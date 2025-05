Le Technology Innovation Institute et AI71 collaborent avec Amazon Web Services pour promouvoir les innovations en matière de l’IA aux Émirats arabes unis et au-delà

Abou Dhabi, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Le Technology Innovation Institute (TII) d'Abou Dhabi, créateur de la suite Falcon de modèles d’IA et des solutions de sécurité et de confidentialité les mieux classées au monde, et AI71, la société de premier plan en matière d’IA, spécialisée dans les produits d'entreprise sur mesure, ont annoncé leur collaboration avec Amazon Web Services (AWS) pour élargir l'accès aux modèles et solutions d'IA développés aux Émirats arabes unis.

Joignant l'expertise technique du TII en matière des grands modèles de langage (LLM) à l'expertise d'AI71 dans la conception d'agents d'IA avancés et les services d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage machine (ML) basés sur le cloud pré-entraînés d'AWS, les professionnels du monde entier bénéficieront d'un accès simplifié aux modèles Falcon et aux solutions d'IA personnalisées qui permettent de transformer la façon dont les gens vivent et travaillent.

TII propose déjà plusieurs modèles de la série Falcon LLM via Amazon SageMaker. Ces derniers modèles seront également disponibles via Amazon Bedrock Marketplace. La série Falcon comprend une large gamme de modèles, constamment classés parmi les mieux performants au monde, fournissant aux clients des solutions évolutives pour leus divers besoins en matière d'IA. Les entreprises et les développeurs pourront intégrer Falcon dans leurs applications via des interfaces (APIs) de paiement à l’utilisation, réduisant ainsi le besoin de grandes quantités de puissance de calcul.

Conçus pour autonomiser les professionnels de tous les secteurs grâce à l'automatisation sélective et aux flux de travail agentiques, les produits d'AI71 sont déjà disponibles via AWS Marketplace et accessibles à des millions de clients dans le monde. AI71 travaillera également en équipe avec AWS pour accélérer le développement et l'optimisation de produits clés grâce aux techniques de prototypage rapide et à l'accès anticipé.

Outre l'adoption croissante de modèles et de produits d'IA, le TII et AI71 visent ensemble à faire progresser l'innovation dans plusieurs domaines clés, en bénéficiant de la technologie et des solutions d’AWS :

Améliorer l'accès aux outils de confidentialité et de cybersécurité : PetalGuard de TII, une solution conçue pour améliorer la confidentialité et la protection des données, sera également disponible via l’AWS Marketplace, permettant ainsi aux organisations du monde entier d'adopter plus facilement des technologies avancées axées sur la confidentialité.

PetalGuard de TII, une solution conçue pour améliorer la confidentialité et la protection des données, sera également disponible via l’AWS Marketplace, permettant ainsi aux organisations du monde entier d'adopter plus facilement des technologies avancées axées sur la confidentialité. Maximiser la confidentialité de l'IA : TII et AWS collaboreront sur la recherche en matière de cryptographie, notamment le chiffrement entièrement homomorphe et les calculs multipartites, afin de promouvoir les technologies d'apprentissage machine (ML) dans l'IA sécurisées et qui préservent la confidentialité.

TII et AWS collaboreront sur la recherche en matière de cryptographie, notamment le chiffrement entièrement homomorphe et les calculs multipartites, afin de promouvoir les technologies d'apprentissage machine (ML) dans l'IA sécurisées et qui préservent la confidentialité. Encourager l’innovation produit et l’expansion mondiale : AI71 et AWS travailleront en équipe sur le prototypage et le lancement rapide de nouvelles solutions d'IA agentique adaptées aux besoins des workflows complexes des entreprises et des gouvernements.

AI71 et AWS travailleront en équipe sur le prototypage et le lancement rapide de nouvelles solutions d'IA agentique adaptées aux besoins des workflows complexes des entreprises et des gouvernements. Développer des talents en matière de l’IA : AWS contribuera également à renforcer les programmes de formation et de développement de la main d’œuvre d'AI71, grâce à des programmes de certifications exécutives soutenues par AWS, pour créer des certifications IA reconnues par l'industrie.

Les trois organisations visent collectivement à devenir le partenaire de choix des gouvernements, des institutions et des pays en quête de solutions d'IA clés en main, de classe mondiale et à grande échelle.

Commentant cette collaboration, le Dr Najwa Aaraj, PDG de TII a déclaré : « Au TII, nous sommes fermement engagés à repousser les limites de la recherche appliquée pour avoir un impact significatif sur le monde réel. En offrant les modèles Falcon et d'autres produits d'IA via AWS, nous contribuons à combler le fossé entre l'innovation de pointe et l'application dans le monde réel. Nos efforts pour avancer l'apprentissage machine (ML) qui préserve la confidentialité font partie intégrante de cette mission, grâce à des cadres de confidentialité de données inédits qui protègent les données tout au long du cycle de vie des systèmes de l'IA. Nous œuvrons également pour rendre l'IA de pointe, axée sur la recherche, plus accessible, positionnant ainsi la technologie des Émirats arabes unis sur la carte d'un marché dominé par un nombre limité d’entreprises établies et de longue date. »

« Chez AI71, nous soutenons l’essor de la prochaine génération de compagnons puissants en matière d'IA pour transformer le fonctionnement des industries. Ce partenariat avec AWS nous permet d'évoluer plus rapidement, d'élargir nos offres et de progresser sur les marchés internationaux plus rapidement et avec plus d'impact. Il sert également de catalyseur pour tester, affiner et renforcer nos produits au-delà des frontières régionales, tout en accélérant l'innovation, en débloquant de nouveaux modèles commerciaux et en forgeant des partenariats de confiance avec des entreprises, des gouvernements et des institutions pour favoriser l'adoption de l'IA d'entreprise », a déclaré Chiara Marcati, Chef de conseil et des affaires en IA d'AI71.

Pour sa part, Tanuja Randery, vice-présidente d'AWS pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique a déclaré : « AWS est fier de renforcer sa collaboration avec le TII et AI71, pour rendre la puissance des modèles Falcon accessible à un public plus large. Ensemble, nous fournissons aux clients les moyens de créer des applications innovantes alimentées par l'IA à travers les divers secteurs, allant des services financiers aux soins de santé, tout en maintenant le contrôle de leurs données. »

« En proposant Falcon via Amazon Bedrock, nous offrons aux clients le choix et la flexibilité nécessaires pour mieux profiter de ces modèles de pointe dans un environnement sécurisé et hautement performant. Pré-entraînés sur l'infrastructure AWS, les modèles ‘Falcon’ continuent d'impressionner les technologues du monde entier, positionnant ainsi les Émirats arabes unis à l'avant-garde de la course mondiale à l'innovation en matière d'IA qui transforme les gouvernements, les entreprises, la culture et la société. »

Source : AETOSWire