Stärkung der lokalen Industrie: SFI Health™ EMEA engagiert sich für südafrikanischen Verpackungsbetrieb

LUGANO, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--SFI Health™ EMEA, die regionale Organisation von SFI Health™, einem weltweiten Marktführer im Bereich der natürlichen Gesundheitspflege, gibt mit Stolz bekannt, dass die Verpackung seiner Markenprodukte in Südafrika ab sofort vollständig unter Einsatz von Fachpersonal und Verpackungsanlagen vor Ort erfolgt. Das Unternehmen ist bekannt für seine wissenschaftlich erforschten Produkte aus den Bereichen Mikrobiom, Kognition und Wohlbefinden.

Diese Initiative stärkt die Fähigkeit von SFI Health Südafrika, mehr Flexibilität bei den Packungsgrößen zu bieten und so ein Produktportfolio zu schaffen, das besser auf die Bedürfnisse der südafrikanischen Verbraucher abgestimmt ist. Mit diesem Schritt zielt das Unternehmen darauf ab, seine wissenschaftlich untermauerten Gesundheitsprodukte leichter zugänglich zu machen, ohne Kompromisse bei der Qualität oder Wirksamkeit schließen zu müssen.

Gleichzeitig wird sich diese Initiative positiv auf die örtliche Wirtschaft auswirken: Alle Verpackungsmaterialien werden von südafrikanischen Zulieferer bezogen, und die Produkte selbst werden vor Ort zusammengestellt, was den inländischen Fertigungssektor unterstützt.

Susan Lewis, Head of Sales Direct Markets EMEA und Co-Leader des Projekts bei SFI Health™ Südafrika zusammen mit Linda Wessels, Regional Commercial Finance Manager, kommentierte: “Dieses Projekt ist mehr als nur eine unternehmerische Entscheidung—es ist eine Selbstverpflichtung gegenüber den Menschen in unserem Gemeinwesen. Durch Beschaffung vor Ort und Sicherung lokaler Arbeitsplätze machen wir nicht nur unsere Produkte leichter zugänglich, sondern wir investieren auch in das langfristige Wohlergehen und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der Region.”

Darüber hinaus ergänzt dieses Projekt das Engagement von SFI Health™ für Nachhaltigkeit, denn es reduziert die transportbedingten Umweltbelastungen und fördert zugleich den Aufbau einer stärker auf Kreislaufwirtschaft ausgerichteten und lokal verankerten Lieferkette.

SFI Health™ EMEA hat seine Präsenz in Südafrika seit 2004 aufgebaut und ist dort über seine eigene lokale Tochtergesellschaft tätig, die für das Marketing, den Vertrieb und den Absatz seiner wichtigsten Nahrungsergänzungsmittel-Marke zuständig ist. Zum Portfolio des Unternehmens in Südafrika gehören eine Reihe von wissenschaftsbasierten Produkte zur Unterstützung kognitiver Funktionen und des körperlichen Wohlbefindens:

Equazen ® ist eine weltweit anerkannte Marke und besteht aus einer einzigartigen Kombination von essenziellen Fettsäuren, die zur Unterstützung kognitiver Funktionen entwickelt wurde.

KeenMind ® ist wissenschaftlich getestet und unterstützt das Gedächtnis, die Konzentration und die Merkfähigkeit.

Gincosan ® ist eine wissenschaftlich erforschte Kombination aus standardisierten Extrakten von Ginkgo biloba und Panax ginseng, die geistige Ermüdung reduziert und die kognitive Leistungsfähigkeit unterstützt.

Ginsana ® enthält einen natürlichen Wirkstoff, der erwiesenermaßen die Funktion des Immunsystems unterstützt, die körperliche Ausdauer steigert und dem Einzelnen dabei hilft, Energie und Ausdauer aufrechtzuerhalten.

enthält einen natürlichen Wirkstoff, der erwiesenermaßen die Funktion des Immunsystems unterstützt, die körperliche Ausdauer steigert und dem Einzelnen dabei hilft, Energie und Ausdauer aufrechtzuerhalten. Verpackung und Produktaussagen können je nach länderspezifischen Vorschriften variieren.

Über SFI HEALTH™

SFI Health™ ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der natürlichen Gesundheitsfürsorge, das sich auf die Gestaltung, Entwicklung und Vermarktung wissenschaftlich erforschter Produkte in den Bereichen Mikrobiom, Kognition und Wohlbefinden spezialisiert hat.

Geleitet vom Glauben an das Potenzial von Inhaltsstoffen aus natürlichen Quellen, kombiniert SFI Health™ dies emit einem hohen Qualitätsstandard. Ein umfangreiches Netzwerk vertrauenswürdiger Geschäftspartner ermöglicht es dem Unternehmen mit Hauptsitz in Australien, seine eigenen Marken zu vermarkten und Verbraucher in über 50 Ländern zu erreichen. Das EMEA-Regionalbüro von SFI HealthTM in Lugano, Schweiz, verwaltet den kommerziellen Betrieb in ganz Europa, im Nahen Osten und in Afrika.

SFI Health™ setzt sich dafür ein, das Vertrauen in natürliche Inhaltsstoffe zu stärken, indem es modernste Forschung, technisches Fachwissen und umfassende Vertriebs- und Marketingressourcen mit Verbrauchern, Fachkräften und Partnern auf der ganzen Welt teilt.

Weitere Informationen finden Sie unter sfihealth.com oder folgen Sie uns SFI Health auf LinkedIn.