ElastiFlow與Rohde & Schwarz合作，提出無與倫比的網路流量見解

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 網路觀測界的領導者ElastiFlow今天宣布與世界一流的測試和測量、安全通訊、監控和網路測試、廣播設備製造商Rohde & Schwarz達成戰略性合作關係。這項合作旨在為全球企業改善網路可見性與資料擴充能力。

要了解網路流量、偵測異常以及確保優化功能和強大的安全性，少不了以IPFIX記錄形式呈現的網路串流資料。在這項新合作關係中，ElastiFlow將擴充Rohde & Schwarz解決方案的IPFIX記錄，將原始資料轉化為切實可行的見解，進而快速即時檢測網路事件、安全威脅和應用程式功能問題。

這項合作用深度封包檢查 (DPI) 技術提供應用程式使用情況和使用者行為的細緻即時分析，進而加強IPFIX系統。這麼做可以消除冗餘、優化報告流程、深入透視網路功能並提高營運效率，使網路團隊在短時間內根據資料做出決策。

「我們很高興能與ElastiFlow合作，為全球企業獻上無與倫比的網路流量見解。結合我們先進的深度資料封包檢查功能與ElastiFlow的創新網路串流資料技術，可以讓客戶對他們的網路活動有更完整的認識。我們致力提供尖端解決方案，滿足現代網路可見性不斷變化的需求，這次合作充分說明了這一點。我們期許透過共同努力推動產業創新精進。」 ipoque（Rohde & Schwarz子公司）網路分析主任Ing. Martin Mieth博士說。

「ElastiFlow有能力與業界領先技術無縫整合以提供強大的即時網路見解，與Rohde & Schwarz的合作便是一個證明。我們擴充後的串流資料加上他們的深度資料封包檢查和網路監控專業知識，可幫助企業消除盲點、優化表現並提升安全性。其中展現的不僅是對ElastiFlow解決方案投予的信任，還有我們致力提供可擴展、高價值整合以增強大範圍網路可觀測性生態系統的承諾。」

——ElastiFlow創辦人暨執行長Rob Cowart

有意運用創新DPI和IPFIX技術強化資料整合的公司或OEM請造訪我們的合作夥伴專頁了解進一步詳情。

關於Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz經由其測試與測量、技術系統和網路與網路安全部門，不懈打造更加安全互聯的世界。90多年來，這家全球科技集團不斷開發尖端技術以突破技術限制。該公司運用一流產品和解決方案幫助工業、監管和政府客戶實現技術和數位主權。這家總部位於慕尼黑的私人公司可獨立、長期、永續運作。Rohde & Schwarz的2023-2024會計年度（2023年7月至2024年6月）淨收入為29.3億歐元。截至2024年6月30日止，Rohde & Schwarz全球員工人數在14,400名以上。

請參見Rohde & Schwarz網站 ( www.rohde-schwarz.com ) 了解更多詳情，或是在Twitter或LinkedIn與Rohde & Schwarz聯絡 。

如需進一步產品相關資訊，請造訪：ipoque（Rohde & Schwarz子公司）

關於ElastiFlow

ElastiFlow為所有連接服務和應用程式提供即時、情境化的可觀測性，確保跨複雜網路的連接。我們消除資料孤島和連接盲點，實現跨NetOps、SecOps 和 DevOps的無縫主動合作，加速偵測和回應、優化資源、簡化服務佈署工作並提供不凡的使用者體驗。如需進一步資訊，請瀏覽ElastiFlow Inc.網站 ( www.elastiflow.com )，或是在Twitter和LinkedIn與ElastiFlow聯絡。

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