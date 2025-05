ElastiFlow e Rohde & Schwarz cooperam para fornecer informações incomparáveis ​​sobre tráfego de rede

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--A ElastiFlow, pioneira no âmbito de capacidade de observação, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Rohde & Schwarz, uma das principais fabricantes mundiais de equipamentos de teste e medição, comunicações seguras, monitoramento e testes de rede, além de equipamentos de transmissão. Esta cooperação visa aperfeiçoar a visibilidade da rede e os recursos de enriquecimento de dados para empresas a nível mundial.

Dados de fluxo de rede, na forma de registros IPFIX, são essenciais para entender o tráfego de rede, detectar anomalias e garantir desempenho otimizado e segurança robusta. A nova aliança aproveita a ElastiFlow para enriquecer os registros IPFIX das soluções da Rohde & Schwarz, que transformam dados brutos em informações processáveis. Isto permite a detecção rápida e em tempo real de eventos de rede, ameaças à segurança e problemas de desempenho de aplicações.

A cooperação permite que a tecnologia de inspeção profunda de pacotes (DPI) otimize sistemas baseados em IPFIX, ao fornecer análises granulares e em tempo real sobre o uso de aplicativos e o comportamento do usuário. A parceria aumenta a eficiência operacional, ao eliminar redundâncias, agilizar fluxos de relatórios e oferecer maior visibilidade do desempenho de rede, possibilitando que as equipes de rede tomem decisões rápidas e com base em dados.

"Estamos empolgados com a parceria com a ElastiFlow para levar informações incomparáveis ​​sobre tráfego de rede para empresas ao redor do mundo. Ao combinar nossos recursos avançados de inspeção profunda de pacotes com a inovadora tecnologia de dados de fluxo de rede da ElastiFlow, podemos oferecer aos clientes uma compreensão mais completa da atividade de sua rede. Esta parceria destaca nosso compromisso em oferecer soluções de vanguarda que satisfaçam as necessidades em constante evolução da visibilidade de rede moderna, e estamos na expectativa de trabalhar juntos para impulsionar a inovação e a excelência no setor." - Dr. Eng. Martin Mieth, Diretor de Análise de Rede da ipoque, uma empresa Rohde & Schwarz.

"Esta parceria com a Rohde & Schwarz evidencia a capacidade da ElastiFlow de se integrar perfeitamente com tecnologias líderes do setor para fornecer informações de rede poderosas e em tempo real. A combinação de nossos dados de fluxo enriquecidos com sua experiência em inspeção profunda de pacotes e monitoramento de rede permite que as empresas eliminem pontos cegos, otimizem o desempenho e reforcem a segurança. Isto demonstra a confiança nas soluções da ElastiFlow e nosso compromisso em propiciar integrações escaláveis ​​e de alto valor que aperfeiçoem o ecossistema de capacidade de observação de rede mais amplo."

- Rob Cowart, Fundador e Diretor Executivo da ElastiFlow

Organizações ou OEMs que buscam aprimorar sua integração de dados com tecnologias inovadoras DPI e IPFIX podem acessar nossa página de parceiros para saber mais.

Sobre a Rohde & Schwarz

A Rohde & Schwarz busca um mundo mais seguro e conectado com suas divisões de Teste e Medição, Sistemas de Tecnologia e Redes, bem como Segurança Cibernética. Há mais de 90 anos, o grupo internacional de tecnologia expande os limites técnicos com desenvolvimentos em tecnologias de ponta. Os produtos e soluções de vanguarda da empresa capacitam clientes industriais, regulatórios e governamentais a conquistar soberania tecnológica e digital. A empresa privada com sede em Munique atua de modo independente, sustentável e a longo prazo. A Rohde & Schwarz gerou uma receita líquida de 2,93 bilhões de euros no ano fiscal de 2023-2024 (julho a junho). Em 30 de junho de 2024, a Rohde & Schwarz contava com mais de 14.400 funcionários a nível mundial.

Informações adicionais podem ser encontradas em Rohde & Schwarz (www.rohde-schwarz.com) ou ao se conectar com Rohde & Schwarz no Twitter ou LinkedIn.

Mais informações sobre o produto podem ser encontradas em ipoque - uma empresa Rohde & Schwarz

Sobre a ElastiFlow

A ElastiFlow garante a conectividade entre redes complexas, ao fornecer capacidade de observação contextualizada e em tempo real a todos os serviços e aplicações conectados. Ao eliminar silos de dados e pontos cegos de conectividade, facilitamos uma cooperação proativa e integrada entre NetOps, SecOps e DevOps, que aceleram a detecção e a resposta, otimizam recursos, agilizam implantações de serviços e proporcionam experiências excepcionais ao usuário. Mais informações podem ser encontradas em ElastiFlow Inc. (www.elastiflow.com) ou ao se conectar com ElastiFlow no Twitter e LinkedIn.

