1GLOBAL: Innovative eSIM-Übertragung mit einem Klick verbessert das Kundenerlebnis für iPhone-Kunden von KPN

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--1GLOBAL, ein technologieorientierter globaler Mobilfunkdienstleister, implementiert für seinen langjährigen Mobilfunkpartner KPN eine branchenweit führende Lösung für die Übertragung von iPhone-eSIM-Verträgen.

Diese Funktion ist in das umfassende eSIM-Software-Ökosystem von 1GLOBAL integriert, das aus den eigenen GSMA-zertifizierten Plattformen SM-DP+ und Entitlement Server besteht und von über 55 Mobilfunkbetreibern weltweit genutzt wird.

Der niederländische Mobilfunkriese kann seinen Kunden nun mit der neuesten 1GLOBAL-Lösung nahtlose eSIM-Vertragsübertragungen zwischen iPhones mit einem Klick anbieten. Mit nur einem Klick können KPN-Kunden ihr Abonnement von ihrem bisherigen Apple-Gerät auf ihr neues Gerät übertragen: schnell, sicher und unter vollständiger Beibehaltung ihrer bestehenden Rufnummer und Daten.

Implementierung auf dem neuesten Stand der Technik: Abonnementübertragung mit einem einzigen Klick

Die Einführung stellt eine branchenweit führende Implementierung der Übertragung von eSIM-Abonnements mit nur einem Klick, Benutzerauthentifizierung und GSMA-Zertifikatsvalidierung für iOS-Geräte im KPN-Netzwerk dar.

Mit der 1GLOBAL-Lösung müssen KPN-Kunden beim Gerätewechsel keinen QR-Code scannen oder den Kundensupport kontaktieren. Stattdessen ermöglicht der Berechtigungsserver von 1GLOBAL die sofortige Freischaltung aller iPhone-Funktionen, einschließlich Apple Push Notifications (APNS-basierte Bereitschaftsmeldungen), basierend auf der stillen Authentifizierung des Geräts (EAP-AKA) und der Registrierung der Telefonnummer.

Die Ein-Klick-Lösung von 1GLOBAL verbessert die Benutzererfahrung der KPN-Kunden und ermöglicht es KPN, die neuen Spezifikationen von Apple zu erfüllen. Die enge Zusammenarbeit mit dem Apple-Team ermöglicht eine sofortige Datenübertragung und gewährleistet eine schnelle Einführung und sichere Bereitstellung neuer Spezifikationen.

Weitere unterstützte Anwendungsfälle sind:

Upgrades von physischen SIM-Karten (4FF) auf eSIM, einschließlich Übergänge auf dasselbe Gerät

Nahtlose erneute Kopplung der Apple Watch mit OneNumber-Tarifen

„Die Nutzerorientierung steht im Mittelpunkt unserer Arbeit bei 1GLOBAL. Wir verfügen über umfassende Erfahrung in der Bereitstellung und Integration neuer Spezifikationen für Nutzer von iOS-Geräten, um ihnen ein möglichst nahtloses Erlebnis zu bieten“, erklärte Yousef Al Qatami, Chief Commercial Officer bei 1GLOBAL. „Durch die enge Zusammenarbeit mit Apple bei der schnellen Einführung dieser neuen Spezifikation für die iPhone-eSIM-Datenübertragung kann 1GLOBAL sicherstellen, dass der operative Support für seine Mobilfunkpartner stets zügig bereitgestellt wird."

„Kunden unseres geschätzten und langjährigen Partners KPN profitieren von einer verbesserten Benutzererfahrung durch diesen einfachen Ein-Klick-Datentransferplan, der keinen zusätzlichen Support, keine Downloads und keine komplizierten, zeitaufwändigen manuellen Übertragungen erfordert und eine Benutzerfreundlichkeit der nächsten Generation mit Einfachheit und Zuverlässigkeit als Kernstück bietet.“

Erfahren Sie mehr über die Funktionen und Lösungen des Berechtigungsservers von 1GLOBAL für Ihr Unternehmen.

Über 1GLOBAL: Führende digitale Transformation in der Telekommunikation

1GLOBAL ist ein technologiegetriebener globaler Mobilfunkanbieter, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unternehmen weltweit dabei zu unterstützen, das volle Wachstumspotenzial der mobilen Konnektivität auszuschöpfen. Mit einer branchenführenden Telekommunikations-Technologieplattform, einer umfassenden Palette weltweit gültiger behördlicher Lizenzen und privilegiertem Zugang zum Telekommunikationsgroßhandelsmarkt ist 1GLOBAL einzigartig positioniert, um nahtlose Compliance- und Konnektivitätslösungen bereitzustellen. 1GLOBAL bedient die weltweit führenden Banken, Unternehmen und Digital-First-Unternehmen – darunter Neobanken, Reiseunternehmen und Zahlungsdienstleister – und verbindet weltweit über 43 Millionen Geräte.

Mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen US-Dollar 2024 ist 1GLOBAL ein profitables Unternehmen, das erhebliche Cashflows generiert, um seine laufenden Investitionen in Infrastruktur, Transformation und Wachstum zu finanzieren. 2024 gewann 1GLOBAL wichtige Kunden und entwickelte sich von einem Telekommunikationsanbieter für mehrere Märkte zu einem globalen, technologiegetriebenen Kraftpaket für mobile Konnektivität.

1GLOBAL wurde 2022 von den erfahrenen Tech-Gründern und Unternehmern Hakan Koç und Pyrros Koussios gegründet und ist ein europäischer Technologieführer, der die digitale Transformation im globalen Telekommunikationsmarkt vorantreibt. Das Unternehmen ist als vollständig regulierter Mobile Virtual Network Operator („MVNO“) in neun Ländern und als regulierter Telekommunikationsbetreiber in weiteren 31 Ländern tätig. 1GLOBAL hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und verfügt über erstklassige Forschungs- und Entwicklungszentren in Lissabon, Berlin und São Paulo. Das Unternehmen beschäftigt über 450 Experten in 13 Ländern.

