 30 a 70 miliardi di parametri), Falcon-H1 supera le offerte comparabili di LlaMA di Meta e Qwen di Alibaba, consentendo l'uso dell'IA del mondo reale su dispositivi di uso quotidiano e in contesti con risorse limitate. L'annuncio è stato dato durante il discorso di apertura tenuto da S.E. Faisal Al Bannai, Consigliere del Presidente degli Emirati Arabi Uniti e Segretario Generale dell'ATRC, all'evento Make it in the Emirates (Fallo negli Emirati).

Basato su Falcon 3-7B (7 miliardi di parametri), Falcon Arabic è uno dei modelli di IA arabi più avanzati sviluppati fino ad oggi. Addestrato su un set di dati nativi in arabo (non tradotti) di alta qualità, che include l'arabo standard moderno e i dialetti regionali, cattura tutta la diversità linguistica del mondo arabo. Secondo gli indici di riferimento di Open Arabic LLM Leaderboard, Falcon Arabic supera tutti gli altri modelli linguistici arabi disponibili a livello regionale, rafforzando la sua leadership nell'IA multilingue sovrana. Si classifica come il modello arabo con le migliori prestazioni della sua categoria, eguagliando le prestazioni di modelli fino a 10 volte più grandi, dimostrando che un'architettura intelligente può superare la propria scala.

Il nuovo modello Falcon-H1 è stato invece progettato per ampliare notevolmente l'accesso all'IA ad alte prestazioni riducendo la potenza di calcolo e le competenze tecniche tradizionalmente necessarie per eseguire sistemi avanzati. L'annuncio si basa sul successo della serie Falcon 3 del TII, classificatasi tra i migliori modelli di IA al mondo in grado di operare su una sola unità di elaborazione grafica (GPU), una svolta importante che ha permesso a sviluppatori, startup e istituzioni senza infrastrutture di alto livello di implementare l'intelligenza artificiale all'avanguardia a prezzi accessibili.

"Siamo orgogliosi di poter finalmente offrire l'arabo su Falcon e ancora più orgogliosi che il modello linguistico con le migliori prestazioni nel mondo arabo sia stato sviluppato negli Emirati Arabi Uniti", ha dichiarato S.E. Faisal Al Bannai all'evento Make it in the Emirates di Abu Dhabi. Commentando Falcon-H1, ha dichiarato: "Oggi, la leadership nell'ambito dell'intelligenza artificiale non è una questione di dimensioni fini a se stesse. Si tratta piuttosto di rendere gli strumenti potenti utili, utilizzabili e universali. Falcon-H1 riflette il nostro impegno a fornire un'intelligenza artificiale che funzioni per tutti, non solo per pochi".

Falcon-H1 continua a supportare le lingue europee e, per la prima volta, offre una capacità scalabile per supportare oltre 100 lingue, grazie a un tokenizer multilingue addestrato su diversi set di dati.

Più intelligente, più semplice e più inclusivo

Falcon-H1 è stato sviluppato per soddisfare la crescente domanda globale di sistemi di intelligenza artificiale efficienti, flessibili e facili da usare. Falcon-H1, chiamato "H" per la sua architettura ibrida che combina i punti di forza di Transformers e Mamba, consente velocità di inferenza significativamente più elevate e un consumo di memoria inferiore, mantenendo prestazioni elevate in una vasta gamma di parametri di riferimento.

"Abbiamo affrontato Falcon-H1 non solo come un traguardo importante della ricerca, ma anche come una sfida ingegneristica: come garantire un'efficienza eccezionale senza compromessi", ha dichiarato il Dr. Najwa Aaraj, CEO del TII. "Questo modello riflette il nostro impegno nella creazione di sistemi tecnicamente rigorosi e di utilità pratica. Falcon non è solo un modello, ma una base che offre nuovi strumenti a ricercatori, sviluppatori e innovatori, soprattutto in contesti in cui le risorse sono limitate ma le ambizioni non lo sono affatto".

La famiglia Falcon-H1 comprende modelli di varie dimensioni: 34B, 7B, 3B, 1,5B, 1,5B-deep e 500M. Questi modelli offrono agli utenti un'ampia gamma di rapporti prestazioni/efficienza, consentendo agli sviluppatori di scegliere il modello più adatto alle loro esigenze di implementazione. Mentre i modelli più piccoli consentono l'implementazione su dispositivi edge con risorse limitate, il modello di punta 34B supera i modelli simili LlaMA di Meta e Qwen di Alibaba nelle attività complesse.

"La serie Falcon-H1 dimostra come le nuove architetture possano aprire nuove opportunità nell'addestramento dell'intelligenza artificiale, mettendo in evidenza il potenziale dei modelli ultracompatti”, ha dichiarato il Dr. Hakim Hacid, ricercatore capo presso il Centro di ricerca sull'intelligenza artificiale e la scienza digitale del TII. "Questo cambia radicalmente ciò che è possibile fare su scala ridotta, consentendo l'uso di un'intelligenza artificiale potente su dispositivi edge dove la privacy, l'efficienza e la bassa latenza sono fondamentali. Il nostro obiettivo era quello di ridurre la complessità senza compromettere le capacità".

Ogni modello della famiglia Falcon-H1 supera altri modelli che sono due volte più grandi, stabilendo un nuovo standard in termini di rapporto prestazioni/efficienza. I modelli eccellono inoltre in matematica, ragionamento, codifica, comprensione di contesti lunghi e attività multilingue.

Impatto internazionale

I modelli Falcon sono già utilizzati in applicazioni del mondo reale. In collaborazione con la Fondazione Bill & Melinda Gates, Falcon ha sostenuto lo sviluppo di AgriLLM, una soluzione che aiuta gli agricoltori a prendere decisioni più intelligenti in condizioni climatiche difficili. L'ecosistema Falcon del TII è stato scaricato oltre 55 milioni di volte in tutto il mondo ed è ampiamente considerato come la famiglia di modelli di IA aperta più potente e dalle prestazioni costantemente elevate emersa dalla regione del Medio Oriente.

Mentre molti modelli di IA si concentrano su casi d'uso limitati per i consumatori, il TII ha dato priorità alla creazione di modelli di base che possano essere adattati per soddisfare le esigenze più complesse dell'industria, della ricerca e del bene pubblico, senza compromettere l'accessibilità. Questi modelli sono progettati per essere applicati in una varietà di scenari reali, rimanendo accessibili, efficienti in termini di risorse e adattabili a diversi ambienti.

Tutti i modelli Falcon sono open source e disponibili su Hugging Face e FalconLLM.TII.ae con la licenza TII Falcon, una licenza basata su Apache 2.0, che promuove uno sviluppo responsabile ed etico dell'IA.

Fonte: AETOSWire

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.