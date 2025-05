Textron Aviation annonce une commande de flotte portant sur jusqu’à 12 jets d’affaires Cessna Citation par Aerolíneas Ejecutivas

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord d’achat avec Aerolíneas Ejecutivas (ALE), première compagnie d’aviation d’affaires du Mexique, portant sur un maximum de 12 jets d’affaires Cessna Citation. Ces appareils, qui seront exploités par MexJet, la division de propriété fractionnée d’ALE, sont une combinaison de Cessna Citation Latitude, Citation CJ3 Gen2 et Citation CJ3 Gen3. La compagnie prévoit de recevoir une première livraison de quatre avions en 2026, dont deux Citation Latitude et deux Citation CJ3 Gen2.

Les jets d’affaires Cessna Citation sont conçus et fabriqués par Textron Aviation Inc., une société du groupe Textron Inc. (NYSE : TXT).

« Les jets d’affaires Cessna Citation sont idéaux pour les clients de la propriété fractionnée qui recherchent un confort supérieur et des performances de haut niveau », a déclaré Marcelo Moreira, vice-président des ventes pour l’Amérique latine. « Nous apprécions la confiance de clients comme ALE, qui reconnaissent les atouts d’une flotte diversifiée de jets Citation. Leur rentabilité opérationnelle, combinée au vaste réseau de services et d’assistance de Textron Aviation, assure une expérience de propriété fluide, productive et agréable », a-t-il ajouté.

Cette commande conforte la position d’ALE en tant que leader de l’aviation d’affaires au Mexique. Sa division MexJet a été pionnière avec le lancement de la première Jetcard, un programme prépayé d’heures de vol, dans le pays. ALE est également un opérateur historique de jets Citation, avec notamment des appareils Citation Latitude et Citation CJ3+ actuellement en service dans sa flotte.

« Chez ALE, la sécurité de nos clients restera toujours notre priorité absolue », a déclaré Arturo Ortega, président d’ALE. « Cet engagement se traduit concrètement par notre croissance continue, nos investissements soutenus et notre volonté d’offrir un service d’exception », ajoute-t-il.

À propos des Cessna Citation CJ3 Gen2 et CJ3 Gen3

Les Cessna Citation CJ3 Gen2 et CJ3 Gen3 redéfinissent l’aviation d’affaires en établissant de nouveaux standards pour les jets légers. Conçus en étroite collaboration avec des pilotes, ils sont dotés d'un cockpit repensé offrant 11,4 cm (4,5 pouces) d’espace supplémentaire pour les jambes. Leur avionique Garmin G3000, équipée de la technologie d’automanette et d’une connectivité intuitive, permet de réduire la charge de travail tout en renforçant la conscience situationnelle à bord.

Les passagers profiteront d’une cabine spacieuse et modulable, conçue pour offrir un confort optimal. Ils pourront personnaliser leur environnement grâce à des équipements haut de gamme tels que des sièges pivotants, un éclairage d’ambiance RGB, des ports USB-C à chaque place, la recharge sans fil, des tables escamotables et de nombreux espaces de rangement. Les toilettes, quant à elles, bénéficient de lucarnes CoolView laissant entrer la lumière naturelle et peuvent être équipées, en option, d’un lavabo et d’un meuble-lavabo au design moderne. Leur accès extérieur ajoute une touche supplémentaire de praticité.

L’appareil propose une configuration standard de neuf sièges, avec une option pour huit passagers offrant un espace de rangement supplémentaire. Avec une autonomie maximale de 3 778 km (2 040 milles nautiques) et une charge utile de 2 508 kg (5 530 livres), le Citation CJ3 Gen2 se distingue par son excellent rayon d’action, sa capacité d’emport et ses performances supérieures sur piste. Il permet aux pilotes d’exécuter une grande variété de missions, y compris dans des conditions opérationnelles exigeantes.

Le Citation CJ3 Gen3 se distingue par l’intégration du système révolutionnaire Garmin Emergency Autoland. Celui-ci assure une prise en charge automatique complète de l’appareil en cas d’urgence, offrant ainsi une tranquillité d’esprit optimale tant pour les pilotes que pour les passagers.

À propos du Cessna Citation Latitude

Le jet d’affaires de taille moyenne Citation Latitude, avec une autonomie de 5 000 km (2 700 milles nautiques) à vitesse de croisière élevée pour quatre passagers, se distingue de la concurrence par son alliance unique de confort et d’efficacité. Sa distance de décollage, la meilleure de sa catégorie, est de 1 091 m (3 580 pieds), offrant aux exploitants une plus grande flexibilité depuis les pistes courtes. À l’intérieur, le Citation Latitude propose une expérience inégalée grâce à la cabine la plus ouverte, spacieuse, lumineuse et raffinée de sa catégorie. Dotée d’un plancher plat et d’une hauteur sous plafond de 1,83 m (six pieds), elle témoigne d’une innovation omniprésente, avec des caractéristiques d’exception intégrées dans l’ensemble de l’appareil.

À propos de Textron Aviation

Nous donnons des ailes à l'aventure aéronautique. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., met à profit son talent collectif à travers les marques Beechcraft, Cessna et Hawker pour offrir la meilleure expérience aéronautique à ses clients. Avec une gamme couvrant les jets d'affaires, les turbopropulseurs, les avions à piston haute performance et les équipements de mission spéciale, d'entraînement militaire et de défense, Textron Aviation possède la gamme de produits aéronautiques la plus polyvalente et la plus complète au monde. Avec une main-d'œuvre ayant produit plus de la moitié de tous les avions commerciaux en circulation, les clients de plus de 170 pays comptent sur nos performances, notre fiabilité et notre polyvalence éprouvées, ainsi que sur notre réseau mondial de services à la clientèle pour des vols abordables et flexibles.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques de premier plan, telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO et Textron Systems. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : www.textron.com.

Certaines déclarations figurant dans ce communiqué de presse sont de nature prospective et peuvent inclure des projections de revenus ou décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou des éléments non historiques. Ces déclarations ne sont valables qu’à la date de leur formulation, et nous n’avons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser ultérieurement. Elles sont soumises à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes ainsi qu’à d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations, notamment — sans s’y limiter — des modifications des calendriers de livraison d’aéronefs, ou des annulations ou reports de commandes.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.