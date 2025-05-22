Technology Innovation Institute 与 AI71 携手 Amazon Web Services，共同推动阿联酋及全球 AI 创新发展

阿布扎比，阿联酋--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿布扎比 Technology Innovation Institute（TII）是全球领先的 Falcon 系列人工智能模型及安全隐私解决方案的创造者，AI71 是阿布扎比领先的人工智能公司，专注于提供定制化企业 AI 产品。两家机构正与 Amazon Web Services（AWS）合作，扩大对阿联酋制造的人工智能模型和解决方案的访问。

通过整合 TII 在大语言模型（LLM）领域的技术专长、AI71 在 AI 智能助手构建方面的深厚经验，以及 AWS 全球领先的云端人工智能与机器学习服务，全球专业用户将能便捷获取 Falcon 系列及高度定制的 AI 解决方案，改变人们的生活与工作方式。

目前，TII 已通过 Amazon SageMaker 提供多个 Falcon 大语言模型，最新的模型也即将在 Amazon Bedrock Marketplace 上架。Falcon 系列覆盖多种规格的大模型，在全球大模型排行榜中名列前茅，能为各类 AI 需求提供可扩展的解决方案。企业与开发者可通过即用即付 API 将 Falcon 集成到应用中，显著降低算力成本。

AI71 的产品旨在通过选择性自动化和代理工作流程赋能各行业专业人士，目前已在 AWS Marketplace 上线，可为全球数百万客户提供服务。AI71 还将与 AWS 合作，通过快速原型设计和早期访问加速核心产品的研发迭代。

除了推动 AI 模型与解决方案的应用落地，TII 与 AI71 还将依托 AWS 技术平台，推进多个关键领域的创新：

隐私与网络安全工具可及性提升： TII 专注于数据隐私保护的 PetalGuard 解决方案将于 AWS Marketplace 上线，协助全球组织更轻松部署隐私优先技术。

TII 专注于数据隐私保护的 PetalGuard 解决方案将于 AWS Marketplace 上线，协助全球组织更轻松部署隐私优先技术。 提升 AI 隐私保护 ： TII 和 AWS 将在密码学研究方面合作，包括全同态加密和多方计算，以推进安全、保护隐私的 AI 机器学习技术。

TII 和 AWS 将在密码学研究方面合作，包括全同态加密和多方计算，以推进安全、保护隐私的 AI 机器学习技术。 产品创新与全球拓展： AI71 将与 AWS 共同快速开发面向企业与政府的 AI 智能体解决方案。

AI71 将与 AWS 共同快速开发面向企业与政府的 AI 智能体解决方案。 AI 人才培养 ：AWS 还将协助强化 AI71 的人才培训计划，利用 AWS 支持的高管认证，创建具有行业认可度的 AI 证书。

三方将携手成为政府、机构与组织在大规模部署 AI 解决方案方面的首选合作伙伴。

“TII 始终致力于突破应用研究的界限，以期在现实世界中产生影响。我们将 Falcon 及其他 AI 产品引入 AWS 平台，正是为了弥合前沿技术与实际应用之间的差距。这一使命的关键部分是推进隐私保护机器学习框架的发展，确保数据在 AI 生命周期中始终安全。我们也在努力让以研究为基础的先进 AI 更加普及，同时让阿联酋本土科技在由少数传统企业主导的市场中脱颖而出。” TII 首席执行官 Najwa Aaraj 博士表示。

“AI71 正在打造新一代强大的 AI 智能助手，重塑各行业运作方式。与 AWS 的合作，使我们得以更快实现规模化、更好拓展产品组合、加速进入国际市场。此举不仅推动了产品的测试与优化，也助力我们突破区域限制，加快创新节奏，解锁全新商业模式，并与企业、政府和机构建立值得信赖的合作关系，推动企业级 AI 的广泛应用。” AI71 首席 AI 咨询与商务官 Chiara Marcati 表示。

“AWS 很高兴能深化与 TII 和 AI71 的合作，将 Falcon 模型的强大能力带给更广泛的用户。" Amazon Web Services 欧洲、中东与非洲区副总裁 Tanuja Randery 表示："我们正携手帮助客户在金融、医疗等多个行业中构建创新型 AI 应用，同时保持对数据的控制。

"通过 Amazon Bedrock 的 Falcon 模型，我们为客户提供了更多选择与灵活性，在安全高效的环境中运行这些前沿模型。基于 AWS 基础设施训练的 Falcon 系列，持续为全球技术专家带来深刻印象，也让阿联酋在这场正在改变政府、商业、文化与社会的全球 AI 创新浪潮中稳居前沿。”

来源： AETOSWire

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