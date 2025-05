Textron Aviation anuncia pedido de frota para até 12 jatos executivos Cessna Citation da Aerolíneas Ejecutivas

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--A Textron Aviation anunciou hoje que firmou um contrato de compra com a Aerolíneas Ejecutivas (ALE), a principal empresa de aviação executiva do México, para até 12 jatos executivos Cessna Citation. A ALE irá operar a aeronave, uma combinação de jatos executivos Cessna Citation Latitude, Citation CJ3 Gen2 e Citation CJ3 Gen3, em sua divisão de propriedade fracionada, a MexJet. A ALE espera receber quatro aeronaves, incluindo duas Citation Latitudes e duas Citation CJ3 Gen2, em 2026.

Os jatos executivos Cessna Citation são projetados e fabricados pela Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE:TXT).

"Os jatos executivos Cessna Citation são ideais para clientes de viagens compartilhadas que buscam conforto e desempenho líderes na categoria", disse Marcelo Moreira, Vice-Presidente de Vendas da América Latina. "Valorizamos clientes como a ALE, que reconhecem os benefícios de voar com uma frota diversificada de jatos Citation. A economia operacional dos Citations, junto com a ampla rede de serviços e suporte da Textron Aviation, garante produtividade e satisfação contínuas durante toda a experiência de propriedade."

Este pedido consolida a posição da ALE como empresa líder em aviação executiva no México. O Jetcard da Mexjet foi o primeiro programa pré-pago de horas de voo lançado no México, sendo a empresa proprietária e operadora de longa data da Citation, atualmente com aeronaves Citation Latitude e Citation CJ3+ em sua frota.

"Na ALE, continuaremos priorizando a segurança de todos os nossos clientes", disse Arturo Ortega, presidente da ALE. "Nosso compromisso se reflete em nossas ações; continuamos a crescer, investir e oferecer um serviço incomparável."

Sobre o Cessna Citation CJ3 Gen2 e o Cessna Citation CJ3 Gen3

O Cessna Citation CJ3 Gen2 e o Cessna Citation CJ3 Gen3 redefinem a aviação executiva, ao estabelecer novos padrões no mercado de jatos leves. Projetados com a participação do piloto, o cockpit oferece 4,5 polegadas de espaço extra para suas pernas. O sistema aviônico Garmin G3000 incorpora tecnologia de aceleração automática e conectividade perfeita para reduzir a carga de trabalho e aumentar a consciência situacional.

Os passageiros irão apreciar a cabine espaçosa e personalizável, onde podem criar o ambiente ideal com recursos como assentos giratórios, iluminação RGB, portas USB-C em todos os assentos, carregamento sem fio, mesas executivas e amplo espaço para armazenamento. O lavabo possui claraboias CoolView para iluminação natural, pia e tocador modernos opcionais, podendo ter acesso externo para maior comodidade.

A aeronave oferece assentos padrão para nove passageiros, com opção para oito passageiros com espaço adicional. Com alcance máximo de 2.040 milhas náuticas (3.778 km) e carga útil de 5.530 lb (2.508 kg), o Citation CJ3 Gen2 oferece excelente alcance, carga útil e desempenho superior em pista, permitindo que os pilotos executem diversas missões em condições extremas.

Específico do Citation CJ3 Gen3, está a inclusão do revolucionário Garmin Emergency Autoland, que oferece tranquilidade na viagem, tanto para pilotos como para passageiros.

Sobre o Cessna Citation Latitude

O jato executivo de médio porte Citation Latitude, com alcance de 2.700 milhas náuticas (5.000 km) para quatro passageiros em alta velocidade de cruzeiro, se diferencia da concorrência por sua combinação de conforto e eficiência. A pista de decolagem líder da categoria, com 3.580 pés (1.091 m), proporciona aos operadores maior alcance em pistas curtas. No interior, o Citation Latitude oferece uma experiência de cabine incomparável, com o ambiente mais aberto, espaçoso, iluminado e sofisticado de sua categoria. Com piso plano e 6 pés (1,83 m) de altura da cabine, a inovação é abundante, com recursos excepcionais projetados em toda a aeronave.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada do voo. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., tem capacitado nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação para nossos clientes. Com uma gama que inclui de jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho a produtos de missão especial, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo, além de uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral no mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa rede global de atendimento ao cliente, para um voo acessível e flexível.

Para obter mais informações, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que são feitas, sendo que não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas, incluindo, entre outros, alterações nos cronogramas de entrega de aeronaves ou cancelamentos ou adiamentos de pedidos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.