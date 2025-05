Manhattan en Shopify bieden naadloze omnichannelwinkelervaringen met de nieuwste samenwerking op het gebied van order management

Utrecht--(BUSINESS WIRE)--Manhattan Associates (NASDAQ: MANH), leider in oplossingen voor supplychaincommerce, heeft tijdens haar jaarlijkse klant- en partnerbijeenkomst Momentum aangekondigd dat er nu een connector-app voor Manhattan Active® Order Management beschikbaar is in de Shopify App Store.

De connector-app biedt directe connectiviteit met de realtime netwerkvoorraad, inzicht in de orderverwerkingsstatus en betalingsverwerking. Bovendien biedt de app ondersteuning voor orderintegratie met Shop Pay als betaalmethode.

Manhattan heeft tevens aangekondigd dat verschillende zakelijke retailers nu al live zijn met de connector-app om een ​​best-in-class winkel- en orderverwerkingservaring te bieden. Deze klanten profiteren van de volledige orderlevenscyclusconnectiviteit van Shopify en Manhattan.

Nu ze geïntegreerd zijn met Shopify, zijn de Order Management- en Store Inventory and Fulfillment-oplossingen van Manhattan beschikbaar als onderdeel van Manhattan Active Omni™, een platform dat is ontwikkeld om de complexiteit van zakelijke activiteiten aan te pakken. Manhattan Active Omni helpt bedrijven om klantenservice van wereldklasse te bieden om de loyaliteit te verbeteren, realtime inzicht te krijgen in de bedrijfsvoorraad om de verkoop te stimuleren, en de beste mogelijkheden voor fulfilment te bieden. Denk aan afhalen in de winkel, contactloos afhalen bij de winkel, same day delivery en andere essentiële bezorgmethoden.

"Het beheersen van same-day, BOPIS (Buy Online, Pick Up In Store) en verzenden vanuit de winkel, en het tegelijkertijd garanderen van voorraadinzicht en een naadloze klantervaring, is cruciaal voor moderne retailers”, aldus Rukmani Subramanian, VP of Partnerships bij Shopify. "Order management van Manhattan biedt merken realtime voorraadinzicht, naadloze afhandeling en volledige transparantie. Deze uitzonderlijke omnichannel-ervaringen stimuleren innovatie, groei en loyaliteit."

Brian Kinsella, senior vice president of Product Management bij Manhattan, voegt hieraan toe: "We zijn er trots op samen te werken met Shopify om een ​​toonaangevende end-to-end commerce-oplossing te bieden. Shopify en Manhattan delen een visie op snelheid en gebruiksgemak bij het afrekenen en snelle en transparante orderverwerking. Zowel Shopify als Manhattan hechten veel waarde aan de klantervaring, of dat nu online is, in het callcenter of bij het ontvangen van de bestelde artikelen."

Over Manhattan Associates

Manhattan Associates is een technologieleider op het gebied van supply chain en omnichannel commerce. We brengen informatie van de hele organisatie samen, van sales aan de voorkant tot supplychainexecutie aan de achterkant. Onze software, platformtechnologie en ervaring zorgen ervoor dat onze klanten op een winstgevende manier kunnen groeien.

Manhattan Associates ontwerpt, bouwt en levert geavanceerde cloud- en on-premisesoplossingen zodat u zowel in de winkel als via het netwerk of fulfilmentcentrum de vruchten van de omnichannelmarktplaats kunt plukken. Meer informatie vindt u op: https://www.manh.com/nl-nl.

