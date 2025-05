Andersen Global inaugura aziende associate in Uzbekistan, rafforzando la presenza nell'Asia Centrale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global rafforza la sua presenza nell'Asia Centrale con l'aggiunta di Andersen in Uzbekistan, segnando una continua espansione delle capacità dell'organizzazione in tutta la regione.

Fondata nel 2009 col nome Virtus Leo e diretta dal Socio dirigente Alisher Zaynutdinov, la società collabora con Andersen Global dal 2021. Il team offre servizi di consulenza fiscale e legale in un'ampia gamma di settori, tra cui compliance fiscale societaria e individuale, consulenza fiscale diretta e indiretta, transfer pricing, reportistica e analisi di gestione, corporate governance, antitrust e concorrenza, diritto societario e bancario, lavoro e occupazione, contenziosi e indagini, fusioni e acquisizioni, immobiliare, energia, proprietà intellettuale e diritto di famiglia.

“Con una base costruita sulla professionalità, sulla trasparenza, e su un approccio analitico e orientato alle soluzioni indipendentemente dall'incarico, siamo ben posizionati per fornire assistenza ai nostri clienti in uno scenario normativo in costante cambiamento”, ha dichiarato Alisher. “Diventare un'azienda associata di Andersen Global rappresenta un passo importante per la crescita della nostra società e ci consente di allinearci maggiormente alla presenza internazionale dell'organizzazione”.

“Andersen in Uzbekistan rafforza la nostra piattaforma regionale in un mercato che è sempre più importante per il commercio internazionale e gli investimenti transfrontalieri”, ha commentators Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Alisher e il suo team portano ampie conoscenze, una solida reputazione e un impegno comprovato alla qualità. La loro profonda comprensione delle normative locali avrà un ruolo centrale nell'assistere i nostri clienti e nel promuovere la collaborazione continua in tutta l'Asia Centrale”.

