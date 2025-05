Yubico plus que double la portée mondiale de YubiKeys for Enterprises et s’étend à 175 pays et 24 territoires, simplifiant ainsi l’authentification sans mot de passe à grande échelle

SANTA CLARA, CALIFORNIE et STOCKHOLM, SUÈDE--(BUSINESS WIRE)--Yubico (NASDAQ STOCKHOLM : YUBICO), premier fournisseur de clés de sécurité matérielles d'authentification, annonce aujourd'hui l'extension de la disponibilité de YubiKey as-a-service à l'ensemble des pays de l'Union européenne (UE). Cela permet aux organisations d'être plus agiles et flexibles dans l'adoption de YubiKeys résistantes au phishing, en s’appuyant sur la présence actuelle de l’entreprise sur des marchés tels que les États-Unis, le Canada, le Japon, Singapour, l'Australie, l'Inde et le Royaume-Uni.

En outre, Yubico a annoncé l'extension de la disponibilité de YubiEnterprise Delivery à 117 nouveaux sites dans le monde. Avec un total de 199 sites (175 pays et 24 territoires), la couverture de livraison de YubiKeys aux utilisateurs locaux et distants est plus que doublée, d'une manière rapide et clé en main.

« Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à des cybermenaces en constante évolution, telles que les attaques de phishing basées sur l'intelligence artificielle (IA), » déclare Jeff Wallace, senior vice president of product chez Yubico. « En étendant la portée mondiale de YubiKey as-a-service et de YubiEnterprise Delivery à 175 pays, nous accélérons notre capacité à fournir et à déployer des solutions de passkeys liées à des appareils qui répondent à la plus grande menace à laquelle les entreprises sont confrontées aujourd'hui, à savoir le vol d'identifiants de connexion. Cette expansion nous permet de répondre à la demande croissante et d'accélérer l'adoption, en permettant une livraison plus rapide et plus abordable de YubiKeys préconfigurées sur des marchés comme l'UE ainsi que l’Asie-Pacifique et Japon, où les pressions réglementaires pour une authentification résistante au phishing s'intensifient. »

Intégration transparente des utilisateurs de YubiKeys avec YubiKey as-a-service

Le déploiement d'une sécurité sans mot de passe et résistante au phishing vient d'être facilité pour tous les pays de l'UE grâce à l'expansion de YubiKey as-a-service. Cela offre aux entreprises une grande flexibilité et simplifie l'acquisition ainsi le déploiement rapide d'une authentification multi-facteurs (MFA) résistante au phishing, tout en permettant de réaliser d'importantes économies. La Yubico Enrollment Suite disponible exclusivement par le biais de ce service, permet désormais aux organisations de ces marchés d'accélérer l'adoption de l'authentification sans mot de passe et l'intégration transparente des utilisateurs grâce à des clés préconfigurées pour leurs utilisateurs. Cette suite comprend Yubico FIDO Pre-reg pour des clés pré-enregistrées et programmées en usine, ainsi que YubiEnroll client pour l'onboarding en personne via Okta et Microsoft Entra ID, avec d'autres fournisseurs d'identité (IdP) à venir.

Grâce à ces offres, Yubico aligne la sécurité sur l'efficacité opérationnelle, aidant ainsi les organisations à protéger leur personnel contre les menaces de phishing en constante évolution.

Livraison globale clé en main : YubiEnterprise Delivery

Mettre les clés de sécurité matérielles entre les mains des utilisateurs, où qu'ils soient, est essentiel et doit être rapide et facile. Dans le cadre de YubiKey as-a-service, YubiEnterprise Delivery aide les entreprises à atteindre cet objectif en fournissant aux équipes informatiques des capacités puissantes pour gérer facilement la livraison des clés de sécurité matérielles aux utilisateurs, tout en accélérant l'adoption de l'authentification forte.

En outre, elles bénéficient d'une visibilité essentielle sur l'inventaire disponible et les modèles de consommation de YubiKeys afin de garantir l'identification de toute lacune dans la protection contre les attaques par phishing. YubiEnterprise Delivery continuera à rendre facile et flexible l'adoption par les entreprises d'une MFA résistante au phishing et sans mot de passe qui stoppe les prises de contrôle de comptes et les menaces de phishing des données d’identité.

Pour plus d'informations sur YubiKey as-a-service et YubiEnterprise Delivery, visitez Yubico.com ou contactez notre équipe dès aujourd'hui. Pour les clients ayant besoin d'expédier vers d'autres pays qui ne figurent pas actuellement sur la liste des pays pris en charge, contactez votre représentant local Yubico ici.

À propos de Yubico

Yubico (Nasdaq Stockholm : YUBICO), l’inventeur de la YubiKey, propose une norme d’authentification multi-facteurs résistante au phishing, qui protège contre les prises de contrôle de comptes et rend la connexion sécurisée facile et accessible à tous. Depuis sa création en 2007, l’entreprise est leader dans l’établissement de normes mondiales pour l’accès sécurisé aux ordinateurs, aux appareils mobiles, aux serveurs, aux navigateurs et aux comptes internet. Yubico est l’un des créateurs et principaux contributeurs des normes d’authentification ouvertes FIDO2, WebAuthn et FIDO Universal 2nd Factor (U2F), et est un pionnier dans la mise à disposition d’une authentification avec passkey sécurisée, moderne et matérielle à grande échelle à des clients dans plus de 160 pays.

Les solutions de Yubico permettent de se connecter sans mot de passe en utilisant la forme la plus sûre de la technologie des clés. Les YubiKeys fonctionnent dès le départ dans des centaines d’applications et de services destinés aux particuliers et aux entreprises, offrant une sécurité forte et une expérience rapide et facile.

Dans le cadre de sa mission visant à rendre l’internet plus sûr pour tous, Yubico fait don de YubiKeys à des organisations aidant les personnes à risque par le biais de l’initiative philanthropique Secure it Forward. La société a son siège à Stockholm et à Santa Clara, en Californie. Pour plus d’informations sur Yubico, visitez le site www.yubico.com/fr.