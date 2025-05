A Közel-Kelet vezető mesterségesintelligencia-központja, a TII két új MI-modellt mutat be: Falcon Arabic – az első arab nyelvű modellt a Falcon sorozatban, valamint a Falcon-H1-et, egy csúcsteljesítményű, a kategóriájában legjobb modellt

ABU DHABI, Egyesült Arab Emírségek--(BUSINESS WIRE)--Az Egyesült Arab Emírségek Technológiai Innovációs Intézete (Technology Innovation Institute, TII) – Abu Dhabi Fejlett Technológiai Kutatási Tanácsának (Advanced Technology Research Council, ATRC) alkalmazott kutatási ága – ma két jelentős mesterségesintelligencia-fejlesztést mutatott be: a Falcon Arabic modellt, amely az első arab nyelvű modell a Falcon sorozatban, és jelenleg a régió legjobban teljesítő arab nyelvű MI-modellje, valamint a Falcon-H1 modellt, amely új architektúrájával újradefiniálja a teljesítményt és a hordozhatóságot. A kis- és közepes méretű MI-modellek kategóriájában (30–70 milliárd paraméter között) a Falcon-H1 felülmúlja a Meta LlaMA és az Alibaba Qwen modelljeit, lehetővé téve a való életben használható mesterséges intelligenciát a hétköznapi eszközökön és az erőforrásokban korlátozott környezetekben is. A bejelentés Őexcellenciája Faisal Al Bannai, az Egyesült Arab Emírségek elnöki tanácsadója és az ATRC főtitkára Make it in the Emirates rendezvényen elmondott nyitóbeszéde során hangzott el.

A Falcon Arabic a Falcon 3-7B (7 milliárd paraméteres) modellre épül, és az egyik legfejlettebb arab nyelvű mesterségesintelligencia-modell, amelyet eddig kifejlesztettek. Magas minőségű, eredeti (nem fordított) arab nyelvű adathalmazon képezték, amely lefedi a modern sztenderd arab nyelvet és a különböző regionális dialektusokat is, így teljes körűen tükrözi az arab világ nyelvi sokszínűségét. Az Open Arabic LLM Leaderboard mérőszámai szerint a Falcon Arabic felülmúlja az összes többi, a régióban elérhető arab nyelvi modellt, megerősítve vezető szerepét a szuverén, többnyelvű mesterséges intelligencia terén. Saját kategóriájában a legjobban teljesítő arab modellként szerepel, teljesítménye pedig eléri olyan modellek szintjét, amelyek akár tízszer nagyobbak – ezzel bizonyítva, hogy az okos architektúra felülmúlhatja a puszta méretet.

Ezzel párhuzamosan a most bemutatott Falcon-H1 modellt úgy tervezték, hogy rendkívüli mértékben kiszélesítse a hozzáférést a csúcsteljesítményű mesterséges intelligenciához azáltal, hogy csökkenti az ilyen fejlett rendszerek működtetéséhez hagyományosan szükséges számítási kapacitást és technikai szakértelmet. A bejelentés a TII Falcon 3 sorozatának sikerére épít, amely a világ vezető MI-modelljei közé került – ezek egyetlen grafikus feldolgozóegységen (GPU) is képesek működni. Ez jelentős áttörést jelentett, amely lehetővé tette fejlesztők, startupok és olyan intézmények számára is, amelyek nem rendelkeznek csúcskategóriás infrastruktúrával, hogy megfizethető módon alkalmazzanak élvonalbeli mesterséges intelligenciát.

“Büszkék vagyunk arra, hogy végre bevezethetjük az arab nyelvet a Falcon modellcsaládba, de még büszkébbek vagyunk arra, hogy a legjobban teljesítő nagy nyelvi modell az arab világban az Egyesült Arab Emírségekben készült” – mondta Őexcellenciája Faisal Al Bannai a Make it in the Emirates rendezvényen Abu Dhabiban. A Falcon-H1 modellről szólva így nyilatkozott: „Ma már a mesterséges intelligencia terén a méret önmagában nem számít. A lényeg, hogy az erőteljes eszközök hasznosak, használhatók és mindenki számára elérhetők legyenek. A Falcon-H1 tükrözi elkötelezettségünket amellett, hogy olyan MI-t hozzunk létre, amely mindenki javát szolgálja – nem csak a kiváltságos kevesekét.”

A Falcon-H1 továbbra is támogatja az európai eredetű nyelveket, és most először skálázható képességgel rendelkezik több mint 100 nyelv támogatására is – mindezt egy többnyelvű tokenizáló rendszernek köszönhetően, amelyet sokféle adathalmazon képeztek.

Okosabb, egyszerűbb és inkluzívabb

A Falcon-H1 modellt az egyre növekvő globális igények kielégítésére fejlesztették ki, amelyek hatékony, rugalmas és könnyen használható MI-rendszereket követelnek meg. A Falcon-H1, amelynek nevében a „H” betű a Transformer és Mamba hibrid architektúrájának erejére utal, jelentősen gyorsabb következtetési sebességet és alacsonyabb memóriafogyasztást tesz lehetővé, miközben számos mérőszámban magas teljesítményt nyújt.

“A Falcon-H1 modellt nem csupán kutatási mérföldkőként, hanem mérnöki kihívásként közelítettük meg: hogyan lehet kivételes hatékonyságot kompromisszumok nélkül elérni” – mondta Dr. Najwa Aaraj, a TII vezérigazgatója. „Ez a modell tükrözi elkötelezettségünket a műszakilag megalapozott rendszerek építése iránt, amelyek a való életben is hasznosíthatók. A Falcon nem csupán egy modell; alapot jelent a kutatók, fejlesztők és innovátorok számára, különösen olyan környezetekben, ahol korlátozottak az erőforrások, de a törekvések határtalanok.”

A Falcon-H1 család különböző méretű modelleket tartalmaz: 34B, 7B, 3B, 1,5B, 1,5B-deep és 500M. Ezek a modellek széles skálán kínálnak teljesítmény-hatékonyság arányokat, lehetővé téve a fejlesztők számára, hogy a legmegfelelőbb modellt válasszák ki az adott alkalmazási helyzethez. Míg a kisebb modellek telepíthetők korlátozott erőforrású élő eszközökön (edge devices), addig a zászlóshajó 34B modell összetett feladatokban felülmúlja a Meta LlaMA és az Alibaba Qwen hasonló méretű modelljeit.

“A Falcon-H1 sorozat azt mutatja meg, hogyan nyithatnak új architektúrák új lehetőségeket az MI betanításában, miközben bemutatják az ultrakompakt modellek potenciálját” – mondta Dr. Hakim Hacid, a TII Mesterséges Intelligencia és Digitális Tudományok Kutatóközpontjának vezető kutatója. "Ez alapjaiban változtatja meg azt, hogy mi lehetséges a legkisebb méretű modelleknél, lehetővé téve a hatékony MI használatát az élő eszközökön, ahol kiemelten fontos a magánélet védelme, a hatékonyság és az alacsony késleltetés. Fókuszunk a komplexitás csökkentésén volt anélkül, hogy a képességekről le kellett volna mondanunk.”

A Falcon-H1 család minden egyes modellje felülmúlja azokat a modelleket, amelyek kétszer nagyobbak, ezzel új mércét állítva fel a teljesítmény-hatékonyság arányok terén. A modellek emellett kiemelkednek matematikában, érvelésben, kódolásban, hosszú kontextusú megértésben és többnyelvű feladatokban is.

Nemzetközi hatás

A Falcon modellek már valós alkalmazásokat is működtetnek. A Bill & Melinda Gates Alapítvánnyal együttműködésben a Falcon támogatta az AgriLLM fejlesztését, amely egy olyan megoldás, amely segíti a gazdákat abban, hogy intelligensebb döntéseket hozzanak a kihívást jelentő éghajlati körülmények között. A TII Falcon ökoszisztémáját világszerte több mint 55 millió alkalommal töltötték le, és széles körben a Közel-Keletről származó legerősebb és legmegbízhatóbb, folyamatosan magas teljesítményt nyújtó nyílt MI-modellek családjaként tartják számon.

Míg sok MI-modell elsősorban szűk fogyasztói felhasználási területekre fókuszál, a TII előtérbe helyezte az olyan alapmodelljeinek fejlesztését, amelyek alkalmazkodni tudnak az ipar, a kutatás és a közjó magas szintű igényeihez, anélkül, hogy a hozzáférhetőségből engednének. Ezeket a modelleket úgy tervezték, hogy különféle valós helyzetekben is használhatók legyenek, miközben megőrzik elérhetőségüket, erőforrás-hatékonyságukat és alkalmazkodóképességüket a különböző környezetekhez.

Minden Falcon modell nyílt forráskódú, és elérhető a Hugging Face-en, valamint a FalconLLM.TII.ae oldalon a TII Falcon License alatt, amely egy Apache 2.0 alapú licenc, és elősegíti a felelős és etikus MI-fejlesztést.

Forrás: AETOSWire

