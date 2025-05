Autonomisation de l’industrie locale : SFI Health EMEA s’engage dans des opérations d’emballage en Afrique du Sud

LUGANO, Suisse--(BUSINESS WIRE)--SFI Health™ EMEA, l’entité régionale de SFI Health™, un leader mondial des soins de santé naturels, est fière d’annoncer que l’emballage des produits de sa marque en Afrique du Sud sera désormais entièrement géré localement en s’appuyant sur les talents et les installations locales. La société est connue pour ses produits ayant fait l’objet de recherches cliniques dans les domaines du microbiome, de la cognition et du bien-être.

Cette initiative permet à SFI Health South Africa d’offrir une plus grande flexibilité dans la taille des emballages, garantissant ainsi un portefeuille de produits qui correspond mieux aux besoins des consommateurs sud-africains. En prenant cette mesure, l’entreprise vise à rendre plus accessibles ses solutions de santé scientifiquement étayées, sans compromettre la qualité ou l’efficacité de ses produits.

Simultanément, cette initiative aura un effet d’entraînement positif sur l’économie locale : tous les matériaux d’emballage proviendront de fournisseurs sud-africains et les produits eux-mêmes seront assemblés localement, ce qui soutiendra le secteur manufacturier national.

Susan Lewis, responsable des ventes Direct Markets EMEA et coresponsable du projet chez SFI Health™ South Africa avec Linda Wessels, responsable régionale des finances commerciales, déclare : « Ce projet est plus qu’une simple décision commerciale, c’est un engagement envers les habitants de notre communauté. En nous approvisionnant localement et en soutenant les emplois locaux, nous rendons non seulement nos produits plus accessibles, mais nous investissons également dans le bien-être à long terme et la résilience économique de la région. »

Ce projet s’aligne en outre sur les efforts plus larges de SFI Health™ en matière de durabilité, réduisant l’impact environnemental du transport tout en favorisant une chaîne d’approvisionnement plus circulaire et ancrée localement.

SFI Health™ EMEA a établi sa présence en Afrique du Sud depuis 2004 en opérant par le biais d’une filiale locale dédiée qui gère le marketing, les ventes et la distribution de ses marques clés de compléments alimentaires. Le portefeuille de la société en Afrique du Sud comprend une gamme de produits à base scientifique conçus pour soutenir le bien-être cognitif et physique :

Equazen ® est une marque mondialement reconnue, formulée avec un mélange unique d’acides gras essentiels, développé pour soutenir les fonctions cognitives.

a fait l'objet d'études cliniques visant à améliorer la mémoire, la concentration et la rétention des connaissances.

combine des extraits standardisés de Ginkgo biloba et de Panax ginseng, qui selon des études cliniques réduisent la fatigue mentale et améliorent les performances cognitives.

est fondé sur un ingrédient actif naturel exclusif qui soutient la fonction du système immunitaire et stimule la résistance physique, aidant à maintenir son énergie et son endurance.

À propos de SFI Health ™

SFI Health™ est un chef de file mondial des soins de santé naturels, spécialisé dans la conception, le développement et la mise sur le marché de produits issus de la recherche clinique dans les domaines du microbiome, de la cognition et du bien-être.

Guidée par sa croyance ferme dans le potentiel de guérison des produits naturels, SFI Health™™ a développé une approche combinant rigueur pharmaceutique et avantages des solutions d’origine naturelle.

Grâce à un vaste réseau de partenaires commerciaux de confiance, l’entreprise, dont le siège est en Australie, est en mesure de commercialiser ses propres marques et d’atteindre les consommateurs dans plus de 50 pays. Le bureau régional EMOA de SFI Health™ à Lugano, en Suisse, supervise les opérations commerciales en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

SFI Health™ s’engage à renforcer la confiance dans les soins de santé naturels en partageant des recherches de pointe, une expertise technique et des ressources commerciales complètes avec les consommateurs, les professionnels de santé et ses partenaires du monde entier.

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur sfihealth.com ou suivez SFI Health sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.