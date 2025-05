TII, das führende KI-Unternehmen im Nahen Osten, stellt zwei neue KI-Modelle vor: Falcon Arabic – das erste arabische Modell der Falcon-Serie und Falcon-H1, ein erstklassiges Hochleistungsmodell

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Das Technology Innovation Institute (TII) der Vereinigten Arabischen Emirate, die Abteilung für angewandte Forschung des Advanced Technology Research Council (ATRC) in Abu Dhabi, hat heute zwei bedeutende Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz vorgestellt: Falcon Arabic, das erste arabische Sprachmodell der Falcon-Serie – mittlerweile das leistungsstärkste arabische KI-Modell in der Region – und Falcon-H1, ein neues Modell, das durch ein neues architektonisches Design neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Portabilität setzt. In der Kategorie der kleinen bis mittelgroßen KI-Modelle (30 bis 70 Milliarden Parameter) übertrifft Falcon-H1 vergleichbare Angebote von Meta (LlaMA) und Alibaba (Qwen) und ermöglicht so den Einsatz von KI in der Praxis auf Alltagsgeräten und in Umgebungen mit begrenzten Ressourcen. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer Grundsatzrede von S.E. Faisal Al Bannai, Berater des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate und Generalsekretär des ATRC, auf der Veranstaltung Make it in the Emirates.

Falcon Arabic basiert auf Falcon 3-7B (7 Milliarden Parameter) und ist eines der fortschrittlichsten arabischen KI-Modelle, die bisher entwickelt wurden. Es wurde anhand eines hochwertigen Datensatzes in arabischer Originalsprache (nicht übersetzt) trainiert, der modernes Standardarabisch und regionale Dialekte umfasst, und erfasst somit die gesamte sprachliche Vielfalt der arabischen Welt. Gemäß den Benchmarks des Open Arabic LLM Leaderboard übertrifft Falcon Arabic alle anderen regional verfügbaren arabischen Sprachmodelle und festigt damit seine Führungsposition im Bereich souveräner, mehrsprachiger KI. Es ist das leistungsstärkste arabische Modell seiner Klasse und erreicht die Leistung von Modellen, die bis zu zehnmal so groß sind. Dies beweist, dass eine intelligente Architektur reine Größe übertreffen kann.

Unabhängig davon soll das neu eingeführte Modell Falcon-H1 den Zugang zu leistungsstarker KI erheblich erweitern, indem es die Rechenleistung und das technische Fachwissen reduziert, die traditionell für den Betrieb fortschrittlicher Systeme erforderlich sind. Die Ankündigung baut auf dem Erfolg der Falcon 3-Serie auf, die zu den weltweit führenden KI-Modellen zählt, die auf einer einzigen Grafikprozessoreinheit (GPU) betrieben werden können. Dies ist ein bedeutender Durchbruch, der es Entwicklern, Start-ups und Institutionen ohne High-End-Infrastruktur ermöglicht, modernste KI-Technologie kostengünstig einzusetzen.

„Wir sind stolz darauf, endlich Arabisch in Falcon integrieren zu können, und noch stolzer darauf, dass das leistungsstärkste große Sprachmodell der arabischen Welt in den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelt wurde“, erklärte S.E. Faisal Al Bannai auf der Veranstaltung Make it in the Emirates in Abu Dhabi. Zu Falcon-H1 äußerte er sich wie folgt: „Heute geht es bei der KI-Führungsrolle nicht mehr um Größe um der Größe willen. Es geht darum, leistungsstarke Werkzeuge nützlich, benutzerfreundlich und universell einsetzbar zu machen. Falcon-H1 spiegelt unser Engagement wider, KI bereitzustellen, die für alle funktioniert – nicht nur für einige wenige.“

Falcon-H1 unterstützt weiterhin Sprachen aus Europa und verfügt dank eines mehrsprachigen Tokenizers, der anhand vielfältiger Datensätze trainiert wurde, erstmals über skalierbare Funktionen zur Unterstützung von über 100 Sprachen.

Intelligenter, einfacher und integrativer

Falcon-H1 wurde entwickelt, um der weltweit steigenden Nachfrage nach effizienten, flexiblen und benutzerfreundlichen KI-Systemen gerecht zu werden. Falcon-H1, benannt nach dem Buchstaben „H“ für seine hybride Architektur, die die Stärken von Transformers und Mamba vereint, ermöglicht deutlich schnellere Inferenzgeschwindigkeiten und einen geringeren Speicherverbrauch bei gleichbleibend hoher Leistung in einer Vielzahl von Benchmarks.

„Wir haben Falcon-H1 nicht nur als Meilenstein in der Forschung betrachtet, sondern als technische Herausforderung: Wie kann man außergewöhnliche Effizienz ohne Kompromisse erzielen?“, erklärte Dr. Najwa Aaraj, CEO von TII. „Dieses Modell spiegelt unser Engagement wider, technisch ausgereifte Systeme mit praktischem Nutzen zu entwickeln. Falcon ist nicht nur ein Modell, sondern eine Grundlage, die Forscher, Entwickler und Innovatoren unterstützt, insbesondere in Umgebungen, in denen die Ressourcen begrenzt sind, die Ambitionen jedoch nicht.“

Die Falcon-H1-Familie umfasst Modelle in verschiedenen Größen: 34B, 7B, 3B, 1.5B, 1.5B-deep und 500M. Diese Modelle bieten Anwendern ein breites Spektrum an Leistungs-Effizienz-Verhältnissen, sodass Entwickler das für ihre Einsatzszenarien am besten geeignete Modell auswählen können. Während die kleineren Modelle den Einsatz auf begrenzten Edge-Geräten ermöglichen, übertrifft das Flaggschiffmodell 34B ähnliche Modelle von Meta (LlaMA) und Alibaba (Qwen) bei komplexen Aufgaben.

„Die Falcon-H1-Serie demonstriert, wie neue Architekturen neue Möglichkeiten im Bereich des KI-Trainings eröffnen und gleichzeitig das Potenzial ultrakompakter Modelle aufzeigen“, erklärte Dr. Hakim Hacid, Chief Researcher am AI and Digital Science Research Center von TII. „Dies verändert grundlegend, was auf kleinster Ebene möglich ist, und ermöglicht leistungsstarke KI auf Edge-Geräten, bei denen Datenschutz, Effizienz und geringe Latenzzeiten von entscheidender Bedeutung sind. Unser Schwerpunkt lag darauf, die Komplexität zu reduzieren, ohne dabei die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.“

Jedes Modell der Falcon-H1-Familie übertrifft andere Modelle, die doppelt so groß sind, und setzt damit neue Maßstäbe für das Verhältnis von Leistung und Effizienz. Die Modelle zeichnen sich darüber hinaus durch hervorragende Leistungen in Mathematik, logischem Denken, Programmierung, Verständnis langer Zusammenhänge und mehrsprachigen Aufgaben aus.

Internationale Auswirkungen

Falcon-Modelle werden bereits in realen Anwendungen eingesetzt. In Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates Foundation hat Falcon die Entwicklung von AgriLLM unterstützt, einer Lösung, die Landwirten dabei hilft, unter schwierigen klimatischen Bedingungen intelligentere Entscheidungen zu treffen. Das Falcon-Ökosystem von TII wurde weltweit bereits über 55 Millionen Mal heruntergeladen und gilt weithin als die leistungsstärkste und beständigste Familie offener KI-Modelle, die aus dem Nahen Osten hervorgegangen ist.

Während sich viele KI-Modelle auf enge Anwendungsfälle im Verbraucherbereich konzentrieren, hat TII den Schwerpunkt auf die Entwicklung grundlegender Modelle gelegt, die an die anspruchsvollen Anforderungen von Industrie, Forschung und öffentlichem Interesse angepasst werden können, ohne dabei Kompromisse bei der Zugänglichkeit einzugehen. Diese Modelle sind so konzipiert, dass sie in einer Vielzahl von realen Szenarien eingesetzt werden können und dabei zugänglich, ressourceneffizient und an unterschiedliche Umgebungen anpassbar bleiben.

Alle Falcon-Modelle sind Open Source und unter Hugging Face und FalconLLM.TII.ae unter der TII Falcon-Lizenz verfügbar, einer auf Apache 2.0 basierenden Lizenz, die eine verantwortungsbewusste und ethische KI-Entwicklung fördert.

Quelle: AETOSWire

