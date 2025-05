Visa推出商業整合合作夥伴計畫,協助金融科技生態系統加快發展

Share

新計畫使發卡機構能夠透過完全整合的數位解決方案強化商業服務

Visa商業產品全球負責人Gloria Colgan將探討全新Visa商業整合合作夥伴計畫的價值。

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球數位支付領導者Visa (NYSE:V)宣布推出Visa商業整合合作夥伴計畫,這一新計畫旨在透過其商業平台改善金融科技公司與Visa商業產品之間的連結。Visa將提供先進的API,以便將Visa產品內建到業務合作夥伴的應用程式中,並向其金融機構客戶提供這些整合功能,使其能夠為企業客戶提供全新的順暢支付體驗。 賦能金融科技公司與金融機構 Visa商業整合合作夥伴計畫為創新型金融科技公司和其他業務應用程式供應商提供生態系統、技術和架構,使其能夠輕鬆地將支付功能整合到自身平台中,並支援Visa商業發卡機構提供的Visa憑證。 例如,使用Visa商業平台的金融機構可透過Visa商業整合合作夥伴計畫為客戶提供虛擬支付和資料解決方案,而無需與ERP或車隊管理平台等應用程式完成直接技術整合。這有助於金融機構避免漫長且昂貴的技術開發和資源投入。 該計畫的首批Visa合作夥伴之一Car IQ是車隊和車輛技術領域的領先企業,正在實現與商業平台的整合。客戶不久後將能夠為其企業客戶提供Car IQ軟體,並透過虛擬卡在燃油供應商處實現應用內支付,無需進行大規模的供應商入駐或開發工作,可望節省18-24個月的盡職調查、整合工作和專案管理時間。 這也為計畫中的Visa業務合作夥伴減少了開發時間和成本,使金融科技公司能夠專注于創新和強化客戶體驗,同時為其客戶提供使用現有商業卡憑證進行支付的能力。 金融機構可借助Visa商業整合合作夥伴計畫為客戶提供強化的支付解決方案,例如ERP、費用管理、行動和車輛應用程式中的支付,並透過虛擬卡提供權杖化服務、更精細的交易控制和強化的結算資料。這不僅改善了客戶體驗,還強化了機構的商業卡產品供應和市場競爭地位。 透過Visa商業整合合作夥伴計畫,金融機構可以接觸到已與Visa整合的經過預先評估的金融科技合作夥伴,推動更快的採用和實施。 Visa商業解決方案全球負責人Darren Parslow表示:「我們的使命是透過創新數位支付解決方案賦能金融科技供應商和金融機構,Visa商業整合合作夥伴計畫是這一使命向前邁出的重要一步。透過利用我們的網路和商業API,我們使合作夥伴能夠更快地創新,降低開發和經銷成本,並為其客戶提供卓越的支付體驗——這彰顯了Visa推動數位支付未來和支援全球金融科技生態系統發展的承諾。」 Car IQ創辦人兼執行長Sterling Pratz表示:「我們的數位支付基礎設施使發卡銀行能夠為商業客戶提供車隊解決方案,使他們能夠將車隊車輛直接連接到現有的Visa信用額度。我們相信,將車輛改變為用於燃油、通行費和服務的Visa支付憑證,將協助銀行重新贏回目前因傳統卡計畫和私人網路而流失的車隊支出。」 全球涵蓋與本地實施 Visa商業整合合作夥伴計畫旨在支援全球業務合作夥伴網路,同時滿足本地市場需求。與地區金融科技公司和金融機構的合作有助於確保Visa解決方案在不同市場的相關性和有效性。 該計畫以全球架構為基礎建構,支援全球一致的合約模式、資料隱私、技術整合以及風險和安全標準。Visa還與地區合作夥伴密切合作,根據特定市場需求客製化解決方案,支援從全球企業到本地初創企業的多樣化合作夥伴。 持續創新 Visa致力於推動支付產業的創新,而Visa商業整合合作夥伴計畫為業務合作夥伴提供了接觸最新支付技術的機會,支援持續改進並適應新興趨勢和需求。 Visa誠邀金融科技公司加入Visa商業整合合作夥伴計畫,並歡迎金融機構攜手商業夥伴及其業務組合共同塑造支付未來。 如欲瞭解有關Visa商業整合合作夥伴計畫的更多資訊以及如何加入,請造訪Visa商業整合合作夥伴計畫 | Visa。 關於 Visa Inc. Visa (NYSE: V) 是數位支付領域的全球領導者,便利200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府實體之間的支付交易。我們的使命是透過最具創新性、便捷性、可靠性和安全性的支付網絡來串連世界,從而促進個人、企業和經濟體的繁榮發展。我們深信經濟與每個人、每一地息息相關,能夠改善每個人、每一地的生活,並認為可及性是未來財富流動的基礎。若要瞭解更多資訊,請造訪Visa.com。 免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

More News From Visa Inc.

Get RSS Feed

運用人工智慧購物:Visa揭開新商務時代的面紗 舊金山--( BUSINESS WIRE )--(美國商業資訊)-- 人工智慧正在改變我們購物與付款的方式。Visa運用其網絡的力量以及數十年的專業經驗,讓人工智慧輔助商務更加安全可靠。今天,Visa在其全球產品發表會 (Visa Global Product Drop) 上推出Visa Intelligent Commerce,讓人工智慧幫助消費者選擇並購買商品。Visa以這項突破性的新創之舉,向打造改變商務模式的人工智慧代理基礎之開發者與工程師敞開Visa付款網絡的大門。 「要不了多久,消費者便能用人工智慧代理代替他們瀏覽、選擇、購買商品並加以管理。」Visa產品及策略長Jack Forestell說,「由這些代理進行付款, 不僅要取得使用者的信任,還要取得銀行及商家的信任。」 「就像過去購物模式從實體店轉移到網上、再從網上轉移到行動設備上,Visa將再次為新商務時代建立新的標準。」Forestell說,「現在,有了Visa Intelligent Commerce,人工智慧代理可以根據消費者預先設定的偏好為他們搜尋、選擇並購買商品。每一位消費者自訂購物條件,然後由Visa幫他們完成剩...