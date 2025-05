科技創新研究院及AI71與Amazon Web Services合作，為阿拉伯聯合大公國及其他地區拓展人工智慧創新規模

阿拉伯聯合大公國阿布達比--( BUSINESS WIRE )--(美國商業資訊)-- 阿布達比高級科技研究委員會 (ATRC) 下屬的技術創新研究所(TII)今天發布了兩項重大人工智慧進展:Falcon Arabic是Falcon系列首款阿拉伯語模型,現已成為該地區表現最佳的阿拉伯語人工智慧模型,而Falcon-H1則是一款透過全新架構設計重新定義了效能和可移植性的新模型。在中小型人工智慧模型(300億至700億個參數)中,Falcon-H1的效能超越了Meta的LlaMA和阿里巴巴的Qwen等競品,可在日常裝置和資源有限的環境中實現真實世界的人工智慧。阿聯總統顧問暨ATRC秘書長Faisal Al Bannai閣下在「Make it in the Emirates」活動上發表主題演講時宣布了這一消息。 Falcon Arabic建立在Falcon 3-7B(70億參數)之上,是迄今為止已開發的最先進的阿拉伯語人工智慧模型之一。該模型在涵蓋現代標準阿拉伯語和地區方言的高品質母語(非翻譯)阿拉伯語資料集上進行訓練,全面捕捉了阿拉伯世界的語言多樣性。根據開放式阿拉伯語LLM排行榜基準,Fal...