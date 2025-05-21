摩洛哥政府与TAQA Morocco、Nareva、ONEE和穆罕默德六世投资基金建立战略合作伙伴关系，共同开发摩洛哥王国的重要电力和水利基础设施

摩洛哥卡萨布兰卡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为履行穆罕默德六世国王陛下（愿主保佑他）和Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan殿下在联合声明中做出的承诺，TAQA Morocco与Nareva和穆罕默德六世投资基金合作，与摩洛哥政府和ONEE签署了三份谅解备忘录和相关开发协议。这些协议涉及电力、水利和可再生能源领域的结构化项目开发。

该计划旨在通过发展灵活的天然气发电、海水淡化和水运输基础设施，以及在摩洛哥南部和中部之间新建一条电力运输线，来加强摩洛哥王国的水利和能源主权。

到2030年，该合作项目的总投资约为1,300亿迪拉姆，将实现：

生产9亿立方米的淡化水，并通过水公路项目运输8亿立方米的淡化水。

收购Tahaddart燃气发电厂（400兆瓦），并增加1,100兆瓦的联合循环发电能力。

根据与ONEE签订的合同，开发1,200兆瓦的可再生能源，以及一条约3,000兆瓦的高压直流线路。

所有这些项目将由TAQA Morocco和Nareva共同拥有，穆罕默德六世投资基金持有15%的股份。

TAQA Morocco董事会主席Abdelmajid Iraqui Houssaini：

“这一具有战略意义的公私合作伙伴关系将有助于通过提高海水淡化能力和水传输，显著且可持续地改变摩洛哥国内的水利和能源状况，并加强输电网络，提高天然气发电在摩洛哥基载电厂中的比重，增加可再生能源的整合。这项重要的投资计划还将加速TAQA Morocco业务组合的增长和多样化。”

关于TAQA Morocco：https://www.taqamorocco.ma/en/group/about

*来源：AETOSWire

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