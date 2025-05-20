Yubico將企業版YubiKeys的全球覆蓋範圍擴大一倍多，達到175個國家和24個地區，大規模簡化無密碼操作

加州聖塔克拉拉和斯德哥爾摩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 硬體身分驗證安全金鑰的領導廠商Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO) 今天宣布，將「YubiKey即服務」推廣至歐盟所有國家。這讓企業在應用YubiKeys防網路釣魚時更加靈活敏捷，並鞏固了公司在美國、加拿大、日本、新加坡、澳洲、印度和英國等市場的現有影響力。

此外，該公司也宣布在全球新增117個YubiEnterprise Delivery服務地區，從而使總數增至199個（175個國家和24個地區）。現在，YubiKeys以快速和交鑰匙的方式面向辦公室和遠端使用者的交付覆蓋範圍增加了一倍以上。

Yubico產品資深副總裁Jeff Wallace表示：「當今企業正面臨著人工智慧（AI）驅動的網路釣魚攻擊等不斷發展的網路威脅。我們將『YubiKey即服務』和YubiEnterprise Delivery的全球覆蓋範圍擴大到175個國家，旨在加快交付和部署裝置綁定金鑰解決方案的能力，以因應企業目前面臨的最大威脅——登入憑證被盜。這項擴展讓我們能夠滿足與日俱增的需求，並加快採用速度，向歐盟和亞太等對防網路釣魚身分驗證的監管壓力越來越大的市場提供更快、更實惠的預先設定的YubiKeys。 」

透過「YubiKey即服務」實現無縫使用者導覽

擴展後的「YubiKey即服務」讓所有歐盟國家推出防網路釣魚、無密碼安全功能變得更加容易。這項創新服務為企業提供了靈活性，簡化了防網路釣魚多因素身分驗證（MFA）的取得和快速推廣，並節省了大量成本。隨這項服務獨家提供的Yubico Enrollment Suite讓這些市場中的企業能夠加快採用無密碼技術，並透過向使用者提供預先設定的金鑰實現無縫使用者導覽。這包括了用於工廠程式設計、預先註冊金鑰的Yubico FIDO Pre-reg，以及透過Okta和Microsoft Entra ID進行現場使用者導覽的YubiEnroll用戶端，更多身分識別提供者（IdP）將陸續推出。

透過這些產品，Yubico實現了安全與營運效率的統一，幫助企業未來的員工抵禦不斷變化的網路釣魚威脅。

交鑰匙全球交付：YubiEnterprise Delivery

硬體安全金鑰能夠隨時隨地送到使用者手中至關重要，而且必須快速、簡單。作為「YubiKey即服務」的一部分，YubiEnterprise Delivery為資訊科技團隊提供強大的功能，使其輕鬆管理硬體安全金鑰向使用者的交付，同時加快採用強身分驗證，從而幫助企業實現這一目標。

此外，企業還可獲得YubiKeys可用庫存和消費模式的重要可見性，以確保識別防範網路釣魚攻擊方面的任何漏洞。YubiEnterprise Delivery將繼續幫助企業輕鬆靈活地採用防網路釣魚的MFA和無密碼技術，阻止帳戶被盜用和憑證網路釣魚威脅。

如需瞭解有關「YubiKey即服務」和YubiEnterprise Delivery的更多資訊，請造訪：yubico.com或立即聯絡我們的團隊。如果需要向目前未覆蓋的國家發貨，請在此處聯絡您當地的Yubico代表。

關於Yubico

Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO) 是YubiKey的發明者，為防網路釣魚多因素身分驗證(MFA)技術樹立了黃金標準，可有效阻止帳戶被盜用，讓每個人都能輕鬆、安全地登入。

自2007年成立以來，Yubico一直是為電腦、行動裝置、伺服器、瀏覽器和網際網路帳號的安全存取制定全球標準的領導者。Yubico是FIDO2、WebAuthn和FIDO通用第二因素(U2F)開放身分驗證標準的建立者和核心貢獻者，並且是向160多個國家的客戶大規模提供現代化基於硬體的金鑰認證安全性的先驅。

Yubico的解決方案採用高度安全的金鑰科技，支援無密碼登錄。YubiKeys支持開箱即用，適用於數百種消費者和企業應用及服務，提供強大的安全性和快速輕鬆的體驗。

作為其讓網路更加安全的使命的一部分，Yubico 透過慈善倡議「Secure it Forward」向幫助高風險個人的組織捐贈 YubiKeys。該公司總部位於斯德哥爾摩和加州聖塔克拉拉。欲了解更多 Yubico 相關資訊，請造訪我們的網站 www.yubico.com 。

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