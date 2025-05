TII, de toonaangevende AI-gigant van het Midden-Oosten, lanceert twee nieuwe AI-modellen: Falcon Arabic, het eerste Arabische model in de Falcon-serie, en Falcon-H1, een model met hoge prestaties in zijn klasse

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Het Technology Innovation Institute (TII) van de VAE, de tak voor toegepast onderzoek van de Advanced Technology Research Council (ATRC) van Abu Dhabi, heeft vandaag twee belangrijke AI-ontwikkelingen onthuld: Falcon Arabic, het allereerste Arabische taalmodel in de Falcon-serie - nu het best presterende Arabische AI-model in de regio - en Falcon-H1, een nieuw model dat prestaties en draagbaarheid herdefinieert dankzij een nieuw architectonisch ontwerp. In de kleine tot middelgrote categorie AI-modellen (30 tot 70 miljard parameters) presteert Falcon-H1 beter dan vergelijkbare producten van Meta's LlaMA en Alibaba's Qwen, waardoor parktische AI mogelijk wordt op alledaagse apparaten en in omgevingen met beperkte hulpbronnen. De aankondiging werd gedaan tijdens een toespraak van Z.E. Faisal Al Bannai, adviseur van de president van de VAE en secretaris-generaal van ATRC, tijdens het Make it in the Emirates-evenement.

Gebouwd op Falcon 3-7B (7 miljard parameters) is Falcon Arabic een van de meest geavanceerde Arabische AI-modellen die tot nu toe zijn ontwikkeld. Getraind op een hoogwaardige native (niet-vertaalde) Arabische dataset die Modern Standaard Arabisch en regionale dialecten omvat, legt het de volledige taalkundige diversiteit van de Arabische wereld vast. Volgens de maatstaven van de Open Arabic LLM Leaderboard presteert Falcon Arabic beter dan alle andere regionaal beschikbare Arabische taalmodellen, waarmee het zijn leidende positie op het gebied van soevereine, meertalige AI versterkt. Het is het best presterende Arabische model in zijn klasse en evenaart de prestaties van modellen die tot tien keer zo groot zijn. Dit bewijst dat slimme architectuur schaalvoordelen kan overtreffen.

Daarnaast is het onlangs gelanceerde Falcon-H1-model ontworpen om de toegang tot hoogwaardige AI drastisch uit te breiden door de rekenkracht en technische expertise die traditioneel nodig zijn om geavanceerde systemen te laten draaien, te verminderen. De aankondiging bouwt voort op het succes van de Falcon 3-serie van TII, die tot de beste wereldwijde AI-modellen behoorde die op één grafische verwerkingseenheid (GPU) konden werken. Dit was een belangrijke doorbraak die ontwikkelaars, startups en instellingen zonder geavanceerde infrastructuur in staat stelde om geavanceerde AI op betaalbare manier te implementeren.

"We zijn er trots op dat we eindelijk Arabisch naar Falcon hebben kunnen brengen, en nog trotser dat het best presterende grote taalmodel in de Arabische wereld in de VAE is gebouwd," aldus Z.E. Faisal Al Bannai tijdens het Make it in the Emirates-evenement in Abu Dhabi. In een reactie op Falcon-H1 stelde hij: "Tegenwoordig draait AI-leiderschap niet om schaal omwille van de schaal. Het gaat erom krachtige tools nuttig, bruikbaar en universeel te maken. Falcon-H1 weerspiegelt onze toewijding aan het leveren van AI die voor iedereen werkt – niet alleen voor enkelen."

Falcon-H1 blijft talen van Europese oorsprong ondersteunen en heeft voor het eerst een schaalbare capaciteit om meer dan 100 talen te ondersteunen, dankzij een meertalige tokenizer die is getraind op diverse datasets.

Slimmer, eenvoudiger en inclusiever

Falcon-H1 is ontwikkeld om te voldoen aan de groeiende wereldwijde vraag naar efficiënte, flexibele en gebruiksvriendelijke AI-systemen. Falcon-H1 - 'H' genoemd vanwege zijn hybride architectuur die de sterke punten van Transformers en Mamba combineert - maakt aanzienlijk snellere inferentiesnelheden en een lager geheugengebruik mogelijk, terwijl de hoge prestaties ten opzichte van diverse maatstaven behouden blijven.

"We hebben de Falcon-H1 niet alleen als een mijlpaal in het onderzoek benaderd, maar ook als een technische uitdaging: hoe leveren we uitzonderlijke efficiëntie zonder compromissen," verklaarde Dr. Najwa Aaraj, CEO van TII. "Dit model weerspiegelt onze toewijding aan het bouwen van technisch rigoureuze systemen met een praktische bruikbaarheid. Falcon is niet zomaar een model; het is een fundament dat onderzoekers, ontwikkelaars en innovators ondersteunt, vooral in omgevingen waar de hulpbronnen beperkt zijn, maar de ambities niet."

De Falcon-H1-familie omvat modellen van verschillende groottes: 34B, 7B, 3B, 1,5B, 1,5B diep en 500M. Deze modellen bieden gebruikers een breed scala aan prestatie-efficiëntieverhoudingen, waardoor ontwikkelaars het meest geschikte model voor hun implementatiescenario's kunnen kiezen. Terwijl de kleinere modellen implementatie op beperkte edge-apparaten mogelijk maken, presteert het vlaggenschipmodel 34B beter dan vergelijkbare modellen van LlaMA van Meta en Qwen van Alibaba wat betreft complexe taken.

"De Falcon-H1-serie laat zien hoe nieuwe architecturen nieuwe mogelijkheden kunnen ontsluiten in AI-training en toont tegelijkertijd het potentieel van ultracompacte modellen," gaf Dr. Hakim Hacid, hoofdonderzoeker bij het AI & Digital Science Research Center van TII, te kennen. "Dit verandert fundamenteel wat mogelijk is op de kleinste schaal, waardoor krachtige AI mogelijk wordt op edge-apparaten waar privacy, efficiëntie en lage latentie essentieel zijn. Onze focus ligt op het verminderen van de complexiteit zonder afbreuk te doen aan de capaciteit.”

Elk model in de Falcon-H1-familie overtreft andere modellen die twee keer zo groot zijn en zet een nieuwe standaard voor prestatie-efficiëntieverhoudingen. De modellen blinken bovendien uit in wiskunde, redeneren, programmeren, lange-contextbegrip en meertalige taken.

Internationale impact

Falcon-modellen maken al toepassingen in de praktijk mogelijk. In samenwerking met de Bill & Melinda Gates Foundation heeft Falcon de ontwikkeling van AgriLLM ondersteund, een oplossing die boeren helpt slimmere beslissingen te nemen onder uitdagende klimaatomstandigheden. Het Falcon-ecosysteem van TII is wereldwijd meer dan 55 miljoen keer gedownload en wordt algemeen beschouwd als de krachtigste en consistent best presterende familie van open AI-modellen die uit het Midden-Oosten is voortgekomen.

Hoewel veel AI-modellen zich richten op specifieke toepassingsscenario's voor consumenten, heeft TII prioriteit gegeven aan het bouwen van fundamentele modellen die kunnen worden aangepast aan de veeleisende behoeften van de industrie, het onderzoek en het algemeen belang, zonder afbreuk te doen aan de toegankelijkheid. Deze modellen zijn ontworpen om te worden toegepast in diverse praktijkscenario's en blijven toegankelijk, efficiënt met hulpbronnen en aanpasbaar aan verschillende omgevingen.

Alle Falcon-modellen zijn open source en beschikbaar op Hugging Face en FalconLLM.TII.ae onder de TII Falcon License, een Apache 2.0-gebaseerde licentie die verantwoorde en ethische AI-ontwikkeling bevordert.

Bron: AETOSWire

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.