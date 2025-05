Textron Aviation annuncia un ordine per una flotta di un massimo di 12 jet commerciali Cessna Citation da parte di Aerolineas Ejecutivas

WICHITA, Kansas--( BUSINESS WIRE )--Textron Aviation oggi celebra il quinto anniversario del primo volo del versatile Cessna SkyCourier, il turboelica bimotore ad ala alta per servizio di utilità progettato da zero. Si tratta di una pietra miliare per questo aereo altamente performante che è diventato una risorsa affidabile per operatori in tutto il mondo. Il Cessna SkyCourier è progettato e fabbricato da Textron Aviation Inc., un’impresa Textron Inc. (NYSE:TXT). Per supportare la crescita delle...