中东领先的人工智能巨头TII推出两款全新人工智能模型：Falcon系列首款阿拉伯语模型Falcon Arabic，以及同类最佳高性能模型Falcon-H1

阿拉伯联合酋长国阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿布扎比先进技术研究协会(ARTC)下属的科技创新研究所(TII)今天发布了两项重大人工智能进展:Falcon Arabic是Falcon系列首款阿拉伯语模型,现已成为该地区表现最佳的阿拉伯语人工智能模型,而Falcon-H1则是一款通过全新架构设计重新定义了性能和可移植性的新模型。在中小型人工智能模型(300亿至700亿个参数)中,Falcon-H1的性能超越了Meta的LlaMA和阿里巴巴的Qwen等竞品,可在日常设备和资源有限的环境中实现真实世界的人工智能。阿联酋总统顾问兼ATRC秘书长Faisal Al Bannai阁下在“Make it in the Emirates”活动上发表主题演讲时宣布了这一消息。

Falcon Arabic建立在Falcon 3-7B(70亿参数)之上,是迄今为止已开发的最先进的阿拉伯语人工智能模型之一。该模型在涵盖现代标准阿拉伯语和地区方言的高质量母语(非翻译)阿拉伯语数据集上进行训练,全面捕捉了阿拉伯世界的语言多样性。根据开放式阿拉伯语LLM排行榜基准,Falcon Arabic优于所有其他地区可用的阿拉伯语模型,巩固了其在主权多语言人工智能领域的领先地位。作为同类产品中表现最佳的阿拉伯语模型,其性能可媲美10倍于其规模的模型,从而证明了智能架构可以超越单纯的规模。

另外,新推出的Falcon-H1模型旨在通过降低运行高级系统通常所需的计算能力和专业技术知识,大幅扩大高性能人工智能的使用范围。作为新模型的基础,TII的Falcon 3系列在单个图形处理器(GPU)上运行的人工智能模型在全球名列前茅,这项重大突破使不具备高端基础设施的开发人员、初创企业和机构能够以可承受的价格部署尖端人工智能。

“我们为终于将阿拉伯语带入Falcon感到自豪,更让人骄傲的是,阿拉伯世界性能最强的大语言模型在阿联酋打造。”Faisal Al Bannai阁下在阿布扎比Make it in the Emirates活动中表示。在谈到Falcon-H1时,他说:“今天,人工智能的领导地位不是为了规模而规模,而是要让强大的工具变得有用、可用和通用。Falcon-H1体现了我们致力于开发对每个人都有用的人工智能,而不仅仅是为了少数人。”

Falcon-H1仍将支持欧洲语言,并首次配备了支持100多种语言的可扩展能力,这有赖于在不同数据集上训练的多语言分词器。

更智能、更简单、更包容

Falcon-H1的开发旨在满足全球对高效、灵活、易用的人工智能系统与日俱增的需求。Falcon-H1的“H”因其混合架构而得名,该架构结合了Transformers和Mamba的优势,能够显著提高推理速度并降低内存消耗,同时在一系列基准测试中保持高性能。

“Falcon-H1不仅是我们的一个研究里程碑,我们还将其视为一项工程挑战:如何在不做出任何妥协的情况下提供卓越的效率。”TII首席执行官Najwa Aaraj博士表示,“该模型反映了我们致力于打造技术严谨、具有实际用途的系统。Falcon不仅仅是一个模型,它还是为研究人员、开发人员和创新人员赋能的基础,尤其是在资源有限但雄心不减的环境中。”

Falcon-H1系列包括多种尺寸型号:34B、7B、3B、1.5B、1.5B-deep和500M。这些型号为用户提供了广泛的性能效率比,使开发人员能够根据自己的部署方案做出最合适的选择。较小的型号可以部署在受限的边缘设备上,而旗舰型号34B在复杂任务上的表现则优于Meta的LlaMA和阿里巴巴的Qwen等同类竞品。

“Falcon-H1系列展示了新架构如何为人工智能训练解锁新机遇,同时也展现了超小型模型的潜力。”TII人工智能与数字科学研究中心首席研究员Hakim Hacid博士表示,“这从根本上改变了最小规模的可能性,使得在隐私、效率和低延迟至关重要的边缘设备上启用强大的人工智能成为可能。我们的重点在于在不影响能力的前提下降低复杂性。”

Falcon-H1系列的每个型号都超越了两倍于其尺寸的其他模型,为性能效率比树立了新标准。此外,这些模型还在数学、推理、编码、长语境理解和多语言任务方面表现出色。

国际影响

Falcon模型已经开始助力现实世界应用。Falcon与盖茨基金会合作,为AgriLLM的开发提供支持,该解决方案可帮助农民在极端气候条件下做出更明智决策。TII的Falcon生态系统在全球的下载量已超过5,500万次,被公认为是中东地区功能最强大、性能最稳定的开放式人工智能模型系列。

许多人工智能模型都专注于狭隘的消费者用例,而TII则优先考虑建立基础模型,以满足工业、研究和公益的苛刻需求,与此同时不影响可访问性。这些模型旨在应用于现实世界的各种场景,同时保持可访问性、资源效率和对不同环境的适应性。

Falcon所有模型皆为开源,可在Hugging Face和FalconLLM.TII.ae上凭TII Falcon License获取,后者是基于Apache 2.0的许可证,旨在促进负责任和合乎道德的人工智能开发。

来源: AETOSWire

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。