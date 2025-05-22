Technology Innovation Institute 与 AI71 携手 Amazon Web Services，共同推动阿联酋及全球 AI 创新发展
Technology Innovation Institute 与 AI71 携手 Amazon Web Services，共同推动阿联酋及全球 AI 创新发展
此次合作将扩大全球对 TII Falcon 系列模型及 AI71 企业级 AI 产品的使用，重点推进行业定制的可访问性、隐私保护与自动化
阿布扎比，阿联酋--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿布扎比 Technology Innovation Institute（TII）是全球领先的 Falcon 系列人工智能模型及安全隐私解决方案的创造者，AI71 是阿布扎比领先的人工智能公司，专注于提供定制化企业 AI 产品。两家机构正与 Amazon Web Services（AWS）合作，扩大对阿联酋制造的人工智能模型和解决方案的访问。
通过整合 TII 在大语言模型（LLM）领域的技术专长、AI71 在 AI 智能助手构建方面的深厚经验，以及 AWS 全球领先的云端人工智能与机器学习服务，全球专业用户将能便捷获取 Falcon 系列及高度定制的 AI 解决方案，改变人们的生活与工作方式。
目前，TII 已通过 Amazon SageMaker 提供多个 Falcon 大语言模型，最新的模型也即将在 Amazon Bedrock Marketplace 上架。Falcon 系列覆盖多种规格的大模型，在全球大模型排行榜中名列前茅，能为各类 AI 需求提供可扩展的解决方案。企业与开发者可通过即用即付 API 将 Falcon 集成到应用中，显著降低算力成本。
AI71 的产品旨在通过选择性自动化和代理工作流程赋能各行业专业人士，目前已在 AWS Marketplace 上线，可为全球数百万客户提供服务。AI71 还将与 AWS 合作，通过快速原型设计和早期访问加速核心产品的研发迭代。
除了推动 AI 模型与解决方案的应用落地，TII 与 AI71 还将依托 AWS 技术平台，推进多个关键领域的创新：
- 隐私与网络安全工具可及性提升：TII 专注于数据隐私保护的 PetalGuard 解决方案将于 AWS Marketplace 上线，协助全球组织更轻松部署隐私优先技术。
- 提升 AI 隐私保护 ：TII 和 AWS 将在密码学研究方面合作，包括全同态加密和多方计算，以推进安全、保护隐私的 AI 机器学习技术。
- 产品创新与全球拓展：AI71 将与 AWS 共同快速开发面向企业与政府的 AI 智能体解决方案。
- AI 人才培养 ：AWS 还将协助强化 AI71 的人才培训计划，利用 AWS 支持的高管认证，创建具有行业认可度的 AI 证书。
三方将携手成为政府、机构与组织在大规模部署 AI 解决方案方面的首选合作伙伴。
“TII 始终致力于突破应用研究的界限，以期在现实世界中产生影响。我们将 Falcon 及其他 AI 产品引入 AWS 平台，正是为了弥合前沿技术与实际应用之间的差距。这一使命的关键部分是推进隐私保护机器学习框架的发展，确保数据在 AI 生命周期中始终安全。我们也在努力让以研究为基础的先进 AI 更加普及，同时让阿联酋本土科技在由少数传统企业主导的市场中脱颖而出。” TII 首席执行官 Najwa Aaraj 博士表示。
“AI71 正在打造新一代强大的 AI 智能助手，重塑各行业运作方式。与 AWS 的合作，使我们得以更快实现规模化、更好拓展产品组合、加速进入国际市场。此举不仅推动了产品的测试与优化，也助力我们突破区域限制，加快创新节奏，解锁全新商业模式，并与企业、政府和机构建立值得信赖的合作关系，推动企业级 AI 的广泛应用。” AI71 首席 AI 咨询与商务官 Chiara Marcati 表示。
“AWS 很高兴能深化与 TII 和 AI71 的合作，将 Falcon 模型的强大能力带给更广泛的用户。" Amazon Web Services 欧洲、中东与非洲区副总裁 Tanuja Randery 表示："我们正携手帮助客户在金融、医疗等多个行业中构建创新型 AI 应用，同时保持对数据的控制。
"通过 Amazon Bedrock 的 Falcon 模型，我们为客户提供了更多选择与灵活性，在安全高效的环境中运行这些前沿模型。基于 AWS 基础设施训练的 Falcon 系列，持续为全球技术专家带来深刻印象，也让阿联酋在这场正在改变政府、商业、文化与社会的全球 AI 创新浪潮中稳居前沿。”
来源： AETOSWire
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