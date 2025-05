ElastiFlow et Rohde & Schwarz s’associent pour offrir une visibilité réseau inégalée

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--ElastiFlow, pionnier dans le domaine de l’observabilité, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un partenariat stratégique avec Rohde & Schwarz, l’un des leaders mondiaux des équipements de test et de mesure, de communications sécurisées, de surveillance réseau et de radiodiffusion. Cette collaboration a pour objectif de renforcer la visibilité réseau et les capacités d’enrichissement des données au bénéfice des entreprises du monde entier.

Les données de flux réseau, notamment les enregistrements IPFIX, sont indispensables pour analyser le trafic, détecter les anomalies et garantir des performances optimales tout en renforçant la sécurité. Grâce à cette nouvelle collaboration, ElastiFlow transforme les enregistrements IPFIX issus des solutions Rohde & Schwarz en informations exploitables. Cette collaboration permet de détecter rapidement et en temps réel les événements réseau, les menaces de sécurité et les problèmes de performance des applications.

Cette collaboration permet à la technologie d’inspection approfondie des paquets (DPI) de renforcer les systèmes fondés sur IPFIX, en fournissant des analyses ultra-précises et en temps réel de l’utilisation des applications et des comportements des utilisateurs. Ce partenariat permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle en éliminant les redondances, en rationalisant les flux de rapports et en offrant une visibilité approfondie sur les performances réseau. Il permet ainsi aux équipes de prendre des décisions rapides et éclairées, guidées par les données.

« Nous sommes heureux de nous associer à ElastiFlow pour offrir aux entreprises du monde entier une visibilité réseau inégalée. En combinant nos capacités avancées d’inspection approfondie des paquets à la technologie innovante d’ElastiFlow en matière de données de flux, nous permettons à nos clients d’avoir une vision plus complète de l’activité sur leur réseau. Ce partenariat témoigne de notre engagement à fournir des solutions de pointe, adaptées aux besoins croissants en matière de visibilité réseau. Nous nous réjouissons de cette collaboration, qui contribuera à faire progresser l’innovation et l’excellence dans le secteur », a déclaré le Martin Mieth, docteur en ingénierie et directeur de l’analyse réseau chez ipoque, une société du groupe Rohde & Schwarz.

« Ce partenariat avec Rohde & Schwarz illustre la capacité d’ElastiFlow à s’intégrer de manière transparente aux technologies de pointe pour fournir des informations réseau puissantes et en temps réel. En associant nos données de flux enrichies à leur expertise en inspection approfondie des paquets et en surveillance réseau, nous aidons les entreprises à éliminer les angles morts, à optimiser les performances et à renforcer la sécurité. Cette collaboration témoigne de la confiance accordée aux solutions ElastiFlow et réaffirme notre engagement à proposer des intégrations évolutives, à forte valeur ajoutée, au service d’un écosystème d’observabilité réseau toujours plus performant », a déclaré Rob Cowart, fondateur et PDG d'ElastiFlow.

Les organisations et équipementiers qui souhaitent renforcer l’intégration de leurs données grâce aux technologies innovantes DPI et IPFIX sont invités à consulter notre page dédiée aux partenaires pour en savoir plus.

À propos de Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz œuvre à bâtir un monde plus sûr et mieux connecté à travers ses divisions spécialisées dans le test et la mesure, les systèmes technologiques, les réseaux et la cybersécurité. Depuis plus de 90 ans, ce groupe technologique mondial repousse les frontières de l’innovation grâce à des développements de pointe. Ses produits et solutions avancés permettent à des clients industriels, institutionnels et gouvernementaux de renforcer leur souveraineté technologique et numérique. Entreprise privée dont le siège est situé à Munich, Rohde & Schwarz opère de manière indépendante, durable et tournée vers le long terme. Au cours de l’exercice 2023-2024 (juillet à juin), le groupe a réalisé un chiffre d’affaires net de 2,93 milliards d’euros et comptait, au 30 juin 2024, plus de 14 400 collaborateurs à travers le monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de Rohde & Schwarz (www.rohde-schwarz.com) ou suivez Rohde & Schwarz sur Twitter ou LinkedIn.

Pour en savoir plus sur le produit, rendez-vous sur le site d’ipoque, une société du groupe Rohde & Schwarz.

À propos d'ElastiFlow

ElastiFlow garantit la connectivité au sein des réseaux complexes en fournissant une observabilité contextualisée en temps réel pour l’ensemble des services et applications connectés. En éliminant les silos de données et les angles morts en matière de connectivité, ElastiFlow favorise une collaboration proactive et fluide entre les équipes NetOps, SecOps et DevOps. Résultat : une détection et une réponse accélérées, une optimisation des ressources, des déploiements rationalisés et une expérience utilisateur de haut niveau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.elastiflow.com, ou suivez ElastiFlow sur Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.