Yubico verdoppelt die globale Verfügbarkeit von YubiKeys für Unternehmen auf 175 Länder und 24 Territorien und vereinfacht die passwortlose Nutzung in großem Maßstab

SANTA CLARA, CA und STOCKHOLM, SCHWEDEN--(BUSINESS WIRE)--Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), der führende Anbieter von Sicherheitsschlüsseln für die Hardware-Authentifizierung, gab heute die Erweiterung der Verfügbarkeit von YubiKey as a Service auf alle Länder der Europäischen Union (EU) bekannt. Dies ermöglicht Unternehmen eine flexiblere Nutzung von phishing-resistenten YubiKeys und baut auf der bestehenden Präsenz des Unternehmens in Märkten wie den Vereinigten Staaten, Kanada, Singapur, Japan, Australien, Indien und Großbritannien auf.

Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass die Verfügbarkeit von YubiEnterprise Delivery auf 117 neue Standorte weltweit ausgeweitet wurde. Mit insgesamt 199 Standorten (175 Länder und 24 Gebiete) hat sich die Abdeckung mit YubiKeys für Büro- und Remote-Benutzer mehr als verdoppelt - und das schnell und schlüsselfertig.

"Unternehmen sind heute mit immer neuen Cyber-Bedrohungen konfrontiert, wie zum Beispiel Phishing-Angriffen, die durch künstliche Intelligenz (KI) gesteuert werden", sagt Jeff Wallace, senior vice president of product bei Yubico. "Durch die Ausweitung unserer globalen Verfügbarkeit von YubiKey as a Service und YubiEnterprise Delivery auf 175 Länder beschleunigen wir unsere Fähigkeit, gerätegebundene Passkey-Lösungen zu liefern und einzusetzen. Damit adressieren wir die größte Bedrohung für Unternehmen heute: gestohlene Anmeldedaten. Diese Expansion ermöglicht es uns außerdem, die wachsende Nachfrage zu befriedigen und die Akzeptanz zu beschleunigen, indem wir vorkonfigurierte YubiKeys schneller und kostengünstiger in Märkte wie die EU und APJ liefern können, wo der regulatorische Druck für eine Phishing-resistente Authentifizierung zunimmt."

Nahtloses Onboarding von YubiKeys mit YubiKey as a Service

Die Einführung von Phishing-resistenter, passwortloser Sicherheit ist durch die Erweiterung von YubiKey as a Service für alle EU-Länder einfacher geworden. Dieser innovative Service bietet Unternehmen Flexibilität und vereinfacht den Erwerb und die schnelle Einführung von phishing-resistenter Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) mit erheblichen Kosteneinsparungen. Die Yubico Enrollment Suite, die exklusiv über diesen Service erhältlich ist, ermöglicht nun Unternehmen in diesen Märkten, die passwortlose Einführung und das nahtlose Onboarding von Benutzern mit vorkonfigurierten Schlüsseln zu beschleunigen. Dazu gehören Yubico FIDO Pre-reg für werkseitig programmierte, vorregistrierte Schlüssel sowie der YubiEnroll-Client für persönliches Onboarding über Okta und Microsoft Entra ID - weitere Identity Provider (IdPs) werden folgen.

Mit diesen Angeboten bringt Yubico Sicherheit und betriebliche Effizienz in Einklang und hilft Unternehmen, ihre Mitarbeiter vor den sich entwickelnden Phishing-Bedrohungen zu schützen.

Schlüsselfertige globale Lieferung: YubiEnterprise Lieferung

Die Bereitstellung von Hardware-Sicherheitsschlüsseln für die Benutzer - egal wo - ist entscheidend und muss schnell und einfach sein. Als Teil von YubiKey as a Service hilft YubiEnterprise Delivery Unternehmen dabei, dies zu erreichen, indem es IT-Teams leistungsstarke Funktionen zur Verfügung stellt. Damit können IT-Teams die Bereitstellung von Sicherheitsschlüsseln einfach verwalten und gleichzeitig die Einführung starker Authentifizierungsmethoden beschleunigen.

Darüber hinaus erhalten Unternehmen einen wichtigen Einblick in den verfügbaren Bestand und die Verbrauchsmuster von YubiKeys, um Lücken im Schutz vor Phishing-Angriffen zu erkennen. YubiEnterprise Delivery wird es Unternehmen weiterhin einfach und flexibel machen, phishing-resistente MFA und passwortlose Lösungen einzuführen, die Account-Takeovers und Credential-Phishing-Bedrohungen verhindern.

Für weitere Informationen über YubiKey as a Service und YubiEnterprise Delivery besuchen Sie yubico.com oder kontaktieren Sie unser Team noch heute. Kunden, die in weitere Länder liefern möchten, die derzeit nicht auf der Liste der unterstützten Länder stehen, können sich hier an Ihren lokalen Yubico-Vertreter wenden.

Über Yubico

Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), der Erfinder des YubiKey, bietet den Goldstandard für Phishing-resistente Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), der Kontoübernahmen im Keim erstickt und sicheres Einloggen einfach und für jeden verfügbar macht.

Seit seiner Gründung im Jahr 2007 ist das Unternehmen führend bei der Festlegung globaler Standards für den sicheren Zugang zu Computern, mobilen Geräten, Servern, Browsern und Internetkonten. Yubico hat die offenen Authentifizierungsstandards FIDO2, WebAuthn und FIDO Universal 2nd Factor (U2F) mitentwickelt und ist ein Pionier bei der Bereitstellung moderner, hardwarebasierter Passkey-Authentifizierungssicherheit in großem Umfang für Kunden in über 160 Ländern.

Die Lösungen von Yubico ermöglichen passwortlose Anmeldungen unter Verwendung der sichersten Form der Passkey-Technologie. YubiKeys funktionieren sofort nach dem Auspacken in Hunderten von Verbraucher- und Unternehmensanwendungen und -diensten und bieten starke Sicherheit mit einer schnellen und einfachen Erfahrung.

Als Teil seiner Mission, das Internet für alle sicherer zu machen, spendet Yubico YubiKeys an Organisationen, die gefährdeten Personen durch die philanthropische Initiative Secure it Forward helfen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Stockholm und Santa Clara, Kalifornien. Für weitere Informationen über Yubico besuchen Sie uns unter www.yubico.com.