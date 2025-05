Manhattan et Shopify collaborent pour proposer des expériences d'achat omnicanales fluides de bout en bout

Paris--(BUSINESS WIRE)--Manhattan Associates (NASDAQ: MANH) a annoncé à l’occasion de Momentum, son événement annuel réunissant clients et partenaires, que son application de connexion à Manhattan Active® Order Management est désormais disponible sur l’App Store de Shopify.

Cette application permet une connexion clé en main avec des fonctionnalités clés telles que la visibilité en temps réel des stocks sur l’ensemble du réseau, le suivi du statut des commandes et le traitement des paiements. Elle prend également en charge Shop Pay comme méthode de paiement.

Manhattan a, par ailleurs, révélé que plusieurs distributeurs majeurs utilisent déjà l’application en production. Ils bénéficient ainsi d’une intégration complète du cycle de vie des commandes entre Shopify et Manhattan et peuvent offrir une expérience d’achat et de traitement des commandes parmi les plus performantes du marché.

Les solutions de gestion des commandes et d’exécution des commandes & gestion du stock en magasin de Manhattan sont désormais intégrées à Shopify via Manhattan Active Omni™. Conçue pour répondre aux exigences des entreprises aux processus complexes, Manhattan Active Omni permet d’offrir un service client de premier ordre contribuant à une fidélisation accrue ; d’assurer une visibilité en temps réel sur l’ensemble des stocks permettant de maximiser les ventes ; et de proposer des modes de livraison innovants tels que le retrait en magasin (BOPIS), le retrait en drive (curbside), la livraison le jour même et d’autres options plébiscitées par les consommateurs.

« Maîtriser la livraison le jour même, le retrait en magasin et l’expédition depuis les points de vente, tout en garantissant une visibilité totale sur les stocks et une expérience client fluide, est devenu indispensable », déclare Rukmani Subramanian, VP of Partnerships chez Shopify. « Grâce à la solution de gestion des commandes de Manhattan, les marques bénéficient d’une visibilité en temps réel sur les stocks, d’une exécution efficace et d’une transparence totale. Tout cela constitue des atouts clés pour innover, croître et fidéliser via des expériences omnicanales de qualité. »

« Nous sommes fiers de collaborer avec Shopify pour proposer une solution de commerce de bout en bout parmi les plus performantes du marché. Shopify et Manhattan partagent une même vision : simplifier le passage en caisse, accélérer et fluidifier l’exécution des commandes, et placer l’expérience client au cœur de chaque interaction ; que celle-ci se déroule en ligne, via un centre de contact ou lors de la réception des produits », conclut Brian Kinsella, SVP Product Management chez Manhattan Associates.

À propos de Manhattan Associates

Manhattan Associates est reconnue mondialement pour la qualité et la richesse fonctionnelle de ses solutions Supply Chain & Omnicanales (WMS, TMS, OMS et POS). Elles permettent d’unifier l'information à travers toute l'entreprise, en faisant converger les ventes avec l'exécution logistique. Ces solutions logicielles, leur socle technologique et l’expérience inégalée des équipes Manhattan contribuent à la croissance et à la rentabilité des clients de l’entreprise à travers le monde.

Les solutions de Manhattan Associates sont disponibles en mode cloud afin que, partout dans le magasin, dans votre réseau logistique ou depuis vos centres de distribution, vous soyez prêt à récolter les fruits de votre transformation omnicanale. Pour plus d’informations : www.manh.com.fr