ElastiFlow 与 Rohde & Schwarz 合作，提供卓越网络流量洞察

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ElastiFlow 是可观测性领域的先驱企业，今日宣布与 Rohde & Schwarz 建立战略合作关系。Rohde & Schwarz 是全球领先的测试测量、安全通信、网络监控及广播设备制造商之一。此次合作旨在提升全球企业的网络可视化和数据增强能力。

以 IPFIX 记录形式呈现的网络流量数据对于理解网络流量、发现异常、保障性能优化与强化网络安全至关重要。此次合作将通过 ElastiFlow 对来自 Rohde & Schwarz 解决方案的 IPFIX 记录进行增强，将原始数据转化为可操作的洞察。这使得企业能够快速、实时地检测网络事件、安全威胁和应用性能问题。

双方的合作结合深度数据包检测（DPI）技术，进一步增强基于 IPFIX 的系统，为应用使用情况和用户行为提供细致、实时的分析。通过消除冗余数据、优化报告流、深化网络性能可视化，显著提升运营效率，助力网络团队快速做出数据驱动决策。

“我们很高兴与 ElastiFlow 合作，为全球企业带来革命性的网络流量洞察。通过将我们先进的深度数据包检测能力与 ElastiFlow 的创新网络流数据技术相结合，为客户提供更全面的网络活动认知。此次合作彰显了我们致力于提供前沿解决方案的承诺，以应对现代网络可视化不断发展的需求。我们期待与 ElastiFlow 共同推动行业的创新与卓越。” Rohde & Schwarz 旗下 ipoque公司网络分析总监 Martin Mieth 博士表示。

“此次与 Rohde & Schwarz 的合作印证了 ElastiFlow 与行业领先技术无缝集成的能力，以提供强大、实时的网络洞察。将我们丰富的流数据与他们的深度包检测和网络监控专业知识相结合，帮助企业消除盲点，优化性能并加强安全性。这体现了客户对 ElastiFlow 解决方案的信任，以及我们致力于构建可扩展、高价值集成方案，以提升更广泛的网络可观测性生态系统的承诺。” ElastiFlow 创始人兼首席执行官 Rob Cowart 强调。

如需了解如何通过创新 DPI 与 IPFIX 技术增强数据集成，欢迎访问我们的合作伙伴页面了解更多信息。

关于 Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz 致力于打造一个更安全、更互联的世界，其业务涵盖测试与测量、技术系统以及网络与网络安全三大领域。90余年来，这家全球性科技集团持续突破技术界限，致力于开发尖端科技产品和解决方案，助力工业、监管机构和政府客户获得技术和数字主权。这家总部位于慕尼黑的私营企业保持独立、长期且可持续的发展模式。2023-2024财年（7月至次年6月），Rohde & Schwarz 的净收入达到 29.3 亿欧元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司全球员工人数超过 14,400 名。

更多信息请访问 Rohde & Schwarz 官网（www.rohde-schwarz.com），或通过 Twitter 或 LinkedIn 与其联系。

产品相关信息请访问 ipoque – Rohde & Schwarz 旗下公司页面。

关于 ElastiFlow

ElastiFlow 致力于通过实时、情境化的可观测性解决方案，保障复杂网络中各类服务与应用的互联。通过消除数据孤岛和连接盲区，ElastiFlow 实现了 NetOps、SecOps 和 DevOps 团队之间的无缝协作，加速检测与响应、优化资源配置、简化服务部署，并显著提升用户体验。 更多信息请访问 ElastiFlow 官网（www.elastiflow.com），或通过 Twitter 和 LinkedIn 关注 ElastiFlow。

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