Asociación entre MSCI e Intapp ofrecerá inteligencia mejorada del mercado de capital privado

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI) e Intapp, Inc. (NASDAQ: INTA) han firmado un memorando de entendimiento para formar una colaboración estratégica que agilizará la forma en que los profesionales del mercado privado pueden descubrir, analizar y actuar sobre las oportunidades.

Mediante esta asociación, se pondrá a disposición directa el amplio conjunto de información sobre activos privados de MSCI (incluidos índices de referencia de capital privado, crédito privado, bienes raíces e infraestructura, métricas de desempeño de fondos, activos y transacciones, e investigación de mercado) en la plataforma de gestión de relaciones y transacciones DealCloud de Intapp.

El acceso simplificado a información crítica de mercado dentro de DealCloud permitirá una mayor transparencia, disponibilidad de datos relacionados con la obtención y el origen, y rigor analítico en las decisiones de inversión para las empresas de activos alternativos. Con acceso nativo, los usuarios de DealCloud podrán interactuar directamente con los datos de activos privados de MSCI mediante paneles intuitivos e informes personalizables. También podrán extraer información de los datos de activos reales de MSCI, incluyendo datos a nivel de propiedad, para identificar e investigar posibles oportunidades de inversión.

Luke Flemmer, presidente de Activos Privados de MSCI, señaló: “Al integrar nuestros conocimientos en una plataforma de confianza para más de 1000 socios generales, facilitamos una toma de decisiones más rápida e informada en los mercados privados. Esta colaboración con DealCloud integra los conjuntos de datos de activos privados de MSCI directamente en los flujos de trabajo diarios de los profesionales de la inversión, mejorando la eficiencia y la transparencia. MSCI se compromete a impulsar la transparencia en los mercados privados mediante datos y análisis robustos e independientes, y esta alianza contribuye en gran medida a ese objetivo”.

Ben Harrison, presidente de Industrias en Intapp, agregó: “Mantenemos nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes datos de mercado de terceros totalmente integrados en nuestra plataforma, sin necesidad de introducirlos manualmente. Esto mejora la experiencia de nuestros usuarios y proporciona a nuestros clientes mutuos la información adecuada en el momento oportuno, permitiéndoles identificar y aprovechar las mejores oportunidades. Nuestra nueva alianza con MSCI amplía el acceso a sólidos conjuntos de datos de mercados privados directamente en DealCloud, lo que ayuda a inversores y asesores de capital privado y activos reales a gestionar mejor grandes conjuntos de datos, evaluar con precisión mercados complejos y cerrar más operaciones”.

MSCI e Intapp están negociando un acuerdo final tras el cual los conjuntos de datos de MSCI estarán disponibles en la plataforma DealCloud en los próximos meses.

Acerca de Intapp

El software de Intapp ayuda a los profesionales a aprovechar al máximo el conocimiento, las relaciones y la visión operativa de sus equipos para aumentar el valor de sus empresas. Gracias al poder de la IA aplicada, facilitamos la búsqueda, la comprensión y el uso de información empresarial y de mercado. Con la cartera de soluciones SaaS verticales de Intapp, los profesionales pueden aplicar su experiencia colectiva para tomar decisiones más inteligentes, gestionar el riesgo y aumentar su ventaja competitiva. Las principales firmas del mundo (en los sectores de contabilidad, consultoría, banca de inversión, derecho, capital privado y activos reales) confían en la plataforma y las soluciones específicas de cada sector de Intapp para modernizarse e impulsar su crecimiento. Para obtener más información, visite Intapp.com y conéctese con nosotros en LinkedIn.

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios que sirven para fundamentar las decisiones cruciales de la comunidad inversora mundial. Con más de 50 años de experiencia en investigación, datos y tecnología, ayudamos a tomar mejores decisiones de inversión que permiten a los clientes comprender y analizar los principales factores de riesgo y rentabilidad y construir carteras más eficaces con seguridad. Nos especializamos en crear soluciones mejoradas de investigación líderes en el sector que los clientes utilizan para obtener información y mejorar la transparencia en todo el proceso de inversión. Para más información, visite www.msci.com.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios por Títulos Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos o rendimientos futuros e implican riesgos que pueden hacer que los resultados o rendimientos reales difieran materialmente, por lo que no se debe confiar indebidamente en ellas. Los riesgos que podrían afectar a los resultados o al rendimiento se encuentran en el Informe Anual de MSCI en el Formulario 10-K para el año fiscal más reciente que finalizó el 31 de diciembre y que está archivado en la SEC. MSCI no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas. Ninguna información contenida en este documento constituye un asesoramiento de inversión ni debe ser considerado como tal. MSCI no concede ningún derecho o licencia para utilizar sus productos o servicios sin una licencia adecuada. MSCI NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O DE OTRO TIPO CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.