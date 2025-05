TII, a principal potência em IA do Oriente Médio, lança dois novos modelos de IA: Falcon Arabic, o primeiro modelo em árabe da série Falcon e Falcon-H1, um modelo de alto desempenho de primeiro nível

ABU DHABI, EAU--(BUSINESS WIRE)--O Instituto de Inovação Tecnológica (TII) dos EAU, o ramo de pesquisa aplicada do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada (ATRC) de Abu Dhabi, revelou hoje dois grandes avanços em IA: o Falcon Arabic, o primeiro modelo de língua árabe da série Falcon, sendo agora o modelo de IA árabe de melhor desempenho na região, e o Falcon-H1, um novo modelo que redefine o desempenho e a portabilidade mediante um novo design arquitetônico. Na categoria de modelos de IA de pequeno a médio porte (30 a 70 bilhões de parâmetros), o Falcon-H1 supera ofertas comparáveis ​​do LlaMA da Meta e do Qwen da Alibaba, ao permitindo IA do mundo real em dispositivos do dia a dia e em ambientes com recursos limitados. O anúncio foi feito durante uma palestra de Sua Excelência, Faisal Al Bannai, Assessor do Presidente dos EAU e Secretário-Geral da ATRC, no evento Make it in the Emirates.

Desenvolvido com base no Falcon 3-7B (7 bilhões de parâmetros), o Falcon Arabic é um dos modelos de IA árabe mais avançados já desenvolvidos. Treinado com base em um conjunto de dados árabe nativos (não traduzidos) de alta qualidade, abrangendo o árabe padrão moderno e dialetos regionais, ele capta toda a diversidade linguística do mundo árabe. Conforme os indicadores de referência do Open Arabic LLM Leaderboard, o Falcon Arabic supera todos os outros modelos de língua árabe disponíveis regionalmente, intensificando sua liderança em IA soberana e multilíngue. Ele é classificado como o modelo árabe com melhor desempenho em sua classe, igualando o desempenho de modelos até 10 vezes maiores, comprovando que a arquitetura inteligente pode superar a escala.

Por outro lado, o recém-lançado modelo Falcon-H1 foi projetado para expandir drasticamente o acesso à IA de alto desempenho, reduzindo o poder computacional e a experiência técnica tradicionalmente necessários para executar sistemas avançados. O anúncio tem por base o sucesso do Falcon série 3 do TII, que se encontra entre os principais modelos mundiais de IA capazes de operar em uma unidade de processamento gráfico única (GPU), um grande avanço que permitiu que desenvolvedores, startups e instituições sem infraestrutura de ponta implantassem IA de ponta de modo acessível.

"Estamos orgulhosos de finalmente trazer o árabe para o Falcon e ainda mais orgulhosos de que o modelo de idioma de grande porte com melhor desempenho no mundo árabe foi criado nos EAU", disse Sua Excelência, Faisal Al Bannai, no evento Make it in the Emirates em Abu Dhabi. Comentando sobre o Falcon-H1, ele disse: "Hoje, a liderança em IA não se resume a expandir por expandirr. Trata-se de tornar ferramentas poderosas úteis, utilizáveis ​​e universais. O Falcon-H1 reflete nosso compromisso em oferecer IA que funcione para todos, não apenas para alguns."

O Falcon-H1 continua dando suporte a idiomas de origem europeia e, pela primeira vez, tem capacidade escalável para oferecer suporte a mais de 100 idiomas, graças a um tokenizador multilíngue treinado em diversos conjuntos de dados.

Mais inteligente, mais simples e mais inclusivo

O Falcon-H1 foi desenvolvido para satisfazer a crescente demanda mundial por sistemas de IA eficientes, flexíveis e fáceis de usar. O Falcon-H1, denominado "H" por sua arquitetura híbrida que combina os pontos fortes dos Transformers e do Mamba, permite velocidades de inferência significativamente mais rápidas e menor consumo de memória, mantendo alto desempenho em uma gama de indicadores de referência.

"Abordamos o Falcon-H1 não apenas como um marco na pesquisa, mas como um desafio de engenharia: como oferecer eficiência excepcional sem comprometer", disse o Dr. Najwa Aaraj, Diretor Executivo do TII. "Este modelo reflete nosso compromisso em criar sistemas tecnicamente rigorosos com utilidade no mundo real. O Falcon não é apenas um modelo; é uma base que capacita pesquisadores, desenvolvedores e inovadores, sobretudo em ambientes onde os recursos são limitados, mas as ambições não."

A família Falcon-H1 inclui modelos de diversos tamanhos: 34B, 7B, 3B, 1,5B, 1,5B de profundidade e 500M. Estes modelos oferecem aos usuários uma ampla gama de relações de desempenho/eficiência, permitindo que os desenvolvedores escolham o modelo mais adequado a seus cenários de implantação. Enquanto os modelos menores permitem a implantação em dispositivos periféricos com restrições, o modelo principal 34B supera modelos semelhantes LlaMA da Meta e Qwen da Alibaba em tarefas complexas.

"A série Falcon-H1 demonstra como novas arquiteturas podem abrir novas oportunidades no treinamento de IA, enquanto mostram o potencial de modelos ultracompactos", disse o Dr. Hakim Hacid, Pesquisador Chefe do Centro de Pesquisa em IA e Ciência Digital do TII. "Isto muda fundamentalmente o que é possível na menor escala, permitindo IA poderosa em dispositivos periféricos onde privacidade, eficiência e baixa latência são essenciais. Nosso foco tem sido reduzir a complexidade sem comprometer a capacidade."

Cada modelo da família Falcon-H1 supera outros modelos com o dobro de seu tamanho, definindo um novo padrão de desempenho e eficiência. Os modelos também se destacam em matemática, raciocínio, codificação, compreensão de contexto longo e tarefas multilíngues.

Impacto internacional

Os modelos Falcon já estão impulsionando aplicações do mundo real. Em parceria com a Fundação Bill & Melinda Gates, a Falcon respaldou o desenvolvimento do AgriLLM, uma solução que ajuda agricultores a tomar decisões mais inteligentes em condições climáticas desafiadoras. O ecossistema Falcon do TII já foi baixado mais de 55 milhões de vezes em todo o mundo, sendo amplamente considerado como a família de modelos de IA aberta mais poderosa e consistentemente de alto desempenho que surgiu na região do Oriente Médio.

Embora muitos modelos de IA tenham foco em casos de uso específicos para o consumidor, o TII priorizou a construção de modelos fundamentais que possam ser adaptados para satisfazer as exigentes necessidades da indústria, da pesquisa e do bem público, sem comprometer a acessibilidade. Estes modelos são projetados para serem aplicados em vários cenários do mundo real, se mantendo acessíveis, eficientes em termos de recursos e adaptáveis ​​a diferentes ambientes.

Todos os modelos Falcon são de código aberto e estão disponíveis em Hugging Face e FalconLLM.TII.ae sob a Licença Falcon do TII, uma licença baseada no Apache 2.0, que promove o desenvolvimento responsável e ético da IA.

Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.