Lomiko Metals engage DRA Americas pour diriger les études concernant la voie d'accès pour le projet de graphite lamellaire naturel La Loutre au Québec (Canada) ; et mise à jour de la société

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Lomiko Metals Inc. (TSX.V: LMR) (« Lomiko Metals » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’il a démarré l’étude pour trouver les meilleures options de voie d’accès à partir de l’autoroute vers le projet de graphite lamellaire naturel La Loutre au Québec. Le dirigeant de l’étude, DRA Americas, également chargé des études d’ingénierie de préfaisabilité (« PFS ») de La Loutre, sera soutenu par plusieurs groupes conseils basés au Québec. Il collaborera activement avec des consultants locaux et la communauté afin d’obtenir les suggestions de la communauté et de les intégrer au processus de sélection de la voie.

Gordana Slepcev, PDG & Présidente et Directrice, a déclaré : « Nous sommes heureux de poursuivre les études d’ingénierie de préfaisabilité pour le gisement de graphite lamellaire naturel La Loutre et de démarrer l’important processus que constitue la recherche des meilleures options pour la voie permettant d’accéder au site du projet à partir de l’autoroute locale. Cette étude exploratoire vise à trouver la meilleure manière d’accéder au site du projet tout en évitant que le trafic ne passe par la municipalité de Lac-des-Plages. Elle représente ainsi la réponse de Lomiko aux différentes questions et idées émises par la communauté. Nous sommes ravis de collaborer avec des groupes conseils locaux afin d’identifier des options et alternatives, d’évaluer les impacts et de proposer les meilleures solutions aux commentaires des communautés locales et des Premières Nations. »

La Société continuera de fournir des informations transparentes, factuelles et actualisées sur les études aux investisseurs, aux Premières Nations et aux membres de la communauté au fur et à mesure qu'elle progresse. Les informations relatives à tous les engagements publics sont publiés sur le site web de Lomiko : www.lomiko.com.

À propos de DRA Global : DRA Global (« DRA ») est un groupe mondial d’ingénierie, de réalisation de projets et de gestion des opérations spécialisé dans le secteur des mines, des minéraux et des métaux. Le groupe a une longue expérience de quatre décennies dans un large éventail de produits de base, y compris les éléments de batterie. DRA fournit des services complets tout au long du cycle de vie du projet, depuis le développement du concept et les études de faisabilité jusqu'à l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de la construction (EPCM), ainsi que l'exploitation et la maintenance en cours. Avec des bureaux dans les principales régions minières, y compris l'Amérique du Nord et du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique, DRA fournit des solutions sur mesure pour répondre aux besoins uniques de ses clients. Dans les Amériques, DRA a joué un rôle déterminant dans la réalisation de nombreux projets miniers réussis, offrant un mélange de conception innovante et un engagement envers la durabilité environnementale.

Personne qualifiée responsable des informations techniques contenues dans ce communiqué de presse

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées et validées par Gordana Slepcev, ing, inscrite en Ontario comme personne qualifiée selon le règlement canadien NI 43-101. Gordana Slepcev est PDG et Présidente de Lomiko Metals.

Mise à jour de la Société

La Société a annoncé qu'à la suite de son communiqué de presse en date du 24 avril 2025, la Société ne procédera pas à la modification proposée de ses options ou programmes d'encouragement. Veuillez consulter le communiqué de presse de la Société du 26 avril 2025 et du 3 avril 2025 pour de plus amples informations.

À propos de Lomiko Metals Inc.

La Société détient des intérêts miniers dans le projet de graphite La Loutre, dans le sud du Québec. Le site du projet La Loutre se trouve sur le territoire de la Première nation Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA). La Première Nation KZA fait partie de la Nation Algonquine, et le territoire traditionnel de KZA est situé dans les régions de l’Outaouais et des Laurentides. Située à 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal, la propriété est constituée d’un grand bloc continu de 76 claims miniers totalisant 4 528 hectares (45,3 km2).

La propriété repose sur des roches appartenant à la province du Grenville du Bouclier canadien précambrien. Le Grenville s’est formé dans des conditions très favorables au développement d’une minéralisation de graphite à gros grains et en paillettes à partir d’un matériau riche en matières organiques au cours d’un métamorphisme à haute température.

Lomiko Metals a publié une estimation actualisée des ressources minérales (ERM) dans un rapport technique 43-101 et une mise à jour de l'estimation des ressources minérales pour le projet La Loutre au Québec, Canada, préparée par InnovExplo le 11 mai 2023, qui estime 64,7 millions de tonnes de ressources minérales indiquées à une teneur moyenne de 4,59 % de Cg par tonne pour 3 millions de tonnes de graphite, soit une augmentation de tonnage de 184 %. Les ressources minérales indiquées ont augmenté de 41,5 millions de tonnes à la suite de la campagne de forage de 2022, contre 17,5 millions de tonnes en 2021. De plus, des ressources minérales supplémentaires ont été identifiées en profondeur et au sein des unités de marbre, ce qui a permis d’ajouter 17,5 millions de tonnes de ressources minérales présumées avec une teneur moyenne de 3,51 % Cg par tonne, soit 0,65 million de tonnes de graphite contenu ; et les 13 107 mètres supplémentaires de forage intercalaire dans 79 trous réalisés en 2022, combinés à l’affinement du gisement et des modèles structurels, ont contribué à l’ajout de la plupart des ressources minérales présumées à la catégorie des ressources minérales indiquées, par rapport à l’estimation des ressources minérales de 2021. L’ERM suppose un prix du graphite de 1 098,07 $US la tonne et une teneur de coupure de 1,50 % Cg (carbone graphitique). Les personnes indépendantes et qualifiées pour l’estimation des ressources minérales, telle que définie par la Norme canadienne NI 43 101, sont Marina Iund, géo. (InnovExplo Inc.), Martin Perron, ing. (InnovExplo Inc.), Simon Boudreau, ing. (InnovExplo Inc.). et Pierre Roy, ing. (Soutex Inc.). La date d'entrée en vigueur de l’estimation est le 11 mai 2023.

La Société détient également des intérêts dans sept projets en phase de démarrage dans le sud du Québec, dont Ruisseau, Tremblant, Meloche, Boyd, Dieppe, North Low et Carmin, couvrant 328 claims au total sur 7 projets en phase de démarrage couvrant 18 622 hectares dans la région Laurentienne du Québec et sur le territoire de KZA.

Le portefeuille de graphite en phase de développement comprend 328 claims au total sur 7 projets en phase de développement couvrant 18 622 hectares dans le sud du Québec Les teneurs présentées ci-dessous pour le portefeuille de graphite Laurentides ont été publiées dans un communiqué de presse le 7 janvier 2025. ( https://lomiko.com/news/lomiko-metals-encounters-up-to-27-9-graphite-at-its-laurentides-early-stage-projects-including-the-discovery-of-four-new-zones-at-the-ruisseau-project-spanning-over-3-kilometres-long/ )

Ruisseau – teneur atteignant 27,9 % de graphite de carbone (« % Cg ») provenant de quatre zones minéralisées distinctes à haute teneur de plus de 3 km de long ;

Meloche – teneur atteignant 13,3 % Cg à partir de deux clusters minéralisés distincts ;

Tremblant– teneur atteignant 11,6 % Cg à partir de nombreuses anomalies ponctuelles répandues ; et

Dieppe – teneur atteignant 6,82 % Cg dans de nombreuses anomalies ponctuelles répandues et d’un cluster minéralisé distinct.

Boyd – les teneurs de huit échantillons vont de 5,61 % Cg à 17,10 % Cg, avec tous les échantillons dépassant les 5,00 % Cg

Le contenu technique relatif aux résultats de l'exploration présentés a été vérifié par Mark Fekete, géo., agissant en tant que consultant indépendant de la Société et personne qualifiée.

En plus de La Loutre, Lomiko a acquis une participation de 49 % dans le projet Bourier auprès de Critical Elements Lithium Corporation, conformément à l'accord d’option annoncé le 27 avril 2021. Le site du projet Bourier est situé près de Nemaska Lithium and Critical Elements au sud-est du territoire d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec, qui comprend 203 claims pour une position totale du sol de 10 252,20 hectares (102,52 km2), dans le triangle du lithium du Canada près de la région de la Baie-James au Québec, qui a historiquement abrité des gisements de lithium et des zones de minéralisation.

La propriété Yellow Fox est située à environ 10 km au sud-ouest de la municipalité de Glenwood T.-N.-L. et au sud de la route transcanadienne. La propriété se trouve dans les feuilles de cartes NTS 02D/14 et 15 avec un excellent accès le long de plusieurs routes d'exploitation forestière et de débardage provenant de Glenwood. L'exposition principale de Yellow Fox est située dans la partie centrale de la licence 027536M, à 5 km de l'extrémité ouest du lac Gander.

Cette propriété suit la même zone que l'ancienne mine d'antimoine Beaver Brook, située à 25 km au sud-ouest de la propriété. Yellow Fox est une propriété d'exploration prospective en phase précoce pour l'antimoine, l'or et l'argent où les travaux historiques ont présenté des échantillons anormaux pour l'or (Au), l'antimoine (Sb), le plomb (Pb), le zinc (Zn) et l'argent (Ag). Les tranchées ont exposé les roches, ce qui a entraîné des prélèvements à 59,43 g/t Au, 11,10 % Sb, 7,00 % Zn, 72,90 g/t Ag et 5,50 % Pb dans les veines d'arsénopyrite-stibnite à l'intérieur de monzogranite altéré. (Voir le rapport d'évaluation de Metals Creek à l'adresse https://gis.geosurv.gov.nl.ca/geofilePDFS/Batch2016/002D_0779.pdf )

La personne qualifiée de Lomiko s'est appuyée sur les informations fournies par Metals Creek. La personne qualifiée de Metals Creek est Wayne Reid, géo. et est inscrite à Terre-Neuve.

Au nom du Conseil d'administration,

Gordana Slepcev

PDG & Présidente et Directrice, Lomiko Metals Inc.

Pour plus d’informations sur Lomiko Metals, consultez le site web à l’adresse www.lomiko.com.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable, laquelle est fondée sur les attentes, estimations, projections et interprétations en date du présent communiqué. Les informations contenues dans ce communiqué concernant la Société, ainsi que toute autre information qui ne constitue pas un fait historique, peuvent être considérées comme des « informations prospectives » (« IP »). Toutes les déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, sont des IP et peuvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que « anticipe », « prévoit », « continue », « estime », « s’attend à », « peut », « va », « projette », « prédit », « propose », « potentiel », « cible », « met en œuvre », « prévu », « entend », « pourrait », « devrait », « croit » et d’autres expressions similaires. Les IP contenues dans le présent communiqué comprennent notamment, mais sans s’y limiter : le produit brut total du placement, l’utilisation du produit du placement, le calendrier et la réalisation du placement, la capacité de la Société à financer avec succès, ou à demeurer entièrement financée pour la mise en œuvre de sa stratégie d’affaires et l’exploration de ses projets (y compris par les marchés des capitaux), ainsi que le calendrier prévu des annonces à cet égard. Les IP comportent des risques connus et inconnus, des hypothèses et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et les prévisions ou rendements attendus.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent la vision actuelle de la Société concernant événements futurs. Bien qu’elle soit jugée raisonnable par la Société à ce jour, elle est intrinsèquement soumise à d’importantes incertitudes et éventualités. Par conséquent, rien ne garantit qu’elle reflétera avec exactitude les résultats effectifs. Les hypothèses sur lesquelles repose ces informations prospectives incluent notamment : la capacité de la Société à mettre en œuvre sa stratégie d’affaires globale ainsi qu’à financer, explorer, faire progresser et développer chacun de ses projets, y compris les résultats qui en découleront et leur calendrier ; l’incidence de l’intensification de la concurrence dans le secteur de l’exploration minière, y compris la position concurrentielle de la Société au sein de l’industrie ; ainsi que les conditions économiques générales, y compris les contrôles des devises et les fluctuations des taux d’intérêt.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont expressément assujetties, dans leur intégralité, à la présente mise en garde ainsi qu’à la section « Énoncés prospectifs » figurant dans le plus récent rapport de gestion de la Société, lequel est accessible sur SEDAR+ sur le site web www.sedarplus.ca. Toute information prospective contenue dans ce communiqué ne concerne que la date de publication de ce dernier. Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, car les résultats effectifs et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives. La Société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les informations prospectives contenues dans ce communiqué afin de tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l’exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.