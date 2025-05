Visa lance les Commercial Integrated Partners pour accélérer l’écosystème de la technologie financière

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE : V), leader mondial des paiements numériques, a annoncé Visa Commercial Integrated Partners, un nouveau programme conçu pour améliorer la connectivité entre les sociétés de technologie financière et les produits Visa Commercial par le biais de sa plateforme commerciale. Visa mettra à disposition des API avancées pour intégrer les produits Visa dans les applications d’un partenaire commercial et mettra ces intégrations à disposition de ses institutions financières clientes, leur permettant ainsi d’offrir de nouvelles expériences de paiement transparentes à leurs clients professionnels.

Renforcer les sociétés de technologie financière et les institutions financières

Visa Commercial Integrated Partners fournit l’écosystème, la technologie et le cadre permettant aux sociétés de technologie financière innovantes et aux autres fournisseurs d’applications commerciales d’intégrer facilement des fonctionnalités de paiement au sein de leurs plateformes et d’activer les références Visa offertes par les émetteurs de Visa Commercial.

Par exemple, le programme Visa Commercial Integrated Partners permet aux institutions financières qui utilisent la plateforme commerciale de Visa d’offrir à leurs clients des paiements virtuels et des solutions de données, au lieu de devoir réaliser des intégrations techniques directes avec ces applications telles que les plateformes ERP ou de gestion de flotte. Les institutions financières évitent ainsi des développements techniques longs ou coûteux et des investissements en ressources.

L’un des premiers partenaires de Visa dans le programme, Car IQ, est un leader dans la technologie des flottes et des véhicules, et permet son intégration avec la plateforme commerciale. Les clients pourront bientôt accéder au logiciel Car IQ pour leurs clients professionnels et permettre les paiements dans l’application avec des cartes virtuelles chez les fournisseurs de carburant, sans avoir à intégrer ou à développer de nombreux fournisseurs, ce qui pourrait permettre d’économiser 18 à 24 mois de devoir de vigilance, de travail d’intégration et de gestion de projet.

Cela profite également aux partenaires commerciaux de Visa dans le programme en réduisant leur temps et leurs coûts de développement, permettant aux sociétés de technologie financière de se concentrer sur l’innovation et l’amélioration de l’expérience client, tout en offrant à leurs clients la possibilité d’effectuer des paiements avec les informations d’identification de la carte commerciale existante.

Les institutions financières peuvent s’appuyer sur Visa Commercial Integrated Partners pour offrir à leurs clients des solutions de paiement améliorées, telles que les paiements dans les ERP, la gestion des dépenses, les applications mobiles et de véhicules, offrir la tokenisation par le biais de cartes virtuelles, des contrôles de transaction plus élaborés et des données améliorées sur les règlements. Cela permet non seulement d’améliorer l’expérience du client, mais aussi de renforcer l’offre de produits de cartes commerciales de l’institution et sa position concurrentielle sur le marché.

Grâce à Visa Commercial Integrated Partners, les institutions financières peuvent accéder à des partenaires de technologie financière préévalués et déjà intégrés à Visa, ce qui accélère l’adoption et la mise en œuvre.

« Visa Commercial Integrated Partners représente une avancée significative dans notre mission consistant à permettre aux fournisseurs de technologie financière et aux institutions financières de disposer de solutions de paiement numérique innovantes », déclare Darren Parslow, responsable mondial de Visa Commercial Solutions. « En tirant parti de notre réseau et de nos API commerciales, nous permettons à nos partenaires d’innover plus rapidement, de réduire les coûts de développement et de distribution et d’offrir des expériences de paiement supérieures à leurs clients, ce qui souligne l’engagement de Visa à développer l’avenir des paiements numériques et à soutenir la croissance de l’écosystème des technologies financières à l’échelle mondiale. »

« Notre infrastructure de paiement numérique permet aux banques émettrices d’offrir aux clients commerciaux une solution de flotte qui leur permettra de connecter leurs véhicules de flotte directement à leur ligne de crédit Visa existante », déclare Sterling Pratz, fondateur et directeur général de Car IQ. « Nous pensons que le fait de transformer le véhicule en une carte de paiement Visa pour le carburant, les péages et les services aidera les banques à récupérer les dépenses des flottes qui sont actuellement perdues au profit des anciens programmes de cartes et des réseaux privés. »

Une portée mondiale avec une mise en œuvre locale

Visa Commercial Integrated Partners est conçu pour soutenir un réseau mondial de partenaires commerciaux tout en répondant aux besoins du marché local. La collaboration avec les sociétés de technologie financière et les institutions financières régionales permet de s’assurer que les solutions Visa sont pertinentes et efficaces sur les différents marchés.

Ce programme est construit sur un cadre mondial, permettant des modèles contractuels cohérents, la confidentialité des données, les intégrations technologiques, les risques et les normes de sécurité dans le monde entier. Visa travaille également en étroite collaboration avec des partenaires régionaux pour adapter les solutions aux exigences spécifiques du marché, en soutenant une gamme variée de partenaires allant des entreprises mondiales aux startups locales.

Innovation continue

Visa s’attache à stimuler l’innovation dans le secteur des paiements, et Visa Commercial Integrated Partners offre à ses partenaires commerciaux un accès aux dernières technologies de paiement, ce qui permet une amélioration et une adaptation continues aux tendances et aux besoins émergents.

Visa invite les sociétés de technologie financière à rejoindre le programme Visa Commercial Integrated Partners et les institutions financières à permettre aux partenaires commerciaux et à leurs portefeuilles de faire partie de l’avenir des paiements.

Pour plus d’informations sur le programme Visa Commercial Integrated Partners et sur les modalités d’adhésion, rendez-vous sur Visa Commercial Integrated Partners | Visa.

