Manhattan e Shopify di nuovo insieme per shopping experience omnichannel attraverso l’order management

Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), azienda tecnologica leader nel settore della supply chain e del commercio omnicanale, in occasione di Momentum, l'incontro annuale dedicato a clienti e partner, ha annunciato che una nuova connector app per Manhattan Active® Order Management è ora disponibile nello Shopify App Store.

La nuova app offre connettività immediata e in tempo reale per le scorte di rete, visibilità sullo stato di order fulfilment ed elaborazione dei pagamenti. Inoltre, l’app supporta l’integrazione degli ordini con Shop Pay come metodo di pagamento.

Manhattan Associates ha anche annunciato che al momento molti retailer di classe enterprise stanno utilizzando l'app Connector, offrendo così ai propri clienti un’esperienza di acquisto e di gestione degli ordini di altissimo livello. Questi clienti stanno beneficiando della connessione dell'intero ciclo di vita dell'ordine tra Shopify e Manhattan.

Ora integrata con Shopify, la soluzione Manhattan per la gestione degli ordini, dello stock e dell’evasione ordini è disponibile come parte di Manhattan Active Omni™, progettata per gestire le complessità del business aziendale. Manhattan Active Omni consente alle aziende di offrire un servizio clienti di qualità, al fine di migliorare la fidelizzazione, ottenere una visibilità dello stock aziendale in tempo reale per incrementare le vendite e le migliori funzionalità di store fulfilment per consentire il ritiro nel punto vendita, il curbside pickup, la consegna in giornata e altre modalità di consegna fondamentali.

“Padroneggiare le modalità same-day, BOPIS e ship-from-store, garantendo al contempo la visibilità delle giacenze in magazzino e una customer experience senza soluzione di continuità, è il nuovo imperativo”, ha dichiarato Rukmani Subramanian, VP Partnerships di Shopify. “La gestione degli ordini di Manhattan Associates consente ai brand di disporre di uno stock in tempo reale, di operazioni di fulfilment senza interruzioni e di una trasparenza totale, promuovendo l'innovazione, la crescita e la fidelizzazione attraverso esperienze omnichannel eccezionali”.

Brian Kinsella, Senior VP of Product Management di Manhattan Associates, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di collaborare con Shopify per offrire una soluzione commerciale end-to-end leader di mercato. Shopify e Manhattan condividono una visione di velocità e facilità di checkout e di evasione rapida e trasparente degli ordini. Entrambe le nostre piattaforme danno importanza alla customer experience, sia online che nel contact center o al momento di ricezione degli articoli ordinati”.

