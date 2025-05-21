科技創新研究院及AI71與Amazon Web Services合作，為阿拉伯聯合大公國及其他地區拓展人工智慧創新規模

阿拉伯聯合大公國，阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿布達比的科技創新研究院 (TII) 是全球名列前茅的Falcon系列人工智慧模型及安全和隱私解決方案之創造者。該院和阿布達比專擅客製企業級產品的一流人工智慧公司AI71決定與Amazon Web Services (AWS) 合作，擴大開放外界使用阿拉伯聯合大公國製造的人工智慧模型及解決方案。

AI71善於打造高階人工智慧代理，結合科技創新研究院在大型語言模型 (LLM) 方面的技術專長以及AWS獨步全球的雲端人工智慧及機器學習服務之後，全球專業人士將能夠輕鬆使用Falcon及客製人工智慧解決方案，變革群眾生活與工作的模式。

科技創新研究院已透過Amazon SageMaker提供多種Falcon大型語言模型，而最新的模型也將在Amazon Bedrock Marketplace上開放使用。Falcon系列內含多款全球排名長期位居前茅的模型，為各類人工智慧需求提供可擴展的解決方案。企業及開發者可將透過按需付費的API將Falcon整合到他們的應用程式中，降低對運算能力的大量需求。

AI71的產品專為從事各類產業的專業人士而設計，運用特定自動化和代理工作流為他們賦能，現已在AWS Marketplace開放全球數百萬名客戶使用。AI71還將與AWS合作，透過快速原型設計和早期存取關鍵產品來加速開發與品質提升。

除了增加人工智慧模型與產品的採用率之外，科技創新研究院和AI71並有計畫使用AWS的技術和解決方案進一步變革某些關鍵領域：

進一步開放隱私和網路安全工具： 科技創新研究院的PetalGuard是一個提升資料隱私和安全的隱私保護解決方案，也將在AWS Marketplace開放，便利全球機構組織採用先進的隱私優先技術。

科技創新研究院的PetalGuard是一個提升資料隱私和安全的隱私保護解決方案，也將在AWS Marketplace開放，便利全球機構組織採用先進的隱私優先技術。 提高人工智慧隱私性 ： 科技創新研究院和AWS將聯手進行密碼方面的研究，包括完全同態加密和多方運算，以提升保護隱私的安全人工智慧機器學習技術。

科技創新研究院和AWS將聯手進行密碼方面的研究，包括完全同態加密和多方運算，以提升保護隱私的安全人工智慧機器學習技術。 產品創新和全球擴展： AI71和AWS將共同努力，根據企業和政府的需求快速設計原型，推出新的人工智慧代理解決方案。

AI71和AWS將共同努力，根據企業和政府的需求快速設計原型，推出新的人工智慧代理解決方案。 開發人工智慧專才 ：AWS還將協助強化AI71的培訓計畫，使用AWS支援的高階主管認證來建立一套業界認可的人工智慧憑證。

這三方協力合作，希冀成為尋求大規模世界一流統包式人工智慧解決方案的政府、機構和國家的首選合作夥伴。

「科技創新研究院許諾拓展應用研究的範疇，帶來實質影響。在AWS開放Falcon與其他人工智慧產品，讓我們得以彌合尖端創新與實際應用之間的鴻溝。這份使命的關鍵是用可在人工智慧生命週期間保護資料新穎的架構提升保護隱私的機器學習。我們同時也提高研究驅動的尖端人工智慧的可得性，讓阿聯的技術在這個由少數玩家主導的市場中攻下一席之地。」科技創新研究院執行長Najwa Aaraj博士表示。

「AI71打造下一代的強大人工智慧，重新定義產業運作模式。與AWS合作，讓我們提高擴展速度、擴大產品線，並用更快的速度與更高的影響力開發國際市場。它扮演觸媒的角色，可以不受區域範圍限制地測試、改進和加強我們的產品，加速創新，釋出新的商業模式，並與公司、政府和機構建立可靠的合作夥伴關係，進而推動企業採用人工智慧。」AI71人工智慧諮詢及業務長Chiara Marcati說。

「AWS很榮幸能將科技創新研究院和AI71的合作關係提升到另一個高度，將Falcon模型的力量獻給更多受眾。」AWS歐洲、中東和非洲地區副總裁Tanuja Randery說，「我們協力幫助客戶打造變革性的人工智慧輔助應用程式，用於從金融服務到醫療保健的多種產業，但仍然能夠全面掌控他們擁有的資料。

「我們在Amazon Bedrock上開放Falcon，讓客戶有在安全且高性能的環境下使用這些先進模型的選擇與彈性。全球人工智慧創新競賽正在改變政府、商業、文化和社會；在AWS基礎架構中訓練的Falcon模型將繼續讓全球科技人士驚豔，讓阿聯在這場競賽中遙遙領先。」

資料來源： AETOSWire

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