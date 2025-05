Technology Innovation Institute en AI71 werken samen met Amazon Web Services en bevordert AI-innovaties in de VAE en daarbuiten

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Het Technology Innovation Institute (TII) van Abu Dhabi, de maker van de wereldwijd toonaangevende Falcon-serie AI-modellen en beveiligings- en privacyoplossingen, en AI71, een toonaangevend AI-bedrijf uit Abu Dhabi dat maatwerkproducten voor bedrijven levert, werken samen met Amazon Web Services (AWS) om de toegang tot AI-modellen en -oplossingen uit de VAE uit te breiden.

Met de combinatie van TII's technische expertise in grote taalmodellen (LLM's), AI71's expertise in het bouwen van geavanceerde AI-agents en de toonaangevende cloudgebaseerde AI- en machine learning-diensten van AWS, krijgen professionals wereldwijd gestroomlijnde toegang tot Falcon en op maat gemaakte AI-oplossingen die de manier waarop mensen leven en werken transformeren.

TII biedt al meerdere Falcon LLM's aan via Amazon SageMaker. De nieuwste modellen zijn nu ook beschikbaar via de Amazon Bedrock Marketplace. De Falcon-serie omvat een breed scala aan modellen die wereldwijd tot de top behoren en schaalbare oplossingen bieden voor uiteenlopende AI-behoeften. Ondernemingen en ontwikkelaars kunnen Falcon integreren in hun applicaties via pay-as-you-go API's, wat de noodzaak van grote hoeveelheden rekenkracht vermindert.

De producten van AI71 zijn ontworpen om professionals in verschillende sectoren in staat te stellen hun werk te doen door middel van selectieve automatisering en agentic workflows. Ze zijn al beschikbaar in de AWS Marketplace, waar miljoenen klanten wereldwijd toegang toe hebben. AI71 zal ook samenwerken met AWS om de ontwikkeling en verbetering van belangrijke producten te versnellen door middel van snelle prototyping en vroege toegang.

Naast de toenemende adoptie van AI-modellen en -producten willen TII en AI71 samen innoveren op verschillende belangrijke gebieden met behulp van AWS-technologie en -oplossingen:

Bredere toegang tot middelen voor privacy en cyberbeveiliging: PetalGuard van TII, een privacy-oplossing die is ontworpen om de privacy en bescherming van gegevens te verbeteren, zal ook beschikbaar zijn in AWS Marketplace. Dit maakt het voor organisaties wereldwijd eenvoudiger om geavanceerde technologieën te implementeren, waarbij privacy voorop wordt gesteld.

TII en AWS gaan samen cryptografisch onderzoek doen, waaronder volledig homomorfe versleuteling en multi-party computation, om veilige, privacy-beschermende AI-technologieën voor machinaal leren te bevorderen.

AI71 en AWS zullen samenwerken om snel prototypes te ontwikkelen en nieuwe agentic AI-oplossingen te lanceren die zijn afgestemd op de behoeften van bedrijven en overheden.

AWS zal ook helpen bij het versterken van de opleidingsprogramma's van AI71, met behulp van door AWS ondersteunde certificeringen voor executives om door de industrie erkende AI-certificaten te creëren.

Samen willen de drie organisaties de speciale partner worden voor overheden, instellingen en landen die op zoek zijn naar kant-en-klare AI-oplossingen van wereldklasse op schaal.

“Bij TII streven wij naar het verleggen van de grenzen van toegepast onderzoek om echte impact te maken. Met de lancering van Falcon en andere AI-producten op AWS overbruggen we de kloof tussen baanbrekende innovatie en toepassing in de echte wereld. Een belangrijk onderdeel van deze missie is onze vooruitgang op het gebied van privacy-beschermend machinaal leren, met nieuwe structuren die gegevens beschermen gedurende de gehele AI-levenscyclus. We maken ook geavanceerde, door onderzoek aangestuurde AI toegankelijker en zetten UAE-technologie op de kaart in een markt die gedomineerd wordt door een paar gevestigde spelers,” zegt Dr. Najwa Aaraj, CEO van TII.

"Bij AI71 bouwen we aan de volgende generatie krachtige AI-metgezellen die de manier waarop industrieën werken zullen herdefiniëren. De samenwerking met AWS stelt ons in staat om sneller uit te breiden, ons aanbod te vergroten en ons met meer snelheid en impact op internationale markten te ontwikkelen. Het dient als katalysator om onze producten buiten de regionale grenzen te testen, te verfijnen en te versterken. Hiermee kunnen we innovatie versnellen, nieuwe bedrijfsmodellen ontsluiten en betrouwbare samenwerkingsverbanden aangaan met bedrijven, overheden en instellingen om de invoering van AI in bedrijven te stimuleren," aldus Chiara Marcati, Chief AI Advisory en Business officer van AI71.

“AWS is er trots op om onze samenwerking met TII en AI71 te bevorderen en de kracht van Falcon-modellen naar een breder publiek te brengen,” zegt Tanuja Randery, vicepresident Europa, Midden-Oosten en Afrika, AWS. “Samen stellen we klanten in staat om innovatieve AI-toepassingen te bouwen in verschillende sectoren, van financiële dienstverlening tot de gezondheidszorg, terwijl ze de controle over hun gegevens behouden.

“Door Falcon aan te bieden via Amazon Bedrock, geven we klanten de keuze en flexibiliteit om gebruik te maken van deze geavanceerde modellen binnen een veilige en goed presterende omgeving. Getraind op AWS-infrastructuur, blijven de Falcon-modellen indruk maken op technologen over de hele wereld, waardoor de VAE koploper zijn in de grote wereldwijde AI-innovatierace om de overheid, het bedrijfsleven, de cultuur en de samenleving te transformeren.”

Bron: AETOSWire

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.