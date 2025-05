1GLOBAL: Innovatieve eSIM-overdracht met één klik verbetert klantervaring voor KPN iPhone-klanten

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--1GLOBAL, een technologiegedreven wereldwijde aanbieder van mobiele communicatie, implementeert een geavanceerde oplossing voor de overdracht van iPhone eSIM-abonnementen voor KPN, zijn langdurige partner in mobiele netwerkdiensten.

De functie is geïntegreerd in het volwaardige eSIM-software-ecosysteem van 1GLOBAL. Het systeem heeft eigen GSMA-geaccrediteerde SM-DP+ en Entitlement Server-platforms, die wereldwijd door meer dan 55 mobiele operators worden gebruikt.

Met de nieuwste 1GLOBAL-oplossing biedt de Nederlandse mobiele communicatiegigant nu zijn klanten met één klik de naadloze overgang van eSIM-abonnementen van de ene iPhone naar de andere. Met slechts één tik kunnen KPN-klanten hun abonnement van hun vorige Apple toestel gebruiken op hun nieuwe: snel, veilig en met volledig behoud van hun bestaande nummer en gegevens.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.