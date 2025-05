AHS lanceert Casa AHS van $ 750 miljoen op Dubai Water Canal

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--AHS Properties, de toonaangevende ultra-luxe vastgoedontwikkelaar van de VAE, heeft de lancering van Casa AHS aangekondigd, een historische vastgoedontwikkeling aan het water ter waarde van $ 750 miljoen (AED 2,75 miljard). Het project ligt langs het prestigieuze Dubai Water Canal en herdefinieert elitair stedelijk leven met een samengestelde collectie uitzonderlijke woningen.

Casa AHS is ontworpen als een zeldzame mix van architectonische pracht en merkelegantie. De vastgoedontwikkeling is ontworpen door de veelgeprezen architect Shaun Killa, met interieurs van de gerenommeerde HBA Residential- een nieuwe definitie van grandeur met uitgestrekte indelingen, dubbelhoge plafonds (tot 12 meter) en een ontzagwekkend uitzicht op het Dubai Water Canal en Safa Park.

Naar aanleiding van de lancering zei Abbas Sajwani, oprichter en CEO van AHS Properties: "Met Casa AHS creëren we meer dan alleen woningen, we bieden een levensstijl die diep verfijnd en emotioneel resonerend is en wereldwijd bewonderd wordt. Deze lancering is een voortzetting van onze missie om het luxe leven in Dubai te verbeteren en onze klanten zeldzame, opvallende accommodaties op toplocaties aan het water te bieden."

De vastgoedontwikkeling zal 32 ultra-luxe woningen bieden, waaronder Sky Villas, Sky Mansions en Sky Palaces, met afmetingen variërend van 473 tot 2760 m². Elke woning beschikt over privéliften die rechtstreeks toegang bieden tot weelderige woonkamers, privéoverloopzwembaden die naadloos overgaan in het serene water van het kanaal, jacuzzi's en uitgestrekte terrassen voor zowel rustige ontspanning als het stijlvol ontvangen van gasten.

Bewoners zullen genieten van een groot aantal vijfsterrenvoorzieningen, waaronder een eigen lounge en werkruimte voor bewoners, een rustige spa- en wellnessoase en 24/7 conciërgediensten die alleen toegankelijk zijn via een app voor bewoners. Extra aanbod omvat exclusieve toegang tot een samengesteld ultra-high-net-worth (UHNW) netwerk, limousinediensten met chauffeur en 24-uurs schoonmaak. Elke woning heeft ook volledig afgesloten privégarages, oplaadpunten voor elektrische voertuigen, speciale fietsenstalling en beveiligde privéopslagruimtes.

Over AHS Properties:

AHS Group, opgericht in 2017 door Abbas Sajwani, pronkt vandaag met een indrukwekkende activawaarde van $ 2,7 miljard, biedt werk aan meer dan 3.000 personen en heeft ambitieuze plannen om een van de meest levendige bedrijfsgroepen in de regio te worden. Met een robuuste pijplijn streeft AHS Properties naar $ 5 miljard aan GDV tegen het einde van dit jaar, en blijft benchmarks zetten in de luxe vastgoedmarkt.

Het bedrijf heeft opmerkelijke mijlpalen bereikt, waaronder de verkoop van hoogwaardige eigendommen en de introductie van Casa Canal met Fendi Casa-interieurs.

In 2020 werd AHS Investments gelanceerd en bouwde een gediversifieerde portefeuille van $ 150 miljoen op in private en publieke equity. In 2021 lanceerde Abbas AHS Properties, waarmee hij de luxe vastgoedmarkt betrad met projecten in Palm Jumeirah en Emirates Hills, en snel erkenning verdiende voor innovatie en kwaliteit.

Er komen weldra nieuw projecten aan, die het luxe leven beloven te verbeteren. Elke vastgoedontwikkeling is zorgvuldig samengesteld om unieke ervaringen te bieden en de AHS-portfolio uit te breiden, waardoor onze reis naar nieuwe benchmarks in het vastgoedlandschap wordt voortgezet.

Bron: AETOSWire