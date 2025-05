Visa lanceert Commercial Integrated Partners om het fintech-ecosysteem een impuls te geven

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE:V), een wereldleider in digitale betalingen, heeft Visa Commercial Integrated Partners aangekondigd, een nieuw programma dat is ontworpen om de connectiviteit tussen fintechs en Visa Commercial-producten via zijn commerciële platform te verbeteren. Visa zal geavanceerde API's beschikbaar stellen om Visa-producten op te nemen in de applicaties van zakelijke partners en deze integraties beschikbaar te stellen aan financiële instellingen, die zo hun zakelijke klanten nieuwe, naadloze betaalervaringen kunnen bieden.

Ondersteuning van fintechs en financiële instellingen

Visa Commercial Integrated Partners biedt het ecosysteem, de technologie en het raamwerk waarmee innovatieve fintechs en andere aanbieders van zakelijke applicaties eenvoudig betaalfunctionaliteiten in hun platforms kunnen integreren en Visa-referenties kunnen activeren die door Visa Commercial-uitgevers worden aangeboden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.