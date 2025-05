MSCI et Intapp s'associent pour fournir de meilleurs renseignements sur les marchés de capitaux privés

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE : MSCI) et Intapp, Inc. (NASDAQ : INTA) ont conclu un mémorandum d'accord pour sceller une collaboration stratégique qui rationalisera la façon dont les professionnels des marchés privés peuvent découvrir, analyser et saisir des possibilités.

Grâce à ce partenariat, la vaste gamme d'informations de MSCI sur les actifs privés - notamment les indices du capital-investissement, le crédit privé, l'immobilier et l'infrastructure, les mesures de performance des fonds, des actifs et des transactions, ainsi que les études de marché - sera disponible directement sur Intapp DealCloud, la plateforme de gestion des transactions et des relations.

L'accès simplifié aux renseignements sur le marché critique dans DealCloud permettra une plus grande transparence, la disponibilité des données liées au sourcing et à la création, et la rigueur analytique des décisions d'investissement pour les entreprises d'actifs alternatifs. Grâce à un accès natif, les utilisateurs de DealCloud pourront interagir directement avec les données de MSCI sur les actifs privés par le biais de tableaux de bord intuitifs et de rapports personnalisables. Ils pourront également exploiter les données de MSCI sur les véritables atouts, notamment les données de propriété, lorsqu'ils identifieront et rechercheront des possibilités d'investissement.

Luke Flemmer, responsable des actifs privés chez MSCI, signale : « En intégrant nos connaissances à une plateforme à laquelle plus de 1 000 associés généraux font confiance, nous facilitons une prise de décision plus rapide et plus éclairée sur les marchés privés. Cette collaboration avec DealCloud intègre les ensembles de données de MSCI sur les actifs privés directement dans les flux de travail quotidiens des professionnels de l'investissement, améliorant à la fois l'efficacité et la transparence. MSCI s'engage à améliorer la clarté sur les marchés privés grâce à des données et des analyses robustes et indépendantes, et la vision de ce partenariat s'aligne parfaitement sur cet objectif ».

Ben Harrison, président des industries chez Intapp, ajoute : « Nous demeurons déterminés à fournir à nos clients des données de marché des tiers entièrement intégrées dans notre plateforme, sans qu'il soit nécessaire de les saisir manuellement. L'expérience de nos utilisateurs s'en trouve améliorée avec des clients communs qui reçoivent les bonnes informations au bon moment, et peuvent ainsi trouver et saisir les meilleures opportunités. Notre nouveau partenariat avec MSCI élargit l'accès à des ensembles de données robustes sur les marchés privés, directement dans DealCloud : une aide offerte aux investisseurs et aux conseillers en capital privé et en actifs réels pour mieux naviguer dans de grands ensembles de données, évaluer de manière réfléchie des marchés complexes et conclure davantage de transactions ».

MSCI et Intapp négocient actuellement un accord final à l'issue duquel les ensembles de données de MSCI seront disponibles sur la plateforme DealCloud dans les prochains mois.

À propos d'Intapp

Le logiciel Intapp aide les professionnels à débloquer les connaissances, les relations et les informations opérationnelles de leurs équipes afin d'augmenter la valeur de leurs entreprises. Grâce à la puissance de l'IA appliquée, nous facilitons la recherche de renseignements de l'entreprise et du marché, leur compréhension et leur utilisation. Avec la gamme de solutions SaaS verticales d'Intapp, les professionnels peuvent appliquer leur expertise collective pour prendre des décisions plus intelligentes, gérer les risques et optimiser l'avantage concurrentiel. Les plus grandes entreprises du monde - dans les domaines de la comptabilité, du conseil, de la banque d'investissement, du droit, du capital privé et des biens immobiliers - font confiance à la plateforme et aux solutions spécifiques d'Intapp pour se moderniser et générer une nouvelle croissance. Pour plus d'informations, consultez le site Intapp.com et rejoignez-nous sur LinkedIn.

À propos de MSCI Inc.

MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans les domaines de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de comprendre et d’analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci. Pour en savoir plus, consultez le site www.msci.com.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations font référence à des événements ou des résultats futurs et comportent des risques pouvant entraîner une divergence substantielle par rapport aux résultats ou performances réels. Par conséquent, il est conseillé de ne pas se fier indûment à celles-ci. Les risques pouvant influencer les résultats ou performances sont détaillés dans le rapport annuel de MSCI sur le formulaire 10-K pour l'exercice budgétaire clos au 31 décembre dernier et déposé auprès de la SEC. MSCI ne s'engage pas à actualiser ces déclarations prospectives. Aucune information figurant dans le présent communiqué ne constitue un conseil de placement ou ne doit être considéré comme tel. MSCI n'accorde aucun droit ni autorisation d'utiliser ses produits ou services sans licence appropriée. MSCI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE NI IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER NI EU ÉGARD AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.