Andersen Global inaugura escritórios associados no Uzbequistão, reforçando sua presença na Ásia Central

Fundada em 2009 como Virtus Leo e liderada pelo sócio-gerente Alisher Zaynutdinov, a empresa coopera com a Andersen Global desde 2021. A equipe oferece serviços tributários e jurídicos em uma ampla gama de setores, incluindo conformidade tributária corporativa e individual, consultoria tributária direta e indireta, preços transferentes, relatórios e análises gerenciais, governança corporativa, antitruste e concorrência, direito corporativo, bancário, trabalhista e empregatício, litígio e investigação, fusões e aquisições, imobiliário, energia, propriedade intelectual e direito de família.

"Com uma base sólida em profissionalismo, transparência e um enfoque analítico e direcionado a soluções em cada compromisso, estamos bem posicionados para apoiar clientes em um ambiente regulatório em constante evolução", disse Alisher. “Tornar-se um escritório associado da Andersen Global representa um passo significativo no crescimento de nossa empresa e nos possibilita um alinhamento mais próximo à presença internacional da organização."

"A Andersen no Uzbequistão reforça nossa plataforma regional em um mercado cada vez mais importante para negócios internacionais e investimentos transfronteiriços", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "Alisher e sua equipe trazem consigo amplo conhecimento, sólida reputação e compromisso comprovado com a qualidade. Seu amplo conhecimento das regulamentações locais irá desempenhar um importante papel no suporte a nossos clientes e no avanço da cooperação contínua em toda a Ásia Central."

A Andersen Global é uma associação internacional de escritórios de advocacia independentes e juridicamente separados, composta por profissionais das áreas tributária, jurídica e de avaliação de empresas ao redor do mundo. Fundada em 2013 pela Andersen Tax LLC, empresa associada dos EUA, a Andersen Global conta atualmente com mais de 20.000 profissionais em todo o mundo e está presente em mais de 500 localidades através de seus escritórios associados e de cooperação.

