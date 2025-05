AHS gibt den Startschuss für das 750 Mio. USD teure Projekt Casa AHS am Dubai Water Canal

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--AHS Properties, der führende Entwickler von Ultra-Luxusimmobilien in den Vereinigten Arabischen Emiren, hat den Start von Casa AHS bekannt gegeben, einem wegweisenden Bauprojekt am Wasser im Wert von 750 Mio. USD (2,75 Mrd. AED). Das Projekt liegt am prestigeträchtigen Dubai Water Canal und definiert mit einer ausgewählten Kollektion außergewöhnlicher Residenzen das Leben in der urbanen Elite neu.

Die Casa AHS ist als seltene Kombination aus architektonischer Brillanz und markanter Eleganz konzipiert. Das Projekt wurde vom renommierten Architekten Shaun Killa entworfen, die Innenausstattung stammt vom renommierten Unternehmen HBA Residential. Mit großzügigen Grundrissen, doppelten Deckenhöhen (bis zu 12 Meter) und atemberaubenden Ausblicken auf den Dubai Water Canal und den Safa Park setzt es neue Maßstäbe in Sachen Großzügigkeit.

Abbas Sajwani, Gründer und CEO von AHS Properties, kommentierte die Markteinführung wie folgt: „Mit Casa AHS schaffen wir mehr als nur Häuser, wir gestalten einen Lebensstil, der von tiefer Raffinesse geprägt ist, Emotionen weckt und weltweit bewundert wird. Diese Markteinführung ist eine Fortsetzung unserer Mission, das luxuriöse Wohnen in Dubai auf ein neues Niveau zu heben und unseren Kunden einzigartige, repräsentative Immobilien in erstklassigen Lagen am Wasser anzubieten.“

Das Projekt umfasst 32 ultra-luxuriöse Residenzen, darunter Sky Villas, Sky Mansions und Sky Palaces mit einer Größe von 5.088 bis 29.700 Quadratfuß. Jede Residenz verfügt über einen privaten Aufzug, der direkt in den großzügigen Wohnbereich führt, einen privaten Infinity-Pool, der nahtlos in das ruhige Wasser des Kanals übergeht, einen Whirlpool und eine weitläufige Terrasse, die sowohl zur Entspannung als auch zu eleganten Unterhaltungsaktivitäten einlädt.

Die Bewohner profitieren von einer Vielzahl an Annehmlichkeiten der Fünf-Sterne-Kategorie, darunter eine private Lounge und ein Arbeitsbereich für Bewohner, eine ruhige Spa- und Wellness-Oase sowie ein rund um die Uhr verfügbarer Concierge-Service, der über eine App für Bewohner zugänglich ist. Zu den weiteren Angeboten gehören exklusiver Zugang zu einem ausgewählten Netzwerk für sehr vermögende Privatkunden (UHNW), Limousinenservice mit Chauffeur und ein rund um die Uhr verfügbarer Reinigungsservice. Jede Residenz verfügt außerdem über eine vollständig abgeschlossene Privatgarage, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, einen eigenen Fahrradabstellraum und gesicherte private Abstellräume.

Über AHS Properties :

Die AHS Group wurde 2017 von Abbas Sajwani gegründet und verfügt heute über ein beeindruckendes Vermögen von 2,7 Mrd. USD und beschäftigt über 3.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen verfolgt ehrgeizige Pläne, um zu einer der dynamischsten Unternehmensgruppen in der Region zu werden. Mit einer soliden Pipeline strebt AHS Properties bis Ende dieses Jahres einen GDV von 5 Mrd. USD an und setzt damit weiterhin Maßstäbe auf dem Luxusimmobilienmarkt.

Das Unternehmen hat bemerkenswerte Meilensteine erreicht, darunter den Verkauf hochwertiger Immobilien und die Einführung von Casa Canal mit Innenausstattung von Fendi Casa.

Im Jahr 2020 wurde AHS Investments gegründet und ein diversifiziertes Portfolio im Wert von 150 Mio. USD aus privaten und börsennotierten Aktien aufgebaut. Im Jahr 2021 gründete Abbas AHS Properties und stieg mit Projekten in Palm Jumeirah und Emirates Hills in den Luxusimmobilienmarkt ein, wo er schnell Anerkennung für Innovation und Qualität erlangte.

Neue Projekte sind in Planung und versprechen, das luxuriöse Wohnen auf ein neues Niveau zu heben. Jedes Projekt wird sorgfältig geplant, um einzigartige Erlebnisse zu bieten und das Portfolio von AHS zu erweitern. Damit setzen wir unseren Weg fort, neue Maßstäbe in der Immobilienbranche zu setzen.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.