Mastercard et OCTO s'associent pour promouvoir la conduite responsable par le biais de programmes de fidélisation

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Mastercard et OCTO, leader international des solutions télématiques avancées et des services d'analyse de données pour les secteurs de l'assurance et de l'automobile, annoncent aujourd'hui une collaboration destinée à redéfinir les interactions entre les compagnies d'assurance et les clients en encourageant des comportements de conduite plus sûrs par le biais d'un programme de fidélisation innovant.

Le partenariat prévoit l'intégration de SessionM de Mastercard – une plateforme conçue pour aider les entreprises à gérer la fidélité et l'engagement de leurs clients – avec les modèles de notation brevetés d'OCTO, qui évaluent le comportement au volant à l'aide de dispositifs physiques (boîtes noires) ou de solutions numériques (applications).

Cet accord a un double objectif : pour les conducteurs, il offre des avantages tangibles tels que des réductions sur l'assurance automobile, l'assurance habitation et l'assurance voyage, ainsi que d'autres récompenses, en échange d'une conduite sûre et responsable. Pour les compagnies d'assurance, il améliore l'engagement et la fidélisation des clients, réduit le risque de portefeuille et permet de contrôler les coûts grâce à une relation constante et interactive avec l'assuré.

La promotion d'un comportement de conduite responsable a non seulement un impact direct sur la sécurité routière, mais représente également une contribution notable aux objectifs de durabilité environnementale et sociale.

Luca Corti, Directeur national pour l'Italie, Mastercard, a commenté : « Nous sommes ravis de collaborer avec OCTO pour mettre la technologie au service d’une mobilité plus sécuritaire et plus responsable. Grâce à nos solutions novatrices, nous rendons possibles des modèles de fidélisation fondés sur les données, qui récompensent les comportements positifs et renforcent le lien entre les entreprises et leurs clients. Ce partenariat confirme l’engagement de Mastercard à faire progresser les secteurs clés de l’économie, en contribuant à la création d’écosystèmes toujours plus connectés et porteurs de valeur. »

Corrado Sciolla, PDG du groupe OCTO, a ajouté : « Le partenariat avec Mastercard renforce notre engagement envers une mobilité plus intelligente et durable. Ensemble, nous offrons aux compagnies d’assurance une nouvelle façon, plus proactive et engageante, d’interagir avec leurs clients, en mettant à leur disposition un outil efficace pour récompenser les comportements positifs, aider les conducteurs à améliorer la sécurité routière et réduire les accidents et les émissions. Dans un contexte où les entreprises accordent une importance croissante aux objectifs sociaux et environnementaux, OCTO confirme son rôle de partenaire stratégique de l’innovation responsable dans l’ensemble du secteur de l’assurance et de la télématique appliquée à la mobilité. »

Grâce à sa collaboration avec Mastercard – un chef de file mondial dans le secteur de la fidélisation, comptant plus de 1 400 entreprises clientes et un réseau de plus de 900 spécialistes – SessionM fournira à OCTO et à ses clients une plateforme SaaS évolutive et très fiable, capable de gérer des données complexes et des programmes de fidélisation à l’échelle mondiale. Avec plus de 350 milliards de points de fidélité gérés, 3 milliards d’appels API par an et 1,3 milliard d’impressions marketing générées chaque année, Mastercard consolide davantage sa position dans le secteur de l’assurance aux côtés de partenaires innovants comme OCTO.

