ElastiFlow und Rohde & Schwarz arbeiten zusammen, um beispiellose Einblicke in den Netzwerkverkehr zu ermöglichen

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--ElastiFlow, ein Vorreiter im Bereich der Netzwerk-Observability, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Rohde & Schwarz bekannt, einem der weltweit führenden Anbieter von Lösungen in den Bereichen Test & Measurement, Technologie-Systeme und Netzwerke & Cybersicherheit. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Verbesserung der Netzwerksichtbarkeit und Data Enrichment-Funktionen für Unternehmen weltweit.

Netzwerkflussdaten in Form von IPFIX-Datensätzen sind wesentlich, um den Netzwerkverkehr zu verstehen, Anomalien zu erkennen und eine optimierte Leistung und stabile Sicherheit zu gewährleisten. Die neue Allianz nutzt ElastiFlow, um IPFIX-Datensätze von Rohde & Schwarz Lösungen anzureichen, indem die Rohdaten in umsetzbare Erkenntnisse transformiert werden. Dies ermöglicht eine rasche Echtzeit-Erkennung von Netzwerkereignissen, Sicherheitsbedrohungen und Anwendungsleistungsproblemen.

Die Zusammenarbeit ermöglicht DPI-Technologie (Deep Packet Inspection), um IPFIX-basierte Systeme durch die Bereitstellung granularer Echtzeitanalyse der Nutzung von Software-Anwendungen und des Nutzerverhaltens zu verbessern. Die Partnerschaft steigert die betriebliche Effizienz, indem Redundanzen beseitigt, Berichtsströme optimiert und bessere Einblicke in die Netzwerkleistung ermöglicht werden. Auf diese Weise werden die Netzwerkteams in die Lage versetzt, schnelle, datenbasierte Entscheidungen zu treffen.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit ElastiFlow, um den Unternehmen weltweit beispiellose Einblicke in den Netzwerkverkehr zu ermöglichen. Durch Kombination unserer fortschrittlichen Deep Packet Inspection-Fähigkeiten mit der innovativen Netzwerk-Flussdatentechnologie von ElastiFlow können wir unseren Kunden ein umfassenderes Verständnis ihrer Netzwerkaktivitäten vermitteln. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Bestreben, innovative Lösungen zur Verfügung zu stellen, die den sich entwickelnden Anforderungen an moderne Netzwerksichtbarkeit gerecht werden und wir freuen uns bereits auf diese Zusammenarbeit, um Innovationen und Spitzenleistungen in der Branche voranzutreiben”, so Dr. Ing. Martin Mieth, Director Network Analysis for ipoque – ein Rohde & Schwarz Unternehmen.

„Diese Partnerschaft mit Rohde & Schwarz unterstreicht die Fähigkeit von ElastiFlow zur nahtlosen Integration branchenführender Technologien, um leistungsstarke Echtzeit-Netzwerkeinblicke zu ermöglichen. Durch Kombination unserer angereicherten Flussdaten mit ihrer tiefgehenden Paketinspektions- (DPI) und Netzwerküberwachungsexpertise werden Unternehmen in die Lage versetzt, blinde Flecken zu beseitigen, die Leistung zu optimieren und die Sicherheit zu stärken. Dies zeigt das Vertrauen in die Lösungen von ElastiFlow und unser Bestreben, skalierbare, hochwertige Integrationen zu ermöglichen, um das breitere Netzwerk-Observability-Ökosystem weiter zu verbessern.”

— Rob Cowart, Gründer und CEO von ElastiFlow

Organisationen oder OEMs (Original Equipment Manufacturer), die ihre Datenintegration durch innovative DPI- und IPFIX-Technologien verbessern möchten, können unsere Partnerseite besuchen, um mehr zu erfahren.

Über Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz verfolgt das Ziel einer sicheren und vernetzten Welt, indem das Unternehmen innovative Lösungen in den Bereichen Test & Measurement, Technologie-Systeme und Netzwerke & Cybersicherheit anbietet. Seit über 90 Jahren hat der globale Technologiekonzern technische Grenzen durch Entwicklungen in Spitzentechnologien verschoben. Die zukunftsweisenden Produkte und Lösungen unterstützen Kunden aus Industrie, Regulierungsbehörden und Regierung, technologische und digitale Souveränität zu erlangen. Das Familienunternehmen in Privatbesitz mit Hauptsitz in München kann unabhängig, langfristig und nachhaltig agieren. Im Geschäftsjahr 2023/2024 (Juli bis Juni) erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,93 Milliarden Euro. Rohde & Schwarz hatte zum 30. Juni 2024 weltweit mehr als 14.400 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie bei Rohde & Schwarz (www.rohde-schwarz.com) oder treten Sie mit Rohde & Schwarz auf Twitter oder LinkedIn in Verbindung.

Weitere Informationen über das Produkt finden Sie bei ipoque – einem Rohde & Schwarz Unternehmen

Über ElastiFlow

ElastiFlow sorgt für Konnektivität über komplexe Netzwerke hinweg durch die Bereitstellung contextualisierter Echtzeit-Observability für alle verbundenen Dienste und Anwendungen. Durch die Beseitigung von Datensilos und Vermeidung von Lücken in der Konnektivität ermöglichen wir eine nahtlose, proaktive Zusammenarbeit über die Betriebsabläufe NetOps, SecOps und DevOps hinweg – durch Beschleunigung der Erkennung und Reaktionen, Optimierung der Ressourcen, Rationalisierung der Servicebereitstellung und Bereitstellung außergewöhnlicher Benutzererlebnisse. Weitere Informationen finden Sie bei ElastiFlow Inc. (www.elastiflow.com) oder treten Sie mit ElastiFlow auf Twitter und LinkedIn in Verbindung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.