Textron Aviation kondigt vlootorder aan voor maximaal 12 Cessna Citation-zakenjets van Aerolineas Ejecutivas

WICHITA, Kan.--( BUSINESS WIRE )--Textron Aviation vierde vandaag de vijfjarige verjaardag van de eerste vlucht van de veelzijdige Cessna SkyCourier, de blanco blad tweemotorige, hoogvleugelige utility turboprop van het bedrijf. Dit is een belangrijke mijlpaal voor dit krachtige vliegtuig dat is uitgegroeid tot een betrouwbare aanwinst voor exploitanten over de hele wereld. De Cessna SkyCourier is ontworpen en geproduceerd door Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE:TXT). SkyCo...