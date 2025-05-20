AHS将在迪拜运河推出耗资7.5亿美元的Casa AHS项目

阿拉伯联合酋长国迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿联酋首屈一指的超豪华房地产开发商AHS Properties宣布推出Casa AHS——价值7.5亿美元（27.5亿迪拉姆）的地标性滨水开发项目。该项目坐落于久负盛名的迪拜运河畔，通过一系列精心打造的高端住宅，重新定义城市精英生活。

Casa AHS的设计是建筑艺术与品牌风格的罕见结合，这一开发项目由著名建筑师Shaun Killa倾力打造，室内装潢由知名企业HBA Residential设计，宽敞的布局、两层楼高天花板（高达12米）和迪拜运河与萨法公园的动人美景重新定义奢华生活。

AHS Properties创始人兼首席执行官Abbas Sajwani就此次发布评论道：“ Casa AHS不仅仅是住宅，还是一种高度精致、能够引发情感共鸣且享誉全球的生活方式。我们的使命在于提升迪拜的奢华生活，为我们的客户在黄金河景地段提供别具一格的稀有房产。”

该开发项目提供32套超豪华住宅，包括Sky Villas、Sky Mansions和Sky Palaces，面积从5,088到29,700平方英尺不等。每套住宅都配备有直通奢华超大起居室的私人电梯、与运河宁静水域完美融合的私人无边泳池、按摩浴缸和宽阔露台，静心放松、休闲娱乐两相宜。

住户将获享一系列五星级设施，包括私人休息室和住户工作区、安静的水疗中心和健康绿洲，以及可通过住户专用APP访问的全天候门房服务。其他服务还包括专享的超高净值社交活动、专车接送服务和全天候家政服务。每套住宅还配有全封闭式私人车库、电动车充电站、专用自行车库和安全的私人储藏室。

关于 AHS Properties :

AHS Group由Abbas Sajwani创办于2017年，目前资产价值高达27亿美元，员工超过3,000人，并立志成为该地区最具活力的商业集团之一。凭借强劲的发展势头，AHS Properties目标到今年年底实现50亿美元的总开发价值（GDV），继续为豪华房地产市场树立标杆。

公司已经取得了令人瞩目的里程碑式成就，包括出售高价值物业，以及推出配备Fendi Casa室内装饰的Casa Canal项目。

2020年，AHS Investments成立，建立起价值1.5亿美元的私募和公募股权多元化投资组合。2021年，Abbas创立AHS Properties，进军豪华房地产市场，在朱美拉棕榈岛和阿联酋山开发项目，并在创新和品质上迅速赢得了认可。

新项目即将推出，旨在进一步提升奢华生活。每一个开发项目都经过精心策划，以提供独特的体验，并扩大AHS产品组合，继续为房地产领域树立新标杆。

来源： AETOSWire

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