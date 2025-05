Přední středovýchodní společnost v oblasti umělé inteligence TII uvádí na trh dva nové modely umělé inteligence: Falcon Arabic – první arabský model řady Falcon – a Falcon-H1, nejvýkonnější model ve své třídě.

ABÚ ZABÍ, Spojené arabské emiráty--(BUSINESS WIRE)--Technologický inovační institut Spojených arabských emirátů (TII), aplikovaná výzkumná organizace Rady pro pokročilé technologie v Abú Zabí (ATRC), dnes představil dvě významné novinky v oblasti umělé inteligence: Falcon Arabic, vůbec první arabský jazykový model v řadě Falcon, který je nyní nejvýkonnějším arabským modelem umělé inteligence v regionu, a Falcon-H1, nový model, který díky nové architektuře přináší nový rozměr výkonu a přenositelnosti. V kategorii malých a středních modelů umělé inteligence (30 až 70 miliard parametrů) Falcon-H1 překonává srovnatelné produkty LlaMA od Meta a Qwen od Alibaba, což umožňuje využití umělé inteligence v reálném světě na běžných zařízeních a v prostředí s omezenými zdroji. Oznámení bylo učiněno během úvodního projevu J. E. Faisal Al Bannai, poradce prezidenta Spojených arabských emirátů a generální tajemník ATRC, na akci Make it in the Emirates.

Falcon Arabic, postavený na základě modelu Falcon 3-7B (7 miliard parametrů), je jedním z nejmodernějších arabských modelů umělé inteligence, které byly dosud vyvinuty. Je trénován na vysoce kvalitním nativním (nepřeloženém) arabském datovém souboru zahrnujícím moderní standardní arabštinu a regionální dialekty, a zachycuje tak celou jazykovou rozmanitost arabského světa. Podle benchmarků Open Arabic LLM Leaderboard překonává Falcon Arabic všechny ostatní regionálně dostupné arabské jazykové modely, čímž posiluje své vedoucí postavení v oblasti suverénní vícejazyčné umělé inteligence. Je hodnocen jako nejvýkonnější arabský model ve své třídě a dosahuje výkonu modelů až desetkrát větších, což dokazuje, že inteligentní architektura může překonat čistě kvantitativní výhody.

Zcela nově uvedený model Falcon-H1 je navržen tak, aby dramaticky rozšířil přístup k vysoce výkonné umělé inteligenci snížením výpočetního výkonu a technických znalostí, které jsou tradičně potřebné pro provoz pokročilých systémů. Toto oznámení navazuje na úspěch řady Falcon 2 Technologického inovačního institutu (TII), která se zařadila mezi celosvětově nejlepší modely umělé inteligence schopné fungovat na jediné grafické procesorové jednotce (GPU), což představuje významný průlom, který umožnil vývojářům, startupům a institucím bez špičkové infrastruktury nasadit špičkovou umělou inteligenci za dostupnou cenu.

„Jsme hrdí, že jsme do Falconu konečně zavedli arabštinu, a ještě hrdější jsme na to, že nejvýkonnější velký jazykový model v arabském světě byl vyvinut ve Spojených arabských emirátech,“ řekl J. E. Faisal Al Bannai na akci Make it in the Emirates v Abú Zabí. K modelu Falcon-H1 řekl: „Dnes není vedoucí postavení v oblasti umělé inteligence o velikosti pro samotnou velikost. Jde o to, aby byly výkonné nástroje užitečné, použitelné a univerzální. Falcon-H1 odráží náš závazek poskytovat umělou inteligenci, která funguje pro všechny, nejen pro pár vyvolených.“

Falcon-H1 nadále podporuje jazyky evropského původu a díky multijazyčnému tokenizátoru trénovanému na rozmanitých datových sadách má poprvé škálovatelnou kapacitu pro podporu více než 100 jazyků.

Chytřejší, jednodušší a inkluzivnější

Model Falcon-H1 byl vyvinut s cílem uspokojit rostoucí celosvětovou poptávku po efektivních, flexibilních a snadno použitelných systémech umělé inteligence. Model Falcon-H1, pojmenovaný „H“ podle své hybridní architektury kombinující silné stránky Transformers a Mamba, umožňuje výrazně vyšší rychlost inferencí a nižší spotřebu paměti při zachování vysokého výkonu v celé řadě benchmarků.

„K modelu Falcon-H1 jsme přistupovali nejen jako k milníku ve výzkumu, ale také jako k technické výzvě: jak dosáhnout výjimečné efektivity bez kompromisů,“ řekl Dr. Najwa Aaraj, generální ředitel TII. „Tento model odráží náš závazek budovat technicky náročné systémy s praktickým využitím. Falcon není jen model, je to základ, který posiluje výzkumníky, vývojáře a inovátory, zejména v prostředích, kde jsou zdroje omezené, ale ambice nikoli.“

Do rodiny modelů Falcon-H1 patří modely různých velikostí: 34B, 7B, 3B, 1,5B, 1,5B-deep a 500M. Tyto modely nabízejí uživatelům širokou škálu poměru výkonu a účinnosti, což vývojářům umožňuje vybrat si model, který nejlépe vyhovuje jejich scénářům nasazení. Zatímco menší modely umožňují nasazení na omezených okrajových zařízeních, vlajkový model 34B překonává podobné modely Meta LlaMA a Alibaba Qwen v komplexních úkolech.

„Řada Falcon-H1 demonstruje, jak nové architektury mohou otevřít nové příležitosti v oblasti výcviku umělé inteligence a zároveň ukazuje potenciál ultrakompaktních modelů,“ řekl Dr. Hakim Hacid, vedoucí výzkumník v Centru pro výzkum umělé inteligence a digitálních věd v TII. „To zásadně mění možnosti v nejmenším měřítku a umožňuje výkonnou umělou inteligenci na periferních zařízeních, kde je rozhodující soukromí, efektivita a nízká latence. Zaměřili jsme se na snížení složitosti bez omezení funkčnosti.“

Každý model z rodiny Falcon-H1 překonává jiné modely, které jsou dvakrát větší, a stanovuje nový standard poměru výkonu a efektivity. Modely navíc vynikají v matematice, uvažování, kódování, porozumění dlouhým kontextům a vícejazyčných úkolech.

Mezinárodní dopad

Modely Falcon již pohánějí reálné aplikace. Ve spolupráci s Nadací Billa a Melindy Gatesových podpořila společnost Falcon vývoj řešení AgriLLM, které pomáhá zemědělcům přijímat chytřejší rozhodnutí v náročných klimatických podmínkách. Ekosystém Falcon TII byl stažen více než 55 milionkrát po celém světě a je ve velké míře považován za nejvýkonnější a nejkonzistentnější řadu otevřených modelů umělé inteligence, která se objevila v regionu Středního východu.

Zatímco mnoho modelů umělé inteligence se zaměřuje na úzké spotřebitelské použití, TII upřednostňuje vytváření základních modelů, které lze přizpůsobit náročným potřebám průmyslu, výzkumu a veřejného blaha, aniž by byla ohrožena jejich dostupnost. Tyto modely jsou navrženy tak, aby mohly být použity v různých reálných scénářích, zůstaly dostupné, efektivní z hlediska využití zdrojů a přizpůsobivé různým prostředím.

Všechny modely Falcon jsou „open source“ a jsou k dispozici na Hugging Face a FalconLLM.TII.ae v rámci TII Falcon License, což je licence založená na Apache 2.0, která podporuje odpovědný a etický vývoj umělé inteligence.

Zdroj: AETOSWire

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.